Pelagia MT5
- Experten
- Natalyia Nikitina
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 21 November 2024
- Aktivierungen: 10
Pelagia MT5 — Automatisiertes Handelssystem
Pelagia MT5 ist ein vollständig automatisierter Handelsberater, der auf der Analyse von Marktmustern basiert. Er wurde entwickelt, um Korrekturen nach starken Preisbewegungen zu handeln und funktioniert ohne ständige Überwachung durch den Trader.
Der Berater ist einfach zu bedienen — aktivieren Sie ihn einfach im Chart, und er beginnt automatisch zu arbeiten.
Handelsinformationen
- Hauptwährungspaar: AUDCAD
- Zeitrahmen: M15
Kontovoraussetzungen
- Kontoart: Classic
- Hebelwirkung: 1:500
- Mindestdeposit: ab $1000 (empfohlen für korrekte Funktionsweise des Algorithmus)
- VPS: empfohlen für stabile Ausführung
- Empfohlener Broker: FreshForex
Berater-Einstellungen
- Trade Comment: wird im Log und in der Handelshistorie angezeigt
- Trade Pairs M15: Liste der aktiven Paare (abhängig vom Suffix)
- Magic: eindeutige Positionskennung
- Lot Sizing Method: Methode zur Berechnung der Lotgröße je nach Risikoniveau
- Fixed Lot: feste Größe der Anfangsposition
- Deposit Load %: Prozentsatz der Kontobelastung zur Lotberechnung
Alle Produkte sind ausschließlich auf der offiziellen MQL5‑Website verfügbar: Verkäuferprofil.
Bei Fragen zur Installation und Einrichtung schreiben Sie mir über private Nachrichten auf MQL5 oder per E‑Mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru