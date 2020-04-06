Force Strategy MT5
- 专家
- Natalyia Nikitina
- 版本: 1.2
- 更新: 20 九月 2025
- 激活: 10
Force Strategy MT5 — 自动化交易系统
Force Strategy MT5 是一款适用于 MetaTrader 5 的智能交易顾问，基于市场分析算法和风险管理。它完全自动运行，几乎不需要交易者干预。
注意！购买后请立即联系我，以获取安装和设置说明！
为什么选择 Force Strategy MT5
- 分析算法： 基于内置市场分析模型的自动化交易。
- 适应性： 在波动和趋势变化的市场条件下高效运行。
- 订单执行类型： 支持 IOC、FOK、Return、BOC。
- 风险管理： 自适应止损和动态资金保护策略。
- 快速启动： 所有参数已预先优化。
工作原理
Force Strategy MT5 使用内置算法分析市场，并根据预设条件开仓。资金管理机制帮助控制风险并提高策略的稳定性。
开始所需条件
- 货币对： AUDCAD, NZDCAD
- 推荐启动： AUDCAD
- 其他货币对： 自动激活
- 账户类型： Raw Spread Account
- 杠杆： 1:500
- 最低存款： 从 $1000 起（推荐以确保算法正常运行）
- 时间周期： M15
- VPS： 推荐用于稳定运行
- 推荐经纪商： IC Markets Global
免责声明： 金融市场交易存在风险。请仅使用不会影响您财务状况的资金。作者不对可能的损失负责。所有示例和测试结果仅用于演示，不保证未来表现。
所有产品仅在 MQL5 官方网站提供：卖家主页.
支持：
如需安装和设置，请通过 MQL5 私信或电子邮件联系我：📧 mila88899sup99@yandex.ru