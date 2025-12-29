Hunt Protocol ist ein Hochfrequenz-Expert Advisor (EA), der für den Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Er verwendet eine einzigartige Strategie zum Erfassen von Preisimpulsen (Impulsskalierung), die bei starken Preisbewegungen über kurze Zeitrahmen (Sekunden) auftreten, sowie Trendfilterung auf höheren Zeitrahmen.

Der Advisor wurde entwickelt, um von der hohen Volatilität der Edelmetalle zu profitieren, und kombiniert Einstiegsgenauigkeit mit strenger Risikokontrolle. Nur 5 Exemplare zum Premiumpreis, danach wird der Preis steigen!

Exklusiv für XAUUSD: Der Algorithmus wurde speziell für die einzigartige Dynamik und Volatilität des Goldmarktes entwickelt und optimiert.

Doppelte Trend-Filterung: Verwendet die Logik höherer Zeitrahmen, um die Handelsrichtung zu bestätigen, was die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöht.

Eingebaute Risikokontrolle: Das System prüft Spreads und Kerzengröße und filtert den Handel in Zeiten hoher Volatilität (z. B. während wichtiger Nachrichten) mithilfe einer internen Logik heraus.

Flexibler Zeitfilter: Ermöglicht es Ihnen, die Betriebszeiten des EAs anzupassen, um illiquide Nachtsitzungen oder gefährliche Nachrichtenereignisse zu vermeiden.

Der Advisor verwendet eine reine Preislogik (Price Action), ohne auf Standardindikatoren zurückzugreifen:

Impulslogik (Sekunden): Vergleichen Sie den aktuellen Preis mit dem Preis zu Beginn der Sekunde, um das Momentum zu bestimmen (DPrice Logic). Kerzenschwanz-Filter: Analysieren Sie die Größe des oberen und unteren Schattens (Tails), um die Stärke der Bewegung zu bestätigen. Trend-Filter: Analysiert die Richtung der Kerze auf dem Chart, um sicherzustellen, dass der Handel im Einklang mit dem globalen Trend steht.

Anforderungen und Einstellungen

Handels-Symbol: Empfohlen XAUUSD (Gold).

Zeitrahmen: Beliebig (empfohlen für die Überwachung, die interne Logik arbeitet auf Basis von Ticks und H1-Trend).

Mindesteinlage: 300 USD (500 USD für komfortables Arbeiten empfohlen).

Konto-Typ: ECN oder Raw Spread mit geringer Slippage und schneller Ausführung.

Wichtiger Hinweis (MQL5 Marktregeln):

Jeder Broker hat seine eigenen Handelsbedingungen (Spread, Slippage, Stop-Levels, Ausführungsart). Expert Advisor-Einstellungen sind individuell und müssen im Strategietester speziell für Ihre Kurse optimiert werden. Es gibt keine universellen Einstellungen. Das Testen auf einem Demokonto ist obligatorisch.