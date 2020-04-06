MultiAsset SuperTrend Trader: Der ultimative fraktale Trend-Motor für MetaTrader 4

Dominieren Sie die Märkte mit Präzision, Diversifikation und reiner Trend-Ausrichtung

Suchen Sie nach einer Handelsstrategie, die die Kraft der reinen Trendfolge mit der Sicherheit der Portfoliodiversifikation verbindet? Der MultiAsset SuperTrend Trader ist nicht einfach nur ein weiterer Expert Advisor; er ist ein ausgeklügeltes Handelsökosystem, das entwickelt wurde, um den Trend durch Multi-Timeframe-Analyse zu meistern.

Während die meisten Roboter darauf beschränkt sind, ein einzelnes Währungspaar zu beobachten, sprengt der MultiAsset SuperTrend Trader Pro diese Fesseln. Er ermöglicht es Ihnen, eine benutzerdefinierte Liste von bis zu 10 Instrumenten gleichzeitig von einem einzigen Chart aus zu überwachen, zu analysieren und zu handeln. Dieser architektonische Durchbruch erlaubt es Ihnen, ein ausgewogenes Portfolio aus unkorrelierten Vermögenswerten aufzubauen, was Ihre Kapitalkurve glättet und Ihr Gewinnpotenzial über Forex, Indizes und Rohstoffe hinweg maximiert.

Die Philosophie: Fraktale Trend-Erfassung

Die Kernphilosophie dieses EA ist einfach, aber wissenschaftlich robust: "Richten Sie den Trend über verschiedene Zeitrahmen hinweg aus." Ein Trend auf einem 5-Minuten-Chart ist Rauschen; ein Trend, der durch H1-, H4- und Tagescharts bestätigt wird, ist eine massive Gewinnchance. Diese Software nutzt ein Dreifach-SuperTrend-System, um sicherzustellen, dass Sie nur dann in den Markt einsteigen, wenn das kurzfristige Momentum perfekt mit dem dominanten, langfristigen Marktfluss übereinstimmt.

Hauptmerkmale und Funktionen

1. Echte Multi-Asset-Überwachung

Zum ersten Mal auf MT4 können Sie eine benutzerdefinierte Liste von 1 bis 10 Instrumenten (z. B. EURUSD, GOLD, S&P500, BTCUSD) in eine einzige EA-Instanz eingeben. Der Roboter überwacht die Preisaktion auf allen Instrumenten parallel.

Diversifikation: Mischen Sie volatile Vermögenswerte mit stabilen, um das Portfoliorisiko auszugleichen.

Skalierbarkeit: Jede Instanz des EA hat ihre eigene Magic Number, was es Ihnen ermöglicht, verschiedene Strategien auf unterschiedlichen Körben von Instrumenten gleichzeitig laufen zu lassen.

2. Das "Dreifach-SuperTrend"-Präzisionssystem

Falsche Signale sind der Feind jedes Traders. Um "Whipsaws" (Sägezahnmärkte) zu eliminieren, bietet der MultiAsset SuperTrend Trader Pro ein einzigartiges 3-Stufen-Fraktal-Filtersystem. Sie verfügen über 3 unabhängige Filter-Slots. Jedem Slot können Sie eine spezifische SuperTrend-Instanz mit eigenen Einstellungen und Zeitrahmen zuweisen. Ein Trade wird nur in Betracht gezogen, wenn alle aktiven Filter übereinstimmen.

Beispiel-Setup für maximale Sicherheit: Filter 1: SuperTrend auf Daily (Definiert den Makro-Trend). Filter 2: SuperTrend auf H4 (Definiert den Swing-Trend). Filter 3: SuperTrend auf H1 (Definiert die unmittelbare Richtung).

Ergebnis: Der EA ignoriert strikt alle Kaufsignale, es sei denn, die Daily-, H4- und H1-SuperTrends sind ALLE Grün. Dies hält Sie aus unruhigen Märkten fern und stellt sicher, dass Sie immer mit der Flut handeln, niemals dagegen.

3. Die "Perfekter Flip" Einstiegslogik

Sobald die Filter der höheren Zeitrahmen grünes Licht geben, führt der EA mit Scharfschützen-Präzision aus.

Der Auslöser: Der EA wartet darauf, dass der Intraday-SuperTrend seine Farbe ändert (Flip) – und zwar in die Richtung Ihrer Filter.

