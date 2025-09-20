BaLLzProtector MT5 — Automatisiertes Handelssystem

BaLLzProtector MT5 ist ein Expert Advisor, der Analysealgorithmen und Anpassungsmethoden verwendet, um sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Er basiert auf Mustern wie der Preisrückkehr nach starken Bewegungen und arbeitet im vollständig automatischen Modus.

Zum Start genügt es, den Advisor auf das Chart des Währungspaares AUDCAD_e zu installieren — die anderen Paare werden automatisch aktiviert.

Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um die Einrichtungshinweise zu erhalten!

Kontobedingungen

Währungspaare: AUDCAD_e, NZDCAD_e

AUDCAD_e, NZDCAD_e Kontoart: ECN

ECN Hebelwirkung: 1:500

1:500 Mindestdeposit: ab $1000 (empfohlen für korrekte Funktionsweise des Algorithmus)

ab $1000 (empfohlen für korrekte Funktionsweise des Algorithmus) Zeitrahmen: M15

M15 VPS: empfohlen für stabile Ausführung

empfohlen für stabile Ausführung Empfohlener Broker: FreshForex

Eingabeparameter

Handelskommentar: wird im Log und in der Kontohistorie angezeigt

wird im Log und in der Kontohistorie angezeigt Handelspaare M15: Liste der aktiven Paare (abhängig vom Suffix)

Liste der aktiven Paare (abhängig vom Suffix) Magic: eindeutige Positionskennung

eindeutige Positionskennung Lot-Berechnungsmethode: basierend auf Risikoniveau

basierend auf Risikoniveau Kontobelastung %: Einstellung der anfänglichen Lotgröße

Einstellung der anfänglichen Lotgröße Virtueller TP: false

false Sniper-Modus: true

true Risikoprozent: pro Trade

pro Trade Präzisions-Sniper: aktiv

Haftungsausschluss: Der Handel an Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Verwenden Sie nur Gelder, deren Verlust Ihre finanzielle Situation nicht beeinträchtigt. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für mögliche Verluste. Alle Beispiele und Testergebnisse dienen ausschließlich Demonstrationszwecken und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Alle Produkte sind ausschließlich auf der offiziellen MQL5-Website verfügbar: Verkäuferprofil.