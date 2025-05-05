OrionXAU ist ein algorithmisches Handelssystem, das für die Märkte XAUUSD (Gold) und US100 / Nasdaq entwickelt wurde.

Es kombiniert zwei unterschiedliche Handelsansätze (Scalping und Swing Trading) innerhalb eines strukturierten, risiko­kontrollierten Rahmens, der auf langfristige Stabilität ausgelegt ist.

Unterstützte Hauptmärkte

• XAUUSD (Gold)

• US100 / Nasdaq

Diese Märkte bilden das natürliche Einsatzgebiet des Entscheidungsmodells von OrionXAU.

Dualer Strategieaufbau

1. Scalping

• Intraday-Handel

• Kurze Markt­exposition

• Optimiert für kleine Kursbewegungen

• Striktes Risikomanagement

2. Swing Trading

• Ausrichtung auf längerfristige Trendbewegungen

• Geringere Handelsfrequenz

• Häufig kleine Verluste

• Gewinner­trades sind in der Regel sehr groß und tragen maßgeblich zur Gesamtprofitabilität bei

Version 3.5 – Funktionsaktualisierungen

OrionXAU kann nun:

• nur auf Gold laufen,

• nur auf Nasdaq laufen,

• oder beide Märkte innerhalb desselben Kontos handeln.

Ein eingebautes Sicherheitsmodell begrenzt:

• maximal 2 Trades pro Tag,

• maximal 1 Trade pro Markt,

• wenn der erste Trade verliert, wird kein zweiter Trade ausgeführt

Obwohl diese Funktion vorhanden ist, empfehlen wir, OrionXAU nur auf einem Markt pro Konto einzusetzen, um das Risiko zu reduzieren und die Stabilität zu verbessern.

Arbeitsweise und Ausführungslogik

• Automatische Analyse von Marktstruktur und Momentum

• Zeitfilterbasierte Ausführung

• Automatisches Positions­management und Schließen

• Dynamische Lotgröße basierend auf Kontokapital

• Automatisches Stop-Loss, Take-Profit und Trailing-Stop-System

Empfohlene Konfiguration

• Zeiteinheit: H1

• Broker: enge Spreads / Zero-Spread bevorzugt

• Empfohlenes Mindestkapital: 100 USD

• Beste Anwendung: ein aktiver Markt pro Installation

Wichtige Hinweise

OrionXAU richtet sich an Anwender:

• mit Risikotoleranz

• die Drawdown-Phasen akzeptieren können

• mit mittel- bis langfristigem Handelsansatz

Der Roboter:

• garantiert keine Ergebnisse,

• stellt keine Gewinnzusage dar.

Es wird dringend empfohlen, vor echtem Einsatz ausführliche Tests auf einem Demokonto durchzuführen.

Der Nutzer ist vollständig für Konfiguration, Kapitalmanagement und erzielte Ergebnisse verantwortlich.