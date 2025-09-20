Mother Earth MT5 — Automatisiertes Handelssystem

Mother Earth MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement. Er arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe des Traders.

Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um die Einrichtungshinweise zu erhalten!

Warum Mother Earth MT5 wählen?

Analyse-Algorithmen: 24/7 automatisierter Handel mit integrierten Modellen.

24/7 automatisierter Handel mit integrierten Modellen. Flexibilität: passt sich der Volatilität und den sich ändernden Marktbedingungen an.

passt sich der Volatilität und den sich ändernden Marktbedingungen an. Moderne Orderausführungstypen: unterstützt IOC, FOK, Return, BOC.

unterstützt IOC, FOK, Return, BOC. Risikomanagement: adaptive Stop-Losses und dynamische Kapital­schutzstrategien.

adaptive Stop-Losses und dynamische Kapital­schutzstrategien. Schneller Start: alle Parameter sind voroptimiert.

Wie es funktioniert

Mother Earth MT5 analysiert den Markt mit integrierten Algorithmen und eröffnet Trades gemäß den festgelegten Bedingungen. Kapitalmanagement-Mechanismen helfen, Risiken während des Handels zu kontrollieren.

Was Sie zum Start benötigen

Währungspaare: AUDCAD, NZDCAD

AUDCAD, NZDCAD Empfohlener Start: AUDCAD

AUDCAD Andere Währungen: werden automatisch aktiviert

werden automatisch aktiviert Kontoart: ECN

ECN Hebel: 1:500

1:500 Mindest­einzahlung: ab $1000 (empfohlen für korrekte Funktionsweise des Algorithmus)

ab $1000 (empfohlen für korrekte Funktionsweise des Algorithmus) Zeitrahmen: M15

M15 VPS: empfohlen für stabile Ausführung

empfohlen für stabile Ausführung Empfohlener Broker: RoboForex

Haftungsausschluss: Der Handel an Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Verwenden Sie nur Gelder, deren Verlust Ihre finanzielle Situation nicht beeinträchtigt. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für mögliche Verluste. Alle Beispiele und Testergebnisse dienen ausschließlich Demonstrationszwecken und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

