Reef Scalper ist ein aggressiver Scalping EA.

Er verwendet in erster Linie dieBollinger Bänder und den Parabolic SAR-Indikator, der schnell kleine Trendänderungen über kurze Zeiträume erkennt. Der Bot platziert Pending Orders, um bei Gewinnmitnahmen schnell zu reagieren. Seine Erholungsmethode basiert auf einem Rastersystem mit einem optionalen Martingal, und er kann bis zu 15 Erholungspositionen mit einem Losgrößenmultiplikator eröffnen. Durch die Verwendung eines Tickcounters ist der Bot unempfindlich gegenüber Spreads. Er strebt schnelle Gewinne an, vorzugsweise einen Nettogewinn (d. h. er schließt sowohl Verlust- als auch Gewinnpositionen, wenn die Gesamtsumme positiv ist).

Er istFIFO-konform ( für die US-Broker).

Bitte beachten Sie, dass es empfohlen wird, den EA vor roten Nachrichten zu stoppen.

Er verfügt über mehrere Einstellungen für verschiedene Paare (XAUUSD, BTC) und kann an noch mehr Forex-/Indexpaare angepasst werden. Empfohlenes Mindestkapital: 1.000$/Paar.

Die Anleitung zur EinrichtungfindenSiehier, wo Sie auch die URL für den API-Schlüssel, die Sets und andere von uns empfohlene Tools (Nachrichtenfilter und DD-Indikator) finden.

