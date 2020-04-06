BaLLzProtector MT5
- 专家
- Natalyia Nikitina
- 版本: 1.4
- 更新: 20 九月 2025
- 激活: 10
BaLLzProtector MT5 — 自动化交易系统
BaLLzProtector MT5 是一款智能交易顾问，使用分析算法和自适应方法来应对不断变化的市场环境。它基于价格在剧烈波动后的回撤等规律，并以全自动模式运行。
启动时，只需将该顾问加载到 AUDCAD_e 货币对图表上 — 其他货币对会自动激活。
注意！购买后请立即联系我，以获取详细的设置说明！
账户要求
- 交易货币对： AUDCAD_e, NZDCAD_e
- 账户类型： ECN
- 杠杆： 1:500
- 最低存款： $1000 起（推荐以确保算法正常运行）
- 时间周期： M15
- VPS： 推荐用于稳定运行
- 推荐经纪商： FreshForex
输入参数
- 交易备注： 显示在日志和账户历史中
- M15 交易货币对： 活跃货币对列表（可能取决于后缀）
- Magic： 唯一的持仓标识符
- 手数计算方法： 基于风险水平
- 账户负载 %： 初始手数设置
- 虚拟止盈： false
- 狙击模式： true
- 风险百分比： 每笔交易
- 精确狙击： 激活
免责声明： 金融市场交易存在风险。请仅使用可承受损失的资金。作者不对可能的损失负责。所有示例和测试结果仅用于演示，不保证未来表现。
所有产品仅在 MQL5 官方网站提供：卖家主页。
支持：
如需安装和设置帮助，请通过 MQL5 私信或电子邮件联系我：📧 mila88899sup99@yandex.ru