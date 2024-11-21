BaLLzProtector MT5 — 자동화 거래 시스템

BaLLzProtector MT5 는 분석 알고리즘과 적응 방법을 사용하여 변화하는 시장 환경에 대응하는 전문가용 어드바이저입니다. 급격한 움직임 후 가격 반등과 같은 패턴을 기반으로 하며, 완전 자동 모드로 작동합니다.

시작하려면 AUDCAD_e 통화쌍 차트에 어드바이저를 설치하기만 하면 됩니다 — 다른 통화쌍은 자동으로 활성화됩니다.

주의! 구매 후 즉시 연락해 주세요. 설정 지침을 보내드립니다!

계좌 요구사항

통화쌍: AUDCAD_e, NZDCAD_e

AUDCAD_e, NZDCAD_e 계좌 유형: ECN

ECN 레버리지: 1:500

1:500 최소 입금액: $1000 이상 (알고리즘의 정상 작동을 위해 권장)

$1000 이상 (알고리즘의 정상 작동을 위해 권장) 시간 프레임: M15

M15 VPS: 안정적인 작동을 위해 권장

안정적인 작동을 위해 권장 추천 브로커: FreshForex

입력 파라미터

거래 코멘트: 로그 및 계좌 내역에 표시

로그 및 계좌 내역에 표시 M15 거래쌍: 활성 통화쌍 목록 (접미사에 따라 달라질 수 있음)

활성 통화쌍 목록 (접미사에 따라 달라질 수 있음) Magic: 고유 포지션 식별자

고유 포지션 식별자 로트 계산 방법: 위험 수준 기반

위험 수준 기반 예치금 부하 %: 초기 로트 크기 설정

초기 로트 크기 설정 가상 TP: false

false 스나이퍼 모드: true

true 위험 비율: 거래당

거래당 정밀 스나이퍼: 활성화

면책 조항: 금융 시장 거래에는 위험이 따릅니다. 손실이 발생해도 재정 상태에 영향을 주지 않는 자금만 사용하세요. 저자는 발생할 수 있는 손실에 대해 책임지지 않습니다. 모든 예시와 테스트 결과는 시연 목적일 뿐이며, 미래 성과를 보장하지 않습니다.

모든 제품은 MQL5 공식 웹사이트에서만 제공됩니다: 판매자 프로필.