Nova ALG Trader

Nova ALG Trader ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf dem Alligator-Indikator-Framework aufbaut und mit einer anderen Philosophie als viele Einzweck-Handelssysteme entwickelt wurde.

Anstatt einen vordefinierten Handelsstil zu erzwingen, ist das System so strukturiert, dass es dem Benutzer die Kontrolle darüber gibt, wie Trades gefiltert, verwaltet und ausgeführt werden, so dass dieