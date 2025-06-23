Imperator Legacy

5

Imperator Legacy — 정밀한 단기 거래를 위한 엘리트 전문가 어드바이저

Imperator Legacy 는 높은 변동성과 낮은 스프레드를 가진 금융 상품을 위해 설계된 프리미엄 자동 거래 어드바이저입니다. 핵심에는 다중 구성 요소 알고리즘이 있으며, 시장을 실시간으로 분석하고 최대 속도로 반응합니다.

이 EA는 지연을 최소화한 프라이스 액션(Price Action) 전략을 구현하여 스캘핑에 특히 효과적입니다. 고정 및 동적으로 계산된 포지션 크기를 모두 지원합니다. 모든 타임프레임에서 작동합니다. 안정성을 높이기 위해 VPS 사용을 권장하지만 필수는 아닙니다.

주의! 구매 직후 저에게 연락해 주세요 설정 지침을 받으실 수 있습니다!

일반 설명

Imperator Legacy 는 XAUUSD에 최적화되어 있으며 Tickstory를 통해 실제 스프레드와 수수료 조건에서 99.99% 정확도로 테스트되었습니다.

RoboForex Prime 계정에서는 금 거래 수수료가 낮아 최적의 매개변수를 달성할 수 있습니다. 이는 고빈도 거래에서 각 진입 지점이 스프레드에 민감하기 때문에 추가적인 이점을 제공합니다.

주요 특징

  • 마틴게일, 그리드, 차익거래 없음
  • 모든 거래는 스톱로스로 보호됨
  • 유연한 로트 관리 시스템
  • 스프레드 및 슬리피지 자동 제어

권장 사항

  • 적합한 계정 유형: ECN, Raw, Razor 또는 Prime
  • XAUUSD에 최적화된 기본 설정
  • 실계정 사용 전에 데모 테스트 권장

매개변수

  • InpulsTime — 진입 시간 신호
  • Inpuls — 충격 민감도
  • Inpuls_Sniper — 초정밀 진입 설정
  • StopLoss — 고정 보호 수준
  • TakeProfit — 고정 청산 수준
  • TrailingStart — 트레일링 스톱 시작
  • TrailingStop — 트레일링 스톱 거리
  • FixedLot — 고정 포지션 크기
  • Use_AutoMM — 자동 로트 계산 활성화
  • AutoMM — AutoMM을 위한 예치금 비율
  • Max_Spread — 허용 최대 스프레드
  • Slippage — 허용 슬리피지
  • Magic — 고유 전문가 식별자
  • Transactiont — 거래 제한
  • BiddingStep — 거래 간격
  • TradeComment — 거래 코멘트

시작하기

Imperator Legacy for MT4 를 설치하고 정밀성, 기술, 안정성에 기반한 거래를 경험해 보세요.

면책 조항: 금융 시장 거래에는 위험이 따릅니다. 손실이 재정 상태에 영향을 주지 않는 자금만 사용하세요. 저자는 발생할 수 있는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 모든 예시와 테스트 결과는 시연 목적일 뿐이며 미래 성과를 보장하지 않습니다.

모든 제품은 MQL5 공식 웹사이트에서만 제공됩니다: 판매자 프로필.

지원:

설치 및 설정 관련 문의는 MQL5 개인 메시지 또는 이메일로 연락해 주세요: 📧 mila88899sup99@yandex.ru

리뷰 1
lisi 7887
1585
lisi 7887 2025.07.01 09:38 
 

Советник установил на реал. Тесты отличные. Сделки редкие но на 100% то что надо.

