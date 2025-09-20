Solaris Imperium MT5
- Experten
- Natalyia Nikitina
- Version: 1.4
- Aktualisiert: 20 September 2025
- Aktivierungen: 10
Solaris Imperium MT5 — Automatisiertes Handelssystem
Solaris Imperium MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement. Er arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe des Traders.
Warum Solaris Imperium MT5 wählen
- Analyse-Algorithmen: automatisierter Handel basierend auf integrierten Marktanalysemodellen.
- Anpassungsfähigkeit: effektive Leistung bei Volatilität und wechselnden Markttrends.
- Orderausführungstypen: unterstützt IOC, FOK, Return, BOC.
- Risikomanagement: adaptive Stop-Losses und dynamische Kapitalschutzstrategien.
- Schneller Start: alle Parameter sind voroptimiert.
Wie es funktioniert
Solaris Imperium MT5 analysiert den Markt mit integrierten Algorithmen und eröffnet Trades gemäß den festgelegten Bedingungen. Kapitalmanagement-Mechanismen helfen, Risiken zu kontrollieren und die Stabilität der Strategie zu erhöhen.
Was Sie zum Start benötigen
- Währungspaare: NZDCAD, AUDCAD
- Empfohlener Start: NZDCAD
- Andere Paare: werden automatisch aktiviert
- Kontoart: Raw Spread Account
- Hebelwirkung: 1:500
- Mindesteinzahlung: ab $1000 (empfohlen für korrekte Algorithmusfunktion)
- Zeitrahmen: M15
- VPS: empfohlen für stabile Ausführung
- Empfohlener Broker: IC Markets Global
Alle Produkte sind ausschließlich auf der offiziellen MQL5‑Website verfügbar: Verkäuferprofil.
Bei Fragen zur Installation und Einrichtung schreiben Sie mir über private Nachrichten auf MQL5 oder per E‑Mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru