BaLLzProtector MT5
- Experten
- Natalyia Nikitina
- Version: 1.4
- Aktualisiert: 20 September 2025
- Aktivierungen: 10
BaLLzProtector MT5 — Automatisiertes Handelssystem
BaLLzProtector MT5 ist ein Expert Advisor, der Analysealgorithmen und Anpassungsmethoden verwendet, um sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Er basiert auf Mustern wie der Preisrückkehr nach starken Bewegungen und arbeitet im vollständig automatischen Modus.
Zum Start genügt es, den Advisor auf das Chart des Währungspaares AUDCAD_e zu installieren — die anderen Paare werden automatisch aktiviert.
Kontobedingungen
- Währungspaare: AUDCAD_e, NZDCAD_e
- Kontoart: ECN
- Hebelwirkung: 1:500
- Mindestdeposit: ab $1000 (empfohlen für korrekte Funktionsweise des Algorithmus)
- Zeitrahmen: M15
- VPS: empfohlen für stabile Ausführung
- Empfohlener Broker: FreshForex
Eingabeparameter
- Handelskommentar: wird im Log und in der Kontohistorie angezeigt
- Handelspaare M15: Liste der aktiven Paare (abhängig vom Suffix)
- Magic: eindeutige Positionskennung
- Lot-Berechnungsmethode: basierend auf Risikoniveau
- Kontobelastung %: Einstellung der anfänglichen Lotgröße
- Virtueller TP: false
- Sniper-Modus: true
- Risikoprozent: pro Trade
- Präzisions-Sniper: aktiv
Alle Produkte sind ausschließlich auf der offiziellen MQL5-Website verfügbar: Verkäuferprofil.
Bei Fragen zur Installation und Einrichtung schreiben Sie mir über private Nachrichten auf MQL5 oder per E‑Mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru