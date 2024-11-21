BaLLzProtector MT5
- Experts
- Natalyia Nikitina
- 버전: 1.4
- 업데이트됨: 20 9월 2025
- 활성화: 10
BaLLzProtector MT5 — 자동화 거래 시스템
BaLLzProtector MT5 는 분석 알고리즘과 적응 방법을 사용하여 변화하는 시장 환경에 대응하는 전문가용 어드바이저입니다. 급격한 움직임 후 가격 반등과 같은 패턴을 기반으로 하며, 완전 자동 모드로 작동합니다.
시작하려면 AUDCAD_e 통화쌍 차트에 어드바이저를 설치하기만 하면 됩니다 — 다른 통화쌍은 자동으로 활성화됩니다.
주의! 구매 후 즉시 연락해 주세요. 설정 지침을 보내드립니다!
계좌 요구사항
- 통화쌍: AUDCAD_e, NZDCAD_e
- 계좌 유형: ECN
- 레버리지: 1:500
- 최소 입금액: $1000 이상 (알고리즘의 정상 작동을 위해 권장)
- 시간 프레임: M15
- VPS: 안정적인 작동을 위해 권장
- 추천 브로커: FreshForex
입력 파라미터
- 거래 코멘트: 로그 및 계좌 내역에 표시
- M15 거래쌍: 활성 통화쌍 목록 (접미사에 따라 달라질 수 있음)
- Magic: 고유 포지션 식별자
- 로트 계산 방법: 위험 수준 기반
- 예치금 부하 %: 초기 로트 크기 설정
- 가상 TP: false
- 스나이퍼 모드: true
- 위험 비율: 거래당
- 정밀 스나이퍼: 활성화
면책 조항: 금융 시장 거래에는 위험이 따릅니다. 손실이 발생해도 재정 상태에 영향을 주지 않는 자금만 사용하세요. 저자는 발생할 수 있는 손실에 대해 책임지지 않습니다. 모든 예시와 테스트 결과는 시연 목적일 뿐이며, 미래 성과를 보장하지 않습니다.
모든 제품은 MQL5 공식 웹사이트에서만 제공됩니다: 판매자 프로필.
지원:
설치 및 설정 관련 문의는 MQL5 개인 메시지 또는 이메일로 연락해 주세요: 📧 mila88899sup99@yandex.ru