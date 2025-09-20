Princess of Milana MT5 — Automatisiertes Handelssystem

Princess of Milana MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement-Strategien. Er arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe des Traders.

Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um die Einrichtungshinweise zu erhalten!

Warum Princess of Milana MT5 wählen?

Analyse-Algorithmen: 24/7 automatisierter Handel mit integrierten Modellen.

24/7 automatisierter Handel mit integrierten Modellen. Flexibilität: passt sich der Volatilität und den wechselnden Marktbedingungen an.

passt sich der Volatilität und den wechselnden Marktbedingungen an. Moderne Orderausführungstypen: unterstützt IOC, FOK, Return, BOC.

unterstützt IOC, FOK, Return, BOC. Risikomanagement: adaptive Stop-Losses und dynamische Kapital­schutzstrategien.

adaptive Stop-Losses und dynamische Kapital­schutzstrategien. Schneller Start: alle Parameter sind voroptimiert.

Funktionsweise

Princess of Milana MT5 analysiert den Markt mit integrierten Algorithmen und eröffnet Trades gemäß den festgelegten Bedingungen. Kapitalmanagement-Mechanismen helfen, Risiken beim Handel zu kontrollieren.

Startvoraussetzungen

Währungspaare: AUDCAD

AUDCAD Empfohlener Einsatz: AUDCAD

AUDCAD Andere Paare: werden automatisch aktiviert

werden automatisch aktiviert Kontoart: ECN

ECN Hebel: 1:500

1:500 Mindest­einzahlung: ab $1000 (empfohlen für korrekte Algorithmusleistung)

ab $1000 (empfohlen für korrekte Algorithmusleistung) Zeitrahmen: M15

M15 VPS: empfohlen für stabile Ausführung

empfohlen für stabile Ausführung Empfohlener Broker: RoboForex

Haftungsausschluss: Der Handel an Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Verwenden Sie nur Gelder, deren Verlust Ihre finanzielle Lage nicht beeinträchtigt. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für mögliche Verluste. Alle Beispiele und Testergebnisse dienen ausschließlich Demonstrationszwecken und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Alle Produkte sind ausschließlich auf der offiziellen MQL5‑Website verfügbar: Verkäuferprofil.