Force Strategy MT5
- Experten
- Natalyia Nikitina
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 20 September 2025
- Aktivierungen: 10
Force Strategy MT5 — Automatisiertes Handelssystem
Force Strategy MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse‑Algorithmen und Risikomanagement. Er arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe des Traders.
Warum Force Strategy MT5 wählen
- Analyse‑Algorithmen: automatisierter Handel basierend auf integrierten Marktanalysemodellen.
- Anpassungsfähigkeit: effektive Leistung bei Volatilität und wechselnden Markttrends.
- Orderausführungstypen: unterstützt IOC, FOK, Return, BOC.
- Risikomanagement: adaptive Stop‑Losses und dynamische Kapitalschutzstrategien.
- Schneller Start: alle Parameter sind voroptimiert.
Wie es funktioniert
Force Strategy MT5 analysiert den Markt mit integrierten Algorithmen und eröffnet Trades gemäß den vordefinierten Bedingungen. Kapitalmanagement‑Mechanismen helfen, Risiken zu kontrollieren und die Stabilität der Strategie zu erhöhen.
Voraussetzungen für den Start
- Währungspaare: AUDCAD, NZDCAD
- Empfohlener Start: AUDCAD
- Andere Paare: werden automatisch aktiviert
- Kontoart: Raw Spread Account
- Hebelwirkung: 1:500
- Mindesteinzahlung: ab $1000 (empfohlen für korrekte Funktionsweise des Algorithmus)
- Zeitrahmen: M15
- VPS: empfohlen für stabile Leistung
- Empfohlener Broker: IC Markets Global
Alle Produkte sind ausschließlich auf der offiziellen MQL5‑Website verfügbar: Verkäuferprofil.
Bei Fragen zur Installation und Einrichtung schreiben Sie mir über private Nachrichten auf MQL5 oder per E‑Mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru