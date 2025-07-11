SniperScope — Indikator für präzisen Markteintritt

SniperScope ist ein Indikator für die Plattform MetaTrader 4, entwickelt zur genauen Bestimmung des richtigen Einstiegszeitpunkts in den Markt. Das Signalfiltersystem kombiniert zwei RSI und zwei MA, entfernt effektiv Marktrauschen und liefert zuverlässige, nicht neu zeichnende Signale.

Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um die Einrichtungshinweise zu erhalten!

Vorteile

Pfeile bleiben nach dem Erscheinen fixiert und verschwinden nicht

Doppelfilterung mit RSI und MA

Benachrichtigungen: Text, Ton, E‑Mail und Push

Klare Visualisierung: Pfeile, Zonen und Levels

Unterstützt alle Zeitrahmen

Info‑Panel: Signalwirksamkeit in Echtzeit

Ein- und Ausstieg

Einstieg:

Ein Signal wird als Pfeil generiert, wenn RSI‑ und MA‑Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind

Farbige Zonen verstärken die visuelle Wahrnehmung und erleichtern schnelle Entscheidungen

Pfeile werden beim Kerzenschluss fixiert, wodurch ein Neuzeichnen ausgeschlossen ist

Es wird empfohlen, den Trade sofort nach dem Erscheinen des Pfeils zu eröffnen, sofern Bestätigungsfaktoren vorliegen

Ausstieg:

Der Indikator bestimmt den Ausstiegspunkt nicht automatisch

Der Ausstieg erfolgt auf Basis der Analyse des integrierten Subindikators

Kerzenmuster, Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und andere technische Analyseinstrumente können verwendet werden

Der Indikator enthält kein integriertes Trade‑Management. Bei Bedarf kann ein externer Expert Advisor für die Automatisierung von Stop‑Loss und Take‑Profit eingesetzt werden

Eingabeparameter

ShowInfoPanel — Anzeige des Informationspanels

inpTimeFrame — Zeitrahmen für Berechnungen

inpRSI1_Period — Periode des ersten RSI

inpMA1_Period — Periode der ersten MA

inpMA1_Mode — Berechnungsmethode für MA1

inpMA1_Price — Preisart für MA1

inpRSI2_Period — Periode des zweiten RSI

inpMA2_Period — Periode der zweiten MA

inpMA2_Mode — Berechnungsmethode für MA2

inpMA2_Price — Preisart für MA2

inpAlertsOn — Aktivieren/Deaktivieren von Benachrichtigungen

inpAlertsOnCurrent — Signale auf der aktuellen Kerze

inpAlertsMessage — Textbenachrichtigungen

inpAlertsSound — Tonbenachrichtigung

inpAlertsEmail — E‑Mail‑Benachrichtigung

inpAlertsPush — Push‑Benachrichtigung

inpLevelUp — oberes RSI‑Level (80)

inpLevelDown — unteres RSI‑Level (20)

inpShowArrows — Pfeile anzeigen

inpArrowsUp — Farbe des Kaufpfeils

inpArrowsDown — Farbe des Verkaufspfeils

inpArrowsSize — Pfeilgröße

inpMainLineWidth — Dicke der Hauptlinie

inpSubLineWidth — Dicke der Hilfslinie

inpColorNeutral — Farbe der neutralen RSI‑Zone

inpColorAbove — Farbe über MA

inpColorBellow — Farbe unter MA

inpInterpolate — Glättung aktivieren

inpUniqueID — eindeutiges Objektpräfix

Geeignet für

Plattform: MetaTrader 4 (MT4)

Märkte: Forex, Metalle, Kryptowährungen, Indizes

Strategien: Scalping, Intraday, Swing, mittelfristig, binäre Optionen

Slogan

SniperScope — Zielen, abdrücken, Gewinn sichern. Kein Neuzeichnen. Keine Kompromisse.

Haftungsausschluss: Der Handel an Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Verwenden Sie nur Kapital, dessen Verlust Ihre finanzielle Situation nicht beeinträchtigt. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für mögliche Verluste. Alle Beispiele und Testergebnisse dienen ausschließlich Demonstrationszwecken und stellen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar.

Alle Produkte sind ausschließlich auf der offiziellen MQL5‑Website verfügbar: Verkäuferprofil.