Imperator Legacy
- 专家
- Natalyia Nikitina
- 版本: 1.2
- 更新: 8 七月 2025
- 激活: 10
Imperator Legacy — 精英短期精准交易智能顾问
Imperator Legacy 是一款高端自动化交易顾问，专为高波动性和低点差的交易工具而设计。其核心是一个多组件算法，能够实时分析市场并以最快速度做出反应。
该顾问采用低延迟的价格行为 (Price Action) 策略，非常适合剥头皮交易。支持固定和动态计算的仓位大小。适用于任何时间框架。为了更高的稳定性，建议使用 VPS，但并非必需。
注意！购买后请立即联系我，以获取安装和设置说明！
总体描述
Imperator Legacy 针对 XAUUSD 优化，并通过 Tickstory 在真实点差和佣金条件下以 99.99% 的精度进行测试。
在 RoboForex Prime 账户上，由于黄金佣金降低，可获得最佳参数——这在高频交易中提供了额外优势，因为每个入场点都对点差非常敏感。
主要特点
- 无马丁格尔、无网格、无套利
- 每笔交易均有止损保护
- 灵活的手数管理系统
- 自动控制点差和滑点
建议
- 最佳账户类型：ECN、Raw、Razor 或 Prime
- XAUUSD 默认设置最优
- 建议在真实账户使用前先进行模拟测试
参数
- InpulsTime — 入场时间信号
- Inpuls — 对市场冲击的敏感度
- Inpuls_Sniper — 超精确入场设置
- StopLoss — 固定保护水平
- TakeProfit — 固定退出水平
- TrailingStart — 启动移动止损
- TrailingStop — 移动止损距离
- FixedLot — 固定仓位大小
- Use_AutoMM — 启用自动仓位计算
- AutoMM — 自动仓位的账户百分比
- Max_Spread — 最大允许点差
- Slippage — 允许的滑点
- Magic — 专家唯一标识符
- Transactiont — 交易数量限制
- BiddingStep — 交易间隔
- TradeComment — 交易备注
开始使用
安装 Imperator Legacy for MT4，体验精准、科技与稳定的交易。
免责声明： 金融市场交易存在风险。请仅使用可承受损失的资金。作者不对可能的损失负责。所有示例和测试结果仅用于演示，不保证未来表现。
所有产品仅在 MQL5 官方网站提供：卖家主页.
支持：
如需安装和设置帮助，请通过 MQL5 私信或电子邮件联系我：📧 mila88899sup99@yandex.ru
Советник установил на реал. Тесты отличные. Сделки редкие но на 100% то что надо.