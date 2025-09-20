Solaris Imperium MT5 — Automatisiertes Handelssystem

Solaris Imperium MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement. Er arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe des Traders.

Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um die Einrichtungshinweise zu erhalten!

Warum Solaris Imperium MT5 wählen

Analyse-Algorithmen: automatisierter Handel basierend auf integrierten Marktanalysemodellen.

Anpassungsfähigkeit: effektive Leistung bei Volatilität und wechselnden Markttrends.

Orderausführungstypen: unterstützt IOC, FOK, Return, BOC.

Risikomanagement: adaptive Stop-Losses und dynamische Kapital­schutzstrategien.

Schneller Start: alle Parameter sind voroptimiert.

Wie es funktioniert

Solaris Imperium MT5 analysiert den Markt mit integrierten Algorithmen und eröffnet Trades gemäß den festgelegten Bedingungen. Kapitalmanagement-Mechanismen helfen, Risiken zu kontrollieren und die Stabilität der Strategie zu erhöhen.

Was Sie zum Start benötigen

Währungspaare: NZDCAD, AUDCAD

Empfohlener Start: NZDCAD

Andere Paare: werden automatisch aktiviert

Kontoart: Raw Spread Account

Hebelwirkung: 1:500

Mindest­einzahlung: ab $1000 (empfohlen für korrekte Algorithmus­funktion)

Zeitrahmen: M15

VPS: empfohlen für stabile Ausführung

empfohlen für stabile Ausführung Empfohlener Broker: IC Markets Global

Haftungsausschluss: Der Handel an Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Verwenden Sie nur Gelder, deren Verlust Ihre finanzielle Situation nicht beeinträchtigt. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für mögliche Verluste. Alle Beispiele und Testergebnisse dienen ausschließlich Demonstrationszwecken und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

