PropSurge One MT5
- Experten
- Natalyia Nikitina
- Version: 1.3
- Aktualisiert: 22 August 2025
- Aktivierungen: 10
PropSurge One MT5 — Berater zum Bestehen von Prop-Challenges
Dieser Handelsalgorithmus wurde mit Fokus auf Disziplin und die Einhaltung der Anforderungen von Prop-Firmen entwickelt. Seine Architektur ist auf Trainingsbedingungen ausgerichtet, bei denen Risikokontrolle und Kapitalregeln entscheidende Faktoren sind. Der Algorithmus ist für einen stabilen Betrieb innerhalb von Evaluierungsprogrammen optimiert.
Exklusivität: Der Berater verwendet weder Martingale noch Grid-Strategien, was eine begrenzte Drawdown garantiert. Der Algorithmus eröffnet nur einen Trade mit strengem StopLoss und TakeProfit — genau das macht ihn zu einer einzigartigen Lösung für das Bestehen von Prop Firm Challenges.
Technische Spezifikationen
- Plattform: MetaTrader 5
- Strategietyp: Momentum-Handel basierend auf Volatilität
- Einstiegsmethode: Pending Orders in Richtung des Momentums
- Risikomanagement: ein Trade, fester Stop-Loss, kein Martingale oder Hedging
- Empfohlenes Risiko: Standardmodus — 1%, Turbomodus — bis zu 20%
- Dynamischer Lot: 0 — fixiert; zur Aktivierung des dynamischen Modus siehe Anleitung
- Mindestdeposit: ab $200
Unterstützte Handelsinstrumente
- Indizes: US30, US500, USTEC, DE40, SA40, JP225, STOXX50, US2000
- Kryptowährung: BTCUSD
- Metalle: XAUUSD, XAUAUD, XAUJPY, XAUCHF, XAUGBP
- Forex: Hauptwährungspaare
Betriebsmodi
- Standardmodus: moderates Risiko
- Turbomodus: erhöhtes Risiko für aggressive Bedingungen
Wichtige Merkmale
- Strenge Risikokontrolle: eingebaute Drawdown-Begrenzungen
- Zuverlässigkeit: kein Martingale, kein Hedging, kein Overfitting
- Flexibilität: Unterstützung einer breiten Palette von Instrumenten
- Anpassungsfähigkeit: konfigurierbar für verschiedene Handelsszenarien
Eingabeparameter
- Magic Number: Positionskennzeichen
- Maximum Slippage: zulässiges Slippage
- Fixed Lot / Dynamic Lot: Auswahl des Lot-Modus
- Maximum Risk Percent: Risikobegrenzung pro Trade
- Maximum Transaction: Limit der Anzahl von Trades
- Maximum Bidding Step: Abstand zwischen Orders
- Maximum Trailing: Trailing-Stop in Pips
- Maximum Trailing Loss: Verlustbegrenzung beim Trailing
- Maximum Velocity Pulse: Marktaktivitätslimit
- Maximum Stop Loss %: Stop-Loss in Prozent
- Maximum Stop Loss (pips): Stop-Loss in Pips
- Trade Comment: Kommentar zum Trade
Hinweis: Für korrektes Testen verwenden Sie den GMT-Offset, der Ihrer Region entspricht.
Alle Produkte sind ausschließlich auf der offiziellen MQL5-Website verfügbar: Verkäuferprofil.
Bei Fragen zur Installation und Einrichtung schreiben Sie mir über private Nachrichten auf MQL5 oder per E‑Mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru