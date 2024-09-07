Indicement MT4

5

Willkommen bei Indicement!

PROP FIRM READY! -> Set-Dateien  hier herunterladen

Einführungsaktion:

  • Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar!
  • Endpreis: 990 $
  • NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers)

Ultimativer Kombi-Deal   ->   hier klicken

ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:  Klicken Sie hier  

VERSION 4.0 LIVE RESULTS

OLD VERSION FINAL RESULTS


INDICEMENT  bringt meine 15-jährige Erfahrung in der Erstellung professioneller Handelsalgorithmen in die Indexmärkte ein.

Der EA verwendet einen sehr gut durchdachten Algorithmus, um den besten Einstiegspreis zu finden, und führt intern mehrere Strategien aus, um das Handelsrisiko zu streuen.

Alle Trades verfügen über einen Stop-Loss und Take-Profit, verwenden aber auch einen Trailing-Stop-Loss und Trailing-Take-Profit, um das Risiko zu minimieren und das Potenzial jedes Trades zu maximieren.

Das System basiert auf einer sehr beliebten und bewährten Strategie: dem Handeln von Ausbrüchen wichtiger Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.  

Ich bin froh, sagen zu können, dass ich diese Strategie im Laufe meiner langjährigen Erfahrung in der Entwicklung von EAs perfektioniert habe.


Dieser EA wurde speziell für den Handel mit den Indizes US500, US30 und NAS100 entwickelt.

Diese Märkte eignen sich besonders gut für den Handel mit dieser Art von Strategie.


Backtests zeigen eine sehr stabile Wachstumskurve mit sehr kontrollierten Rückgängen und schnellen Erholungen. 

Dieser EA wurde für alle 3 Indizes einem Stresstest unterzogen, wobei mehrere Preisfeeds für verschiedene Broker verwendet wurden. Außerdem wurden marktübergreifende Tests durchgeführt, um das Risiko einer Überoptimierung auszuschließen.

Kein Verkaufsgerede über „neuronale Netzwerke/maschinell lernende KI/ChatGPT/Quantencomputer/perfekte geradlinige Backtests“, sondern ein echtes und ehrliches Handelssystem, das auf bewährten Methoden für Entwicklung und Live-Ausführung basiert.

Als Entwickler verfüge ich über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Erstellung automatisierter Handelssysteme. Ich weiß, was das Potenzial hat zu funktionieren und was nicht. 

Ich erstelle ehrliche Systeme mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, wie bei den Backtests zu handeln, ohne zu schummeln.


Hauptmerkmale:

  • Sehr einfach zu bedienen: Installieren Sie es auf nur einem H1-Diagramm und verwenden Sie eine der bereitgestellten Dateien
  • Kein Raster/Kein Martingale/Kein riskantes Risikomanagement
  • Extrem stabile Langzeitstabilität bei Verwendung des gesamten Strategie-Sets
  • Einfach zu verwenden für Prop-Firmen
  • Mindestkontostand: 150 $ (verwenden Sie das Setfile „extrem niedriges Risiko“ für Konten unter 300 $)


Setup für Backtesting: 

(Es wird dringend empfohlen, MT5 für Backtests zu verwenden, da hierdurch alle Indizes gleichzeitig ausgeführt werden können, um die tatsächliche Stärke des EA zu erkennen.)

MT4-Backtesting:

A) Stellen Sie sicher, dass Sie die RICHTIGEN SYMBOLE für die 3 Indizes in den Parametern eingeben (überprüfen Sie das MarketWatch-Fenster, um die tatsächlichen Namen der Indizes anzuzeigen)

B) Wählen Sie im Strategietester das Symbol aus, das Sie rücktesten möchten

C) Stellen Sie den gewünschten maximalen Drawdown pro Strategie in den Parametern ein oder laden Sie  hier eine festgelegte Datei hoch.

(sehen Sie sich den Screenshot  hier  an, um alles zusammen zu sehen)


Setup für Live-Trading:

A) Laden Sie den EA in ein  beliebiges  H1-Diagramm (EURUSD empfohlen, da es die meisten Ticks hat). Der EA führt die 3 Indizes automatisch aus, unabhängig davon, auf welchem ​​Diagramm Sie ihn ausführen.

B) WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass Sie die RICHTIGEN SYMBOLE für die 3 Indizes in den Parametern eingeben (überprüfen Sie das MarketWatch-Fenster, um die tatsächlichen Namen der Indizes anzuzeigen) (Beispiel  hier  )

C) Legen Sie in den Parametern den gewünschten maximalen Drawdown pro Strategie fest (oder laden Sie eine der hier  verfügbaren Setdateien  ).


