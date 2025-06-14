Force Strategy MT5
- 버전: 1.2
- 업데이트됨: 20 9월 2025
- 활성화: 10
Force Strategy MT5 — 자동화 거래 시스템
Force Strategy MT5 는 MetaTrader 5용 전문가 어드바이저로, 시장 분석 알고리즘과 리스크 관리에 기반합니다. 완전히 자동으로 작동하며 트레이더의 개입은 최소화됩니다.
주의! 구매 후 즉시 연락해 주세요. 설정 지침을 드립니다!
Force Strategy MT5를 선택해야 하는 이유
- 분석 알고리즘: 내장된 시장 분석 모델을 기반으로 한 자동화 거래.
- 적응성: 변동성과 시장 트렌드 변화 속에서도 효과적으로 작동.
- 주문 실행 유형: IOC, FOK, Return, BOC 지원.
- 리스크 관리: 적응형 손절매와 동적 자본 보호 전략.
- 빠른 시작: 모든 매개변수는 사전 최적화되어 있음.
작동 방식
Force Strategy MT5 는 내장 알고리즘을 사용해 시장을 분석하고, 사전에 정의된 조건에 따라 거래를 실행합니다. 자본 관리 메커니즘은 리스크를 제어하고 전략의 안정성을 높여줍니다.
시작을 위한 요구 사항
- 통화쌍: AUDCAD, NZDCAD
- 추천 실행: AUDCAD
- 기타 통화쌍: 자동 활성화
- 계좌 유형: Raw Spread Account
- 레버리지: 1:500
- 최소 입금액: $1000 이상 (알고리즘의 정상 작동을 위해 권장)
- 타임프레임: M15
- VPS: 안정적인 작동을 위해 권장
- 추천 브로커: IC Markets Global
면책 조항: 금융 시장 거래에는 위험이 따릅니다. 재정 상황에 영향을 주지 않는 자금만 사용하세요. 저자는 발생할 수 있는 손실에 대해 책임지지 않습니다. 모든 예시와 테스트 결과는 데모 목적이며, 미래 성과를 보장하지 않습니다.
