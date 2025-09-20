Beskar Sovereign EA MT5

Beskar Sovereign EA MT5 — Automatisiertes Handelssystem

Beskar Sovereign EA MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf fortschrittlichen Marktanalyse‑Algorithmen und Risikomanagement‑Strategien. Er arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe des Traders.

Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um die Einrichtungshinweise zu erhalten!

Warum Beskar Sovereign EA MT5 wählen

  • Marktanalyse‑Algorithmen: automatisierter Handel auf Basis integrierter Marktmodelle.
  • Anpassungsfähigkeit: effiziente Leistung bei Volatilität und wechselnden Markttrends.
  • Orderausführungstypen: unterstützt IOC, FOK, Return, BOC.
  • Risikomanagement: adaptive Stop‑Losses und dynamische Kapital­schutzstrategien.
  • Schneller Start: alle Parameter sind voroptimiert.

Funktionsweise

Beskar Sovereign EA MT5 analysiert den Markt mit integrierten Algorithmen und eröffnet Trades gemäß den festgelegten Bedingungen. Kapitalmanagement‑Mechanismen helfen, Risiken zu kontrollieren und die Stabilität der Strategie zu erhöhen.

Voraussetzungen für den Start

  • Währungspaare: NZDCAD, AUDCAD
  • Empfohlener Start: NZDCAD
  • Weitere Paare: werden automatisch aktiviert
  • Kontoart: ECN
  • Hebel: 1:500
  • Mindest­einzahlung: ab $1000 (empfohlen für korrekte Algorithmusleistung)
  • Zeitrahmen: M15
  • VPS: empfohlen für stabile Ausführung
  • Empfohlener Broker: RoboForex
Haftungsausschluss: Der Handel an Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Verwenden Sie nur Kapital, dessen Verlust Ihre finanzielle Situation nicht beeinträchtigt. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für mögliche Verluste. Alle Beispiele und Testergebnisse dienen ausschließlich Demonstrationszwecken und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Alle Produkte sind ausschließlich auf der offiziellen MQL5‑Website verfügbar: Verkäuferprofil.

Support:

Bei Fragen zur Installation und Einrichtung kontaktieren Sie mich über private Nachrichten auf MQL5 oder per E‑Mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru

