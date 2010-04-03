Aureus Trader

Aureus Trader ist ein automatisierter Scalping-Roboter für MetaTrader 5, der für den aktiven Handel mit liquiden Devisen- und Krypto-Paaren mit strenger Risikokontrolle und geringer Latenzzeit entwickelt wurde.

Was Aureus Trader macht

Aureus Trader konzentriert sich auf kurzfristige Kursbewegungen und eröffnet und schließt Trades häufig während Sitzungen mit hoher Liquidität.
Der Algorithmus verwendet technische Filter, um abnormale Spreads und Perioden mit geringer Volatilität zu vermeiden, und zielt darauf ab, schnelle Intraday-Bewegungen und nicht lange Trends zu erfassen.

Risikomanagement

Der Bot bietet eine konfigurierbare Losgröße, ein festes oder prozentuales Risiko pro Handel sowie Optionen für Stop-Loss, Take-Profit, Breakeven und Trailing-Stop-Management.
Benutzer können die maximale Anzahl gleichzeitiger Positionen begrenzen und Handelszeiten festlegen, die ihrem eigenen Risikoprofil entsprechen.

Empfohlene Nutzung

Aureus Trader sollte kontinuierlich auf einem stabilen VPS oder einem ständig eingeschalteten Terminal laufen, mit einem zuverlässigen Broker und niedrigen Spreads, um die beste Leistung zu erzielen.
Bevor Sie ihn auf einem echten Konto verwenden, wird dringend empfohlen, den Roboter auf einem Demokonto zu testen und die Einstellungen für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen zu optimieren.

Wichtige Hinweise

Aureus Trader garantiert keine Gewinne und kann Handelsrisiken nicht ausschließen; die Marktbedingungen können zu Drawdowns oder Verlusten führen.
Der Roboter ist ein Werkzeug für diszipliniertes, regelbasiertes Scalping und sollte mit angemessenem Geldmanagement und unter Aufsicht des Benutzers verwendet werden.


