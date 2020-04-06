Force Strategy MT5 — 自動売買システム

Force Strategy MT5 は MetaTrader 5 用のエキスパートアドバイザーで、市場分析アルゴリズムとリスク管理に基づいています。完全自動で動作し、トレーダーの介入は最小限です。

注意！購入後すぐにご連絡ください。設定手順をお渡しします！

Force Strategy MT5 を選ぶ理由

分析アルゴリズム： 内蔵された市場分析モデルに基づく自動売買。

内蔵された市場分析モデルに基づく自動売買。 適応性： ボラティリティやトレンド変化のある市場環境でも効果的に動作。

ボラティリティやトレンド変化のある市場環境でも効果的に動作。 注文執行タイプ： IOC、FOK、Return、BOC に対応。

IOC、FOK、Return、BOC に対応。 リスク管理： 適応型ストップロスと動的な資金保護戦略。

適応型ストップロスと動的な資金保護戦略。 クイックスタート： すべてのパラメータは事前に最適化済み。

動作原理

Force Strategy MT5 は内蔵アルゴリズムで市場を分析し、あらかじめ設定された条件に従って取引を行います。資金管理メカニズムによりリスクを制御し、戦略の安定性を高めます。

開始に必要な条件

通貨ペア： AUDCAD, NZDCAD

AUDCAD, NZDCAD 推奨起動： AUDCAD

AUDCAD その他の通貨ペア： 自動的に有効化

自動的に有効化 口座タイプ： Raw Spread Account

Raw Spread Account レバレッジ： 1:500

1:500 最低入金額： $1000 以上（アルゴリズムの正常動作に推奨）

$1000 以上（アルゴリズムの正常動作に推奨） タイムフレーム： M15

M15 VPS： 安定稼働のため推奨

安定稼働のため推奨 推奨ブローカー： IC Markets Global

免責事項： 金融市場での取引にはリスクが伴います。損失が財務状況に影響しない資金のみをご利用ください。著者は損失に対して責任を負いません。すべての例やテスト結果はデモ目的であり、将来の成果を保証するものではありません。

すべての商品は MQL5 公式サイトでのみ入手可能です：販売者プロフィール.