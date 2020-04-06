BaLLzProtector MT5 — 自動売買システム

BaLLzProtector MT5 は、分析アルゴリズムと適応手法を用いて変化する市場環境に対応するエキスパートアドバイザーです。急激な値動き後の価格反発などのパターンに基づいており、完全自動モードで動作します。

起動するには、AUDCAD_e 通貨ペアのチャートにアドバイザーを設置するだけで、他のペアは自動的に有効化されます。

注意！購入後すぐにご連絡ください。設定手順をお送りします！

口座要件

通貨ペア: AUDCAD_e, NZDCAD_e

AUDCAD_e, NZDCAD_e 口座タイプ: ECN

ECN レバレッジ: 1:500

1:500 最低入金額: $1000 以上（アルゴリズムの正常動作のため推奨）

$1000 以上（アルゴリズムの正常動作のため推奨） 時間足: M15

M15 VPS: 安定稼働のため推奨

安定稼働のため推奨 推奨ブローカー: FreshForex

入力パラメータ

取引コメント: ログと口座履歴に表示

ログと口座履歴に表示 M15 取引ペア: 有効なペアのリスト（サフィックスに依存する場合あり）

有効なペアのリスト（サフィックスに依存する場合あり） Magic: ポジションの一意識別子

ポジションの一意識別子 ロット計算方法: リスクレベルに基づく

リスクレベルに基づく 証拠金負荷 %: 初期ロットサイズの設定

初期ロットサイズの設定 仮想TP: false

false スナイパーモード: true

true リスク割合: 取引ごと

取引ごと 精密スナイパー: 有効

免責事項: 金融市場での取引にはリスクが伴います。損失しても生活に影響しない資金のみをご利用ください。著者は損失に対して責任を負いません。すべての例やテスト結果はデモ目的のみであり、将来の成果を保証するものではありません。

すべての製品は MQL5 公式サイトでのみ入手可能です: 販売者プロフィール。