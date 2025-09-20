Princess of Milana MT5
- Experten
- Natalyia Nikitina
- Version: 1.7
- Aktualisiert: 20 September 2025
- Aktivierungen: 10
Princess of Milana MT5 — Automatisiertes Handelssystem
Princess of Milana MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement-Strategien. Er arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe des Traders.
Warum Princess of Milana MT5 wählen?
- Analyse-Algorithmen: 24/7 automatisierter Handel mit integrierten Modellen.
- Flexibilität: passt sich der Volatilität und den wechselnden Marktbedingungen an.
- Moderne Orderausführungstypen: unterstützt IOC, FOK, Return, BOC.
- Risikomanagement: adaptive Stop-Losses und dynamische Kapitalschutzstrategien.
- Schneller Start: alle Parameter sind voroptimiert.
Funktionsweise
Princess of Milana MT5 analysiert den Markt mit integrierten Algorithmen und eröffnet Trades gemäß den festgelegten Bedingungen. Kapitalmanagement-Mechanismen helfen, Risiken beim Handel zu kontrollieren.
Startvoraussetzungen
- Währungspaare: AUDCAD
- Empfohlener Einsatz: AUDCAD
- Andere Paare: werden automatisch aktiviert
- Kontoart: ECN
- Hebel: 1:500
- Mindesteinzahlung: ab $1000 (empfohlen für korrekte Algorithmusleistung)
- Zeitrahmen: M15
- VPS: empfohlen für stabile Ausführung
- Empfohlener Broker: RoboForex
Alle Produkte sind ausschließlich auf der offiziellen MQL5‑Website verfügbar: Verkäuferprofil.
Bei Fragen zur Installation und Einrichtung schreiben Sie mir über private Nachrichten auf MQL5 oder per E‑Mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru