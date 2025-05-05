OrionXAU

5

OrionXAU ist ein algorithmisches Handelssystem, das für die Märkte XAUUSD (Gold) und US100 / Nasdaq entwickelt wurde.
Es kombiniert zwei unterschiedliche Handelsansätze (Scalping und Swing Trading) innerhalb eines strukturierten, risiko­kontrollierten Rahmens, der auf langfristige Stabilität ausgelegt ist.

Unterstützte Hauptmärkte

• XAUUSD (Gold)
• US100 / Nasdaq

Diese Märkte bilden das natürliche Einsatzgebiet des Entscheidungsmodells von OrionXAU.

Dualer Strategieaufbau

1. Scalping

• Intraday-Handel
• Kurze Markt­exposition
• Optimiert für kleine Kursbewegungen
• Striktes Risikomanagement

2. Swing Trading

• Ausrichtung auf längerfristige Trendbewegungen
• Geringere Handelsfrequenz
• Häufig kleine Verluste
• Gewinner­trades sind in der Regel sehr groß und tragen maßgeblich zur Gesamtprofitabilität bei

Version 3.5 – Funktionsaktualisierungen

OrionXAU kann nun:

• nur auf Gold laufen,
• nur auf Nasdaq laufen,
• oder beide Märkte innerhalb desselben Kontos handeln.

Ein eingebautes Sicherheitsmodell begrenzt:

maximal 2 Trades pro Tag,
maximal 1 Trade pro Markt,
• wenn der erste Trade verliert, wird kein zweiter Trade ausgeführt

Obwohl diese Funktion vorhanden ist, empfehlen wir, OrionXAU nur auf einem Markt pro Konto einzusetzen, um das Risiko zu reduzieren und die Stabilität zu verbessern.

Arbeitsweise und Ausführungslogik

• Automatische Analyse von Marktstruktur und Momentum
• Zeitfilterbasierte Ausführung
• Automatisches Positions­management und Schließen
• Dynamische Lotgröße basierend auf Kontokapital
• Automatisches Stop-Loss, Take-Profit und Trailing-Stop-System

Empfohlene Konfiguration

Zeiteinheit: H1
Broker: enge Spreads / Zero-Spread bevorzugt
Empfohlenes Mindestkapital: 100 USD
Beste Anwendung: ein aktiver Markt pro Installation

Wichtige Hinweise

OrionXAU richtet sich an Anwender:

• mit Risikotoleranz
• die Drawdown-Phasen akzeptieren können
• mit mittel- bis langfristigem Handelsansatz

Der Roboter:

garantiert keine Ergebnisse,
stellt keine Gewinnzusage dar.

Es wird dringend empfohlen, vor echtem Einsatz ausführliche Tests auf einem Demokonto durchzuführen.
Der Nutzer ist vollständig für Konfiguration, Kapitalmanagement und erzielte Ergebnisse verantwortlich.

Bewertungen 2
ShalomAv
29
ShalomAv 2025.12.21 19:32 
 

OrionXAU is a great bot. I've seen consistent and stable results. I recommend this robot to everyone. The customer support is instant and there is always new updates to fit the market condition which is what makes it unique. OrionXAU is helping me make all the money I lost in manual Trading over the years.

ProVolaBot
Pierre Paul Amoussou
Experten
ProVolaBot ist ein algorithmischer Handelsroboter, der für den Einsatz auf synthetischen Indizes entwickelt wurde. Er zeigt besonders gute Ergebnisse auf den folgenden Märkten: Hauptmärkte mit bester Leistungsfähigkeit • Boom 900 und Crash 1000 (Deriv) • GainX 999 und PainX 999 (WellTrade) Diese Märkte haben sich als die stabilsten erwiesen und bieten die zuverlässigsten statistischen Eigenschaften sowie das höchste Gewinnpotenzial für ProVolaBot. Zusätzlich kompatibler Markt • Volatility 100 (
OrionBTC
Pierre Paul Amoussou
Experten
OrionBTC ist ein Expert Advisor für den automatisierten Handel des BTCUSD -Paares auf der MetaTrader 5 Plattform. Er kombiniert eine dynamische Ausbruchstrategie , volatilitätsbasierte Risikosteuerung (ATR) und einen konfigurierbaren Trendfilter auf höheren Zeitrahmen. Technische Merkmale: Empfohlener Zeitrahmen: M15 Symbol: BTCUSD Strategie: Kontrollierter Ausbruch mit ATR-basiertem Stop Loss und Trailing Stop Maximal 2 Trades pro Tag Handelszeit: 00:00 bis 21:00 , automatische Schließung alle
App system signals
Pierre Paul Amoussou
Indikatoren
APP System Signals ist ein technischer Indikator, der für aktive Nutzer auf den Finanzmärkten entwickelt wurde. Er verwendet eine Kombination aus exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMA), einfachen gleitenden Durchschnitten (SMA) und Trendanalysen, um Kauf- und Verkaufssignale auf der Grundlage historischer Kursbewegungen und Marktstrukturen zu identifizieren. Alle Parameter sind vollständig anpassbar, sodass der Nutzer das Werkzeug individuell auf seine bevorzugte Analyse- oder Handelsmet
FREE
Malaysian Levels
Pierre Paul Amoussou
Indikatoren
Malaysian Levels   ist ein benutzerdefinierter Indikator, der dazu dient, Unterstützungs- und Widerstandsebenen auf einem Chart anzuzeigen. Diese Ebenen basieren auf der malaysischen Theorie zu Unterstützung und Widerstand, die Ebenen nicht als Bereiche, sondern als spezifische Preisniveaus definiert, die aus Spitzen und Tälern von Liniendiagrammen abgeleitet sind. Eigenschaften: Drei Arten von Ebenen: A-Level, V-Level und Gap Level. Frische-Anzeige für Ebenen: Frische Ebenen sind signifikanter
XtremeGold MT4
Pierre Paul Amoussou
Experten
XtremeGold - Der automatisierte Trading-Roboter für Gold (XAUUSD) XtremeGold ist ein fortschrittlicher Trading-Roboter, der entwickelt wurde, um vom Goldmarkt zu profitieren und gleichzeitig Risiken zu minimieren. Mit einer Strategie, die auf Unterstützungs- und Widerstandsniveaus basiert und den Einsatz von einfachen (SMA) und exponentiellen (EMA) gleitenden Durchschnitten umfasst, analysiert XtremeGold mehrere Zeitrahmen, um präzise Signale zu erfassen und profitable Trades auszuführen. Konti
MSnR Lines
Pierre Paul Amoussou
Indikatoren
MSnR Lines ist ein benutzerdefinierter Indikator, der dazu dient, Unterstützungs- und Widerstandsebenen auf einem Chart anzuzeigen. Diese Ebenen basieren auf der malaysischen Theorie zu Unterstützung und Widerstand, die Ebenen nicht als Bereiche, sondern als spezifische Preisniveaus definiert, die aus Spitzen und Tälern von Liniendiagrammen abgeleitet sind. Eigenschaften: Drei Arten von Ebenen: A-Level, V-Level und Gap Level. Frische-Anzeige für Ebenen: Frische Ebenen sind signifikanter als unfr