Ihr Vorteil: Sie raten keine Böden oder Tops. Sie steigen genau dann ein, wenn der Preis in ein neues Trendbein ausbricht, bestätigt durch das Gewicht der höheren Zeitrahmen im Rücken. Dies ist die reinste Form der Trendfolge, die verfügbar ist.

4. Intelligente Ausstiegsstrategien

Zu wissen, wann man aussteigt, ist wichtiger als zu wissen, wann man einsteigt. Dieser EA bietet eine granulare Kontrolle über die Schließung von Trades:

Signal Exit: Schließt den Trade automatisch, wenn sich der SuperTrend gegen Sie wendet.

Profit Protection (Gewinnschutz): Aktivieren Sie eine Funktion, bei der der EA Ausstiegssignale ignoriert, wenn sich der Trade aktuell im Verlust befindet. Dies gibt dem Preis Raum zum Atmen und zur Erholung, wobei der harte Stop Loss als ultimativer Schutz dient.

Zeitmanagement: Definieren Sie spezifische Handelsstunden und -tage, inklusive einer "Friday Exit"-Funktion, um Wochenend-Gaps zu vermeiden.

5. Erweiterter Stop Loss & Trailing

Der Schutz Ihres Kapitals ist unsere Priorität. Der EA bietet vielseitige Methoden für Ihr Risikomanagement:

Initial Stop Loss: Platzieren Sie Ihren harten Stop an der SuperTrend-Linie (dynamische Unterstützung/Widerstand) oder nutzen Sie einen festen Prozent-/Punkteabstand.

Smart Trailing: Sichern Sie Gewinne, indem Sie den Stop Loss entlang der SuperTrend-Linie nachziehen. Wenn der Trend stärker wird, zieht sich der SuperTrend zusammen und sichert Ihre Gewinne automatisch.

Profit-Only Activation: Konfigurieren Sie den Trailing Stop so, dass er erst aktiviert wird, nachdem der Preis eine bestimmte Distanz in den Gewinn gelaufen ist.

6. Risikomanagement auf institutionellem Niveau

Hier hebt sich der MultiAsset SuperTrend Trader Pro von Amateur-Tools ab.

Dynamische Lot-Größe: Wählen Sie zwischen festen Lots oder Risiko % des Kontostands (automatisch berechnet basierend auf dem Stop-Loss-Abstand).

Globaler Portfolio-Risikodeckel (Risk Cap): Sie können ein maximales "Gesamtrisiko %" für Ihr Konto festlegen. Wenn das kombinierte Risiko Ihrer offenen Trades Ihr Limit erreicht (z. B. 5% des Guthabens), blockiert der EA intelligent neue Signale, um eine Überhebelung zu verhindern.

7. Das interaktive Kommando-Dashboard

Sie fliegen niemals blind. Der EA verfügt über ein professionelles grafisches Panel auf dem Chart, das als Ihre Kommandozentrale dient.

Echtzeit-Filterstatus: Sehen Sie sofort den Status Ihrer 3 SuperTrend-Filter für jedes Symbol. Grüne Box: Aufwärtstrend bestätigt. Rote Box: Abwärtstrend bestätigt. Dashboard-Logik: Sehen Sie auf einen Blick, welche Assets vollständig ausgerichtet und bereit für den Handel sind.

Manuelle Übersteuerung: Jedes Symbol verfügt über einen eigenen ON/OFF-Button . Sie können ein bestimmtes Symbol sofort vom Handel trennen, ohne den EA neu zu starten.

Portfolio-Telemetrie: Überwachen Sie Ihren akkumulierten Gewinn, den unrealisierten G/V und das gesamte Portfoliorisiko in Echtzeit.

Warum MultiAsset SuperTrend Trader wählen?

Dieser Expert Advisor verwandelt MetaTrader 4 in eine professionelle Trendfolge-Suite. Er beseitigt das Rauschen komplexer, nacheilender Indikatoren und konzentriert sich auf das, was zählt: Die Preisrichtung.

Indem er eine Übereinstimmung von bis zu 3 verschiedenen SuperTrends vor dem Einstieg verlangt, erreichen Sie ein Wahrscheinlichkeitsniveau, das der Handel auf einem einzelnen Chart einfach nicht bieten kann.

Hören Sie auf, gegen den Trend zu handeln. Beginnen Sie, mit der Kraft der Fraktalen Ausrichtung zu handeln!





In meinem Angebot finden Sie auch eine erweiterte Version dieses Expert Advisors mit einer umfangreichen Liste verfügbarer Filter und Methoden zur Generierung von Handelssignalen: MultiAsset SuperTrend Trader Pro, verfügbar auf meinem Profil.