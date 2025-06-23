Imperator Legacy
Imperator Legacy — 정밀한 단기 거래를 위한 엘리트 전문가 어드바이저
Imperator Legacy 는 높은 변동성과 낮은 스프레드를 가진 금융 상품을 위해 설계된 프리미엄 자동 거래 어드바이저입니다. 핵심에는 다중 구성 요소 알고리즘이 있으며, 시장을 실시간으로 분석하고 최대 속도로 반응합니다.
이 EA는 지연을 최소화한 프라이스 액션(Price Action) 전략을 구현하여 스캘핑에 특히 효과적입니다. 고정 및 동적으로 계산된 포지션 크기를 모두 지원합니다. 모든 타임프레임에서 작동합니다. 안정성을 높이기 위해 VPS 사용을 권장하지만 필수는 아닙니다.
일반 설명
Imperator Legacy 는 XAUUSD에 최적화되어 있으며 Tickstory를 통해 실제 스프레드와 수수료 조건에서 99.99% 정확도로 테스트되었습니다.
RoboForex Prime 계정에서는 금 거래 수수료가 낮아 최적의 매개변수를 달성할 수 있습니다. 이는 고빈도 거래에서 각 진입 지점이 스프레드에 민감하기 때문에 추가적인 이점을 제공합니다.
주요 특징
- 마틴게일, 그리드, 차익거래 없음
- 모든 거래는 스톱로스로 보호됨
- 유연한 로트 관리 시스템
- 스프레드 및 슬리피지 자동 제어
권장 사항
- 적합한 계정 유형: ECN, Raw, Razor 또는 Prime
- XAUUSD에 최적화된 기본 설정
- 실계정 사용 전에 데모 테스트 권장
매개변수
- InpulsTime — 진입 시간 신호
- Inpuls — 충격 민감도
- Inpuls_Sniper — 초정밀 진입 설정
- StopLoss — 고정 보호 수준
- TakeProfit — 고정 청산 수준
- TrailingStart — 트레일링 스톱 시작
- TrailingStop — 트레일링 스톱 거리
- FixedLot — 고정 포지션 크기
- Use_AutoMM — 자동 로트 계산 활성화
- AutoMM — AutoMM을 위한 예치금 비율
- Max_Spread — 허용 최대 스프레드
- Slippage — 허용 슬리피지
- Magic — 고유 전문가 식별자
- Transactiont — 거래 제한
- BiddingStep — 거래 간격
- TradeComment — 거래 코멘트
시작하기
Imperator Legacy for MT4 를 설치하고 정밀성, 기술, 안정성에 기반한 거래를 경험해 보세요.
Советник установил на реал. Тесты отличные. Сделки редкие но на 100% то что надо.