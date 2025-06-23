Imperator Legacy

Starlight MT4 Profalgo Limited 3.2 (5) Experts

Promo attuale: Ora solo 349$! Prezzo finale: 999$ Assicurati di dare un'occhiata al nostro " pacchetto combinato Ultimate EA " nel nostro blog promozionale ! STARLIGHT è uno scalper notturno molto avanzato ea basso rischio che utilizza un approccio unico all'algoritmo di ingresso rispetto ad altri scalper notturni. È stato sviluppato utilizzando anni di esperienza nel trading dal vivo con la strategia mean-reverse e ha selezionato solo le migliori coppie e tecniche da includere in q