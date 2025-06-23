Imperator Legacy

5
🌟 Attenzione! Dopo l’acquisto, contattami per ricevere istruzioni dettagliate e consigli sull’utilizzo dell’esperto! 🌟

✔ Risultati comprovati: 55 operazioni in un anno — nessuna in perdita!

📊 Performance: capitale iniziale $1.000 trasformato in $136.000 senza martingala, griglia né arbitraggio.

L’EA opera con un algoritmo personalizzato basato sul Price Action in tempo reale, con controllo automatico di spread e slippage.


Imperator Legacy è un esperto automatico ad alte prestazioni progettato per il trading a breve termine su strumenti volatili con spread contenuto. Basato su un algoritmo multicomponente, è in grado di reagire al mercato in tempo reale.

Le operazioni sono eseguite seguendo una strategia di Price Action con latenza minima — perfetto per lo scalping. Supporta volumi fissi o calcolati automaticamente. Si consiglia l’uso di un VPS per una maggiore stabilità.

Caratteristiche principali:

  • ❌ Nessuna martingala, griglia o arbitraggio
  • 🛡 Stop loss assegnato a ogni posizione
  • ⚙ Sistema flessibile di gestione del lotto
  • 📉 Controllo automatico dello spread e dello slippage

Raccomandazioni:

  • ✅ Utilizzare conti ECN, Raw, Razor o Prime con spread bassi
  • 📌 I parametri predefiniti sono ottimizzati per XAUUSD
  • 🧪 Si consiglia il test su conto demo prima di operare in reale
  • 📬 Per ottimizzazioni o supporto personalizzato, scrivimi in privato

Parametri disponibili:

  • InpulsTime — temporizzazione del segnale d’ingresso
  • Inpuls — sensibilità del segnale
  • Inpuls_Sniper — ingresso ad alta precisione
  • StopLoss / TakeProfit — livelli fissi di SL/TP
  • TrailingStart / TrailingStop — gestione del trailing
  • FixedLot — dimensione fissa del lotto
  • Use_AutoMM / AutoMM — gestione automatica del rischio
  • Max_Spread / Slippage — protezione contro spread/slippage eccessivi
  • Magic — identificativo univoco dell’esperto
  • Transactiont — limite massimo di operazioni
  • BiddingStep — distanza tra le operazioni
  • TradeComment — commento associato ai trade

💡 Pronto per un trading intelligente e automatico? Installa Imperator Legacy per MT4 oggi stesso e passa al livello successivo nella gestione professionale del tuo portafoglio!

Contatta lo sviluppatore

📧 Scrivimi per qualsiasi domanda: mila88899sup99@yandex.ru

Recensioni 1
lisi
1445
lisi 2025.07.01 09:38 
 

Советник установил на реал. Тесты отличные. Сделки редкие но на 100% то что надо.

Natalyia Nikitina
4227
Risposta dello sviluppatore Natalyia Nikitina 2025.07.01 09:48
✨ Благодарим за ваш отзыв! Рады узнать, что вы уже используете советника на реальном счёте и довольны результатами! Мы стремимся создавать решения, которые обеспечивают стабильность и точность — пусть сделки нечастые, но именно такие приносят уверенность в завтрашнем дне. 💼📈 Ваш успех вдохновляет нас продолжать развиваться и помогает другим трейдерам понять, насколько важно доверять качественным стратегиям. С уважением, Наталья
Rispondi alla recensione