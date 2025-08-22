PropSurge One MT5 — Berater zum Bestehen von Prop-Challenges

Dieser Handelsalgorithmus wurde mit Fokus auf Disziplin und die Einhaltung der Anforderungen von Prop-Firmen entwickelt. Seine Architektur ist auf Trainingsbedingungen ausgerichtet, bei denen Risikokontrolle und Kapitalregeln entscheidende Faktoren sind. Der Algorithmus ist für einen stabilen Betrieb innerhalb von Evaluierungsprogrammen optimiert.

Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um die Einrichtungshinweise zu erhalten!

Wichtig: Wenn Sie nicht wissen, was ein Prop Firm Challenge ist — kaufen Sie diesen Berater nicht.



Exklusivität: Der Berater verwendet weder Martingale noch Grid-Strategien, was eine begrenzte Drawdown garantiert. Der Algorithmus eröffnet nur einen Trade mit strengem StopLoss und TakeProfit — genau das macht ihn zu einer einzigartigen Lösung für das Bestehen von Prop Firm Challenges.

Technische Spezifikationen

Plattform: MetaTrader 5

MetaTrader 5 Strategietyp: Momentum-Handel basierend auf Volatilität

Momentum-Handel basierend auf Volatilität Einstiegsmethode: Pending Orders in Richtung des Momentums

Pending Orders in Richtung des Momentums Risikomanagement: ein Trade, fester Stop-Loss, kein Martingale oder Hedging

ein Trade, fester Stop-Loss, kein Martingale oder Hedging Empfohlenes Risiko: Standardmodus — 1%, Turbomodus — bis zu 20%

Standardmodus — 1%, Turbomodus — bis zu 20% Dynamischer Lot: 0 — fixiert; zur Aktivierung des dynamischen Modus siehe Anleitung

0 — fixiert; zur Aktivierung des dynamischen Modus siehe Anleitung Mindestdeposit: ab $200

Unterstützte Handelsinstrumente

Indizes: US30, US500, USTEC, DE40, SA40, JP225, STOXX50, US2000

US30, US500, USTEC, DE40, SA40, JP225, STOXX50, US2000 Kryptowährung: BTCUSD

BTCUSD Metalle: XAUUSD, XAUAUD, XAUJPY, XAUCHF, XAUGBP

XAUUSD, XAUAUD, XAUJPY, XAUCHF, XAUGBP Forex: Hauptwährungspaare

Betriebsmodi

Standardmodus: moderates Risiko

moderates Risiko Turbomodus: erhöhtes Risiko für aggressive Bedingungen

Wichtige Merkmale

Strenge Risikokontrolle: eingebaute Drawdown-Begrenzungen

Zuverlässigkeit: kein Martingale, kein Hedging, kein Overfitting

Flexibilität: Unterstützung einer breiten Palette von Instrumenten

Anpassungsfähigkeit: konfigurierbar für verschiedene Handelsszenarien

Eingabeparameter

Magic Number: Positionskennzeichen

Positionskennzeichen Maximum Slippage: zulässiges Slippage

zulässiges Slippage Fixed Lot / Dynamic Lot: Auswahl des Lot-Modus

Auswahl des Lot-Modus Maximum Risk Percent: Risikobegrenzung pro Trade

Risikobegrenzung pro Trade Maximum Transaction: Limit der Anzahl von Trades

Limit der Anzahl von Trades Maximum Bidding Step: Abstand zwischen Orders

Abstand zwischen Orders Maximum Trailing: Trailing-Stop in Pips

Trailing-Stop in Pips Maximum Trailing Loss: Verlustbegrenzung beim Trailing

Verlustbegrenzung beim Trailing Maximum Velocity Pulse: Marktaktivitätslimit

Marktaktivitätslimit Maximum Stop Loss %: Stop-Loss in Prozent

Stop-Loss in Prozent Maximum Stop Loss (pips): Stop-Loss in Pips

Stop-Loss in Pips Trade Comment: Kommentar zum Trade

Hinweis: Für korrektes Testen verwenden Sie den GMT-Offset, der Ihrer Region entspricht.

Haftungsausschluss: Der Handel an Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Verwenden Sie nur Gelder, deren Verlust Ihre finanzielle Situation nicht beeinträchtigt. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für mögliche Verluste. Alle Beispiele und Testergebnisse dienen ausschließlich Demonstrationszwecken und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

