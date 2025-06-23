Imperator Legacy — 精英短期精准交易智能顾问

Imperator Legacy 是一款高端自动化交易顾问，专为高波动性和低点差的交易工具而设计。其核心是一个多组件算法，能够实时分析市场并以最快速度做出反应。

该顾问采用低延迟的价格行为 (Price Action) 策略，非常适合剥头皮交易。支持固定和动态计算的仓位大小。适用于任何时间框架。为了更高的稳定性，建议使用 VPS，但并非必需。

总体描述

Imperator Legacy 针对 XAUUSD 优化，并通过 Tickstory 在真实点差和佣金条件下以 99.99% 的精度进行测试。

在 RoboForex Prime 账户上，由于黄金佣金降低，可获得最佳参数——这在高频交易中提供了额外优势，因为每个入场点都对点差非常敏感。

主要特点

无马丁格尔、无网格、无套利

每笔交易均有止损保护

灵活的手数管理系统

自动控制点差和滑点

建议

最佳账户类型：ECN、Raw、Razor 或 Prime

XAUUSD 默认设置最优

建议在真实账户使用前先进行模拟测试

参数

InpulsTime — 入场时间信号

Inpuls — 对市场冲击的敏感度

Inpuls_Sniper — 超精确入场设置

StopLoss — 固定保护水平

TakeProfit — 固定退出水平

TrailingStart — 启动移动止损

TrailingStop — 移动止损距离

FixedLot — 固定仓位大小

Use_AutoMM — 启用自动仓位计算

AutoMM — 自动仓位的账户百分比

Max_Spread — 最大允许点差

Slippage — 允许的滑点

Magic — 专家唯一标识符

Transactiont — 交易数量限制

BiddingStep — 交易间隔

TradeComment — 交易备注

开始使用

安装 Imperator Legacy for MT4，体验精准、科技与稳定的交易。

免责声明： 金融市场交易存在风险。请仅使用可承受损失的资金。作者不对可能的损失负责。所有示例和测试结果仅用于演示，不保证未来表现。

