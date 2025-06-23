Imperator Legacy

5

Imperator Legacy — 精英短期精准交易智能顾问

Imperator Legacy 是一款高端自动化交易顾问，专为高波动性和低点差的交易工具而设计。其核心是一个多组件算法，能够实时分析市场并以最快速度做出反应。

该顾问采用低延迟的价格行为 (Price Action) 策略，非常适合剥头皮交易。支持固定和动态计算的仓位大小。适用于任何时间框架。为了更高的稳定性，建议使用 VPS，但并非必需。

注意！购买后请立即联系我，以获取安装和设置说明！

总体描述

Imperator Legacy 针对 XAUUSD 优化，并通过 Tickstory 在真实点差和佣金条件下以 99.99% 的精度进行测试。

在 RoboForex Prime 账户上，由于黄金佣金降低，可获得最佳参数——这在高频交易中提供了额外优势，因为每个入场点都对点差非常敏感。

主要特点

  • 无马丁格尔、无网格、无套利
  • 每笔交易均有止损保护
  • 灵活的手数管理系统
  • 自动控制点差和滑点

建议

  • 最佳账户类型：ECN、Raw、Razor 或 Prime
  • XAUUSD 默认设置最优
  • 建议在真实账户使用前先进行模拟测试

参数

  • InpulsTime — 入场时间信号
  • Inpuls — 对市场冲击的敏感度
  • Inpuls_Sniper — 超精确入场设置
  • StopLoss — 固定保护水平
  • TakeProfit — 固定退出水平
  • TrailingStart — 启动移动止损
  • TrailingStop — 移动止损距离
  • FixedLot — 固定仓位大小
  • Use_AutoMM — 启用自动仓位计算
  • AutoMM — 自动仓位的账户百分比
  • Max_Spread — 最大允许点差
  • Slippage — 允许的滑点
  • Magic — 专家唯一标识符
  • Transactiont — 交易数量限制
  • BiddingStep — 交易间隔
  • TradeComment — 交易备注

开始使用

安装 Imperator Legacy for MT4，体验精准、科技与稳定的交易。

免责声明： 金融市场交易存在风险。请仅使用可承受损失的资金。作者不对可能的损失负责。所有示例和测试结果仅用于演示，不保证未来表现。

所有产品仅在 MQL5 官方网站提供：卖家主页.

支持：

如需安装和设置帮助，请通过 MQL5 私信或电子邮件联系我：📧 mila88899sup99@yandex.ru

评分 1
lisi 7887
1575
lisi 7887 2025.07.01 09:38 
 

Советник установил на реал. Тесты отличные. Сделки редкие но на 100% то что надо.

