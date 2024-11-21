Pelagia MT5 — Automatisiertes Handelssystem

Pelagia MT5 ist ein vollständig automatisierter Handelsberater, der auf der Analyse von Marktmustern basiert. Er wurde entwickelt, um Korrekturen nach starken Preisbewegungen zu handeln und funktioniert ohne ständige Überwachung durch den Trader.

Der Berater ist einfach zu bedienen — aktivieren Sie ihn einfach im Chart, und er beginnt automatisch zu arbeiten.

Handelsinformationen

Hauptwährungspaar: AUDCAD

AUDCAD Zeitrahmen: M15

Kontovoraussetzungen

Kontoart: Classic

Classic Hebelwirkung: 1:500

1:500 Mindestdeposit: ab $1000 (empfohlen für korrekte Funktionsweise des Algorithmus)

ab $1000 (empfohlen für korrekte Funktionsweise des Algorithmus) VPS: empfohlen für stabile Ausführung

empfohlen für stabile Ausführung Empfohlener Broker: FreshForex

Berater-Einstellungen

Trade Comment: wird im Log und in der Handelshistorie angezeigt

wird im Log und in der Handelshistorie angezeigt Trade Pairs M15: Liste der aktiven Paare (abhängig vom Suffix)

Liste der aktiven Paare (abhängig vom Suffix) Magic: eindeutige Positionskennung

eindeutige Positionskennung Lot Sizing Method: Methode zur Berechnung der Lotgröße je nach Risikoniveau

Methode zur Berechnung der Lotgröße je nach Risikoniveau Fixed Lot: feste Größe der Anfangsposition

feste Größe der Anfangsposition Deposit Load %: Prozentsatz der Kontobelastung zur Lotberechnung

Haftungsausschluss: Der Handel an Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Verwenden Sie nur Gelder, deren Verlust Ihre finanzielle Situation nicht beeinträchtigt. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für mögliche Verluste. Alle Beispiele und Testergebnisse dienen ausschließlich Demonstrationszwecken und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

