Mother Earth MT5

Mother Earth MT5 — Automatisiertes Handelssystem

Mother Earth MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement. Er arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe des Traders.

Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um die Einrichtungshinweise zu erhalten!

Warum Mother Earth MT5 wählen?

  • Analyse-Algorithmen: 24/7 automatisierter Handel mit integrierten Modellen.
  • Flexibilität: passt sich der Volatilität und den sich ändernden Marktbedingungen an.
  • Moderne Orderausführungstypen: unterstützt IOC, FOK, Return, BOC.
  • Risikomanagement: adaptive Stop-Losses und dynamische Kapital­schutzstrategien.
  • Schneller Start: alle Parameter sind voroptimiert.

Wie es funktioniert

Mother Earth MT5 analysiert den Markt mit integrierten Algorithmen und eröffnet Trades gemäß den festgelegten Bedingungen. Kapitalmanagement-Mechanismen helfen, Risiken während des Handels zu kontrollieren.

Was Sie zum Start benötigen

  • Währungspaare: AUDCAD, NZDCAD
  • Empfohlener Start: AUDCAD
  • Andere Währungen: werden automatisch aktiviert
  • Kontoart: ECN
  • Hebel: 1:500
  • Mindest­einzahlung: ab $1000 (empfohlen für korrekte Funktionsweise des Algorithmus)
  • Zeitrahmen: M15
  • VPS: empfohlen für stabile Ausführung
  • Empfohlener Broker: RoboForex
Haftungsausschluss: Der Handel an Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Verwenden Sie nur Gelder, deren Verlust Ihre finanzielle Situation nicht beeinträchtigt. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für mögliche Verluste. Alle Beispiele und Testergebnisse dienen ausschließlich Demonstrationszwecken und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Alle Produkte sind ausschließlich auf der offiziellen MQL5‑Website verfügbar: Verkäuferprofil.

Support:

Bei Fragen zur Installation und Einrichtung schreiben Sie mir über private Nachrichten auf MQL5 oder per E‑Mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru

