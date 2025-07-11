SniperScope
- Indikatoren
- Natalyia Nikitina
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 11 Juli 2025
- Aktivierungen: 10
SniperScope — Indikator für präzisen Markteintritt
SniperScope ist ein Indikator für die Plattform MetaTrader 4, entwickelt zur genauen Bestimmung des richtigen Einstiegszeitpunkts in den Markt. Das Signalfiltersystem kombiniert zwei RSI und zwei MA, entfernt effektiv Marktrauschen und liefert zuverlässige, nicht neu zeichnende Signale.
Vorteile
- Pfeile bleiben nach dem Erscheinen fixiert und verschwinden nicht
- Doppelfilterung mit RSI und MA
- Benachrichtigungen: Text, Ton, E‑Mail und Push
- Klare Visualisierung: Pfeile, Zonen und Levels
- Unterstützt alle Zeitrahmen
- Info‑Panel: Signalwirksamkeit in Echtzeit
Ein- und Ausstieg
Einstieg:
- Ein Signal wird als Pfeil generiert, wenn RSI‑ und MA‑Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind
- Farbige Zonen verstärken die visuelle Wahrnehmung und erleichtern schnelle Entscheidungen
- Pfeile werden beim Kerzenschluss fixiert, wodurch ein Neuzeichnen ausgeschlossen ist
- Es wird empfohlen, den Trade sofort nach dem Erscheinen des Pfeils zu eröffnen, sofern Bestätigungsfaktoren vorliegen
Ausstieg:
- Der Indikator bestimmt den Ausstiegspunkt nicht automatisch
- Der Ausstieg erfolgt auf Basis der Analyse des integrierten Subindikators
- Kerzenmuster, Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und andere technische Analyseinstrumente können verwendet werden
- Der Indikator enthält kein integriertes Trade‑Management. Bei Bedarf kann ein externer Expert Advisor für die Automatisierung von Stop‑Loss und Take‑Profit eingesetzt werden
Eingabeparameter
- ShowInfoPanel — Anzeige des Informationspanels
- inpTimeFrame — Zeitrahmen für Berechnungen
- inpRSI1_Period — Periode des ersten RSI
- inpMA1_Period — Periode der ersten MA
- inpMA1_Mode — Berechnungsmethode für MA1
- inpMA1_Price — Preisart für MA1
- inpRSI2_Period — Periode des zweiten RSI
- inpMA2_Period — Periode der zweiten MA
- inpMA2_Mode — Berechnungsmethode für MA2
- inpMA2_Price — Preisart für MA2
- inpAlertsOn — Aktivieren/Deaktivieren von Benachrichtigungen
- inpAlertsOnCurrent — Signale auf der aktuellen Kerze
- inpAlertsMessage — Textbenachrichtigungen
- inpAlertsSound — Tonbenachrichtigung
- inpAlertsEmail — E‑Mail‑Benachrichtigung
- inpAlertsPush — Push‑Benachrichtigung
- inpLevelUp — oberes RSI‑Level (80)
- inpLevelDown — unteres RSI‑Level (20)
- inpShowArrows — Pfeile anzeigen
- inpArrowsUp — Farbe des Kaufpfeils
- inpArrowsDown — Farbe des Verkaufspfeils
- inpArrowsSize — Pfeilgröße
- inpMainLineWidth — Dicke der Hauptlinie
- inpSubLineWidth — Dicke der Hilfslinie
- inpColorNeutral — Farbe der neutralen RSI‑Zone
- inpColorAbove — Farbe über MA
- inpColorBellow — Farbe unter MA
- inpInterpolate — Glättung aktivieren
- inpUniqueID — eindeutiges Objektpräfix
Geeignet für
- Plattform: MetaTrader 4 (MT4)
- Märkte: Forex, Metalle, Kryptowährungen, Indizes
- Strategien: Scalping, Intraday, Swing, mittelfristig, binäre Optionen
Slogan
SniperScope — Zielen, abdrücken, Gewinn sichern. Kein Neuzeichnen. Keine Kompromisse.
Alle Produkte sind ausschließlich auf der offiziellen MQL5‑Website verfügbar: Verkäuferprofil.
Bei Fragen zur Installation und Einrichtung kontaktieren Sie mich bitte über private Nachrichten auf MQL5 oder per E‑Mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru