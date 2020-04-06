BaLLzProtector MT5 — 自动化交易系统

BaLLzProtector MT5 是一款智能交易顾问，使用分析算法和自适应方法来应对不断变化的市场环境。它基于价格在剧烈波动后的回撤等规律，并以全自动模式运行。

启动时，只需将该顾问加载到 AUDCAD_e 货币对图表上 — 其他货币对会自动激活。

注意！购买后请立即联系我，以获取详细的设置说明！

账户要求

交易货币对： AUDCAD_e, NZDCAD_e

AUDCAD_e, NZDCAD_e 账户类型： ECN

ECN 杠杆： 1:500

1:500 最低存款： $1000 起（推荐以确保算法正常运行）

$1000 起（推荐以确保算法正常运行） 时间周期： M15

M15 VPS： 推荐用于稳定运行

推荐用于稳定运行 推荐经纪商： FreshForex

输入参数

交易备注： 显示在日志和账户历史中

显示在日志和账户历史中 M15 交易货币对： 活跃货币对列表（可能取决于后缀）

活跃货币对列表（可能取决于后缀） Magic： 唯一的持仓标识符

唯一的持仓标识符 手数计算方法： 基于风险水平

基于风险水平 账户负载 %： 初始手数设置

初始手数设置 虚拟止盈： false

false 狙击模式： true

true 风险百分比： 每笔交易

每笔交易 精确狙击： 激活

免责声明： 金融市场交易存在风险。请仅使用可承受损失的资金。作者不对可能的损失负责。所有示例和测试结果仅用于演示，不保证未来表现。

所有产品仅在 MQL5 官方网站提供：卖家主页。