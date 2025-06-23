Imperator Legacy
- エキスパート
- Natalyia Nikitina
- バージョン: 1.2
- アップデート済み: 8 7月 2025
- アクティベーション: 5
Imperator Legacy — 精密な短期取引のためのエリート・エキスパートアドバイザー
Imperator Legacy は、高いボラティリティと低スプレッドの金融商品向けに設計されたプレミアム自動売買アドバイザーです。中核には複数のコンポーネントからなるアルゴリズムがあり、市場をリアルタイムで分析し、最大速度で反応します。
このEAは最小限の遅延でプライスアクション戦略を実装しており、スキャルピングに特に効果的です。固定ロットと動的に計算されるロットサイズの両方に対応。すべてのタイムフレームで動作します。安定性を高めるためにVPSの使用が推奨されますが、必須ではありません。
概要
Imperator Legacy は XAUUSD に最適化され、Tickstory を使用して実際のスプレッドと手数料条件下で 99.99% の精度でテストされています。
RoboForex Prime アカウントでは、金の手数料が低いため最良のパラメータが得られます。これは高頻度取引において、各エントリーポイントがスプレッドに敏感であるため追加の優位性を提供します。
主な特徴
- マーチンゲール、グリッド、アービトラージなし
- すべての取引にストップロスを設定
- 柔軟なロット管理システム
- スプレッドとスリッページの自動制御
推奨事項
- 最適な口座タイプ: ECN、Raw、Razor、Prime
- XAUUSD に最適化されたデフォルト設定
- リアル口座で使用する前にデモ口座でのテストを推奨
パラメータ
- InpulsTime — エントリータイムシグナル
- Inpuls — インパルス感度
- Inpuls_Sniper — 超精密エントリー設定
- StopLoss — 固定保護レベル
- TakeProfit — 固定利確レベル
- TrailingStart — トレーリングストップ開始
- TrailingStop — トレーリングストップ距離
- FixedLot — 固定ロットサイズ
- Use_AutoMM — 自動ロット計算を有効化
- AutoMM — AutoMM のための口座残高割合
- Max_Spread — 最大許容スプレッド
- Slippage — 許容スリッページ
- Magic — EA のユニーク識別子
- Transactiont — 取引数制限
- BiddingStep — 取引間隔
- TradeComment — 取引コメント
始めましょう
Imperator Legacy for MT4 をインストールして、精度・技術・安定性に基づいた取引を体験してください。
すべての製品は MQL5 公式サイトでのみ入手可能です: 販売者プロフィール.
インストールや設定に関する質問は、MQL5 のプライベートメッセージまたはメールでご連絡ください: 📧 mila88899sup99@yandex.ru
Советник установил на реал. Тесты отличные. Сделки редкие но на 100% то что надо.