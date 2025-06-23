Imperator Legacy
- Experts
- Natalyia Nikitina
- Versione: 1.2
- Aggiornato: 8 luglio 2025
- Attivazioni: 10
✔ Risultati comprovati: 55 operazioni in un anno — nessuna in perdita!
📊 Performance: capitale iniziale $1.000 trasformato in $136.000 senza martingala, griglia né arbitraggio.
L’EA opera con un algoritmo personalizzato basato sul Price Action in tempo reale, con controllo automatico di spread e slippage.
Imperator Legacy è un esperto automatico ad alte prestazioni progettato per il trading a breve termine su strumenti volatili con spread contenuto. Basato su un algoritmo multicomponente, è in grado di reagire al mercato in tempo reale.
Le operazioni sono eseguite seguendo una strategia di Price Action con latenza minima — perfetto per lo scalping. Supporta volumi fissi o calcolati automaticamente. Si consiglia l’uso di un VPS per una maggiore stabilità.
Caratteristiche principali:
- ❌ Nessuna martingala, griglia o arbitraggio
- 🛡 Stop loss assegnato a ogni posizione
- ⚙ Sistema flessibile di gestione del lotto
- 📉 Controllo automatico dello spread e dello slippage
Raccomandazioni:
- ✅ Utilizzare conti ECN, Raw, Razor o Prime con spread bassi
- 📌 I parametri predefiniti sono ottimizzati per XAUUSD
- 🧪 Si consiglia il test su conto demo prima di operare in reale
- 📬 Per ottimizzazioni o supporto personalizzato, scrivimi in privato
Parametri disponibili:
- InpulsTime — temporizzazione del segnale d’ingresso
- Inpuls — sensibilità del segnale
- Inpuls_Sniper — ingresso ad alta precisione
- StopLoss / TakeProfit — livelli fissi di SL/TP
- TrailingStart / TrailingStop — gestione del trailing
- FixedLot — dimensione fissa del lotto
- Use_AutoMM / AutoMM — gestione automatica del rischio
- Max_Spread / Slippage — protezione contro spread/slippage eccessivi
- Magic — identificativo univoco dell’esperto
- Transactiont — limite massimo di operazioni
- BiddingStep — distanza tra le operazioni
- TradeComment — commento associato ai trade
Советник установил на реал. Тесты отличные. Сделки редкие но на 100% то что надо.