WICHTIG:  Damit AUTO_GMT FUNKTIONIERT -> müssen Sie die URL "https : // www . worldtimeserver.com/" (Leerzeichen entfernen!!) zu den "zulässigen URLs" in Ihrem MT4/MT5-Terminal hinzufügen (Tools -> Optionen -> Expert Advisors)  



Parameter:

  • ShowInfoPanel    -> zeigt das Informationsfeld im Diagramm an 
  • Anpassung der Infopanelgröße    -> bei 4K-Anzeige Wert auf "2" setzen
  • Infopanel während des Tests aktualisieren    -> deaktiviert für schnelleres Backtesting
  • Freitag Stoppstunde    -> wenn Sie nicht möchten, dass Trades über das Wochenende zurückgehalten werden, legen Sie einen Wert zwischen 0 und 23 fest. (25 bedeutet „deaktiviert“)
  • SetSL_TP_After_Entry    -> nur aktivieren, wenn Ihr Broker keine ausstehenden Aufträge mit SL und TP zulässt
  • Virtuelles Ablaufdatum verwenden    -> nur aktivieren, wenn Ihr Broker keine ausstehenden Aufträge mit Ablaufdatum zulässt
  • BaseMagicNumber    -> die Basis-Magicnumber, die für alle Strategien verwendet wird
  • Kommentar für Trades    -> der Kommentar, der für die Trades verwendet werden soll
  • Kommentarsuffix entfernen  -> Entfernen Sie den Teil, der den Kommentaren weitere Informationen hinzufügt (wie „US500_A“)
  • RunUS500  -> Strategie für den US500-Index (SP500) aktivieren
  • US500_Symbol  -> legen Sie den Namen des Symbols für das US500-Paar fest (sehr wichtig, es richtig festzulegen!!)
  • US500_Strat1  -> Strategie 1 für dieses Paar aktivieren
  • US500_Strat2  -> Strategie 2 für dieses Paar aktivieren
  • US500_Strat3  -> Strategie 3 für dieses Paar aktivieren
  • Wert in $ für 1 Einheitsbewegung  -> Standard ist "0" (auto). Ändern Sie dies nur, wenn Ihre Losgröße viel zu hoch ist. Fragen Sie mich nach Anweisungen
  • US500_MaxSpread  -> maximal zulässiger Spread
  • US500_Randomization  ->  dadurch werden die Ein- und Ausgänge sowie die TrailingSL-Werte etwas zufällig verteilt, sodass mehrere Benutzer beim gleichen Broker etwas unterschiedliche Trades haben. Auch gut für Prop-Firmen.
  • Gleiche  Optionen für US30 und NAS100 (USTECH)
  • EnableNFP_Filter  -> schalte den NFP-Filter ein oder aus
  • AutoGMT  -> lassen Sie den EA den korrekten GMT-Offset für Ihren Broker berechnen, damit die Zeit des NFP korrekt ist
  • GMT_OFFSET_Winter  -> zum manuellen Einstellen des GMT-Offsets im Winter (wenn AutoGMT ausgeschaltet ist oder während des Backtests!)
  • GMT_OFFSET_Summer  -> zum manuellen Einstellen des GMT-Offsets im Sommer (wenn AutoGMT ausgeschaltet ist oder während des Backtests!)
  • NFP_CloseOpenTrades  -> zwingt den EA, alle offenen Trades zu schließen, wenn NFP startet (X Minuten vor NFP)
  • NFP_ClosePendingOrders  -> zwingt den EA, alle ausstehenden Aufträge zu löschen, wenn NFP startet (X Minuten vor NFP)
  • NFP_MinutesBefore  -> wie viele Minuten vor dem NFP-Ereignis sollen Trades und ausstehende Aufträge geschlossen werden
  • NFP_MinutesAfter  -> wie viele Minuten nach dem NFP-Ereignis, bevor der EA den Handel wieder aufnimmt
  • PROPIRM EINZIGARTIGE HANDELSEINSTELLUNGEN  -> hier können Sie die Ein- und Ausgänge der Trades manuell ändern, um sie von denen anderer Benutzer des EA zu unterscheiden (für Prop-Firmen)
  • Methode zur Berechnung der Losgröße   -> hier legen Sie fest, wie die Losgröße berechnet werden soll: Feste Losgröße, Maximales Risiko pro Strategie oder Losgrößenschritt
  • Startlots   -> legt den Wert für die feste Losgröße fest, wenn diese Option gewählt wird. Dieser Parameter wird als „Mindestlosgröße“ verwendet, wenn eine der beiden anderen Optionen zur Losgrößenberechnung verwendet wird.
  • Maximales Risiko pro Strategie   -> Der bevorzugte maximal zulässige Gesamtverlust (in %) für jede Strategie. Der EA bestimmt dann die Lotgröße basierend auf dem historischen maximalen DD dieser Strategie.
  • LotsizeStep  -> Legen Sie den Schrittwert fest, um den der EA die Lotgröße von 0,01 auf 0,02 Lots erhöhen soll.
  • Maximalen täglichen Drawdown festlegen   -> Hier können Sie einen maximal zulässigen täglichen Drawdown (in %) festlegen. Wenn dieser erreicht wird, schließt der EA alle Trades und ausstehenden Aufträge und wartet auf den nächsten Tag. Dies ist nützlich für Prop-Firmen
  • Eigenkapital statt Guthaben verwenden   -> verwenden Sie das Eigenkapital des Kontos, um alle Lotgrößenwerte zu berechnen
  • OnlyUp   -> dadurch wird verhindert, dass die Losgröße nach Verlusten abnimmt (aggressiver, aber schnellere Erholung nach Verlusten)
  • Handelszeiten  -> hier können Sie die Stunden einstellen, zwischen denen der EA handeln soll


Bewertungen 3
Klogarg
142
Klogarg 2024.10.23 10:30 
 

The EA is working as expected, real trades match the backtest and the support from Wim is outstanding.

Syaoran Lee
44
Syaoran Lee 2024.09.10 03:37 
 

I bought wim's EA product for the second time, and I find him very supportive.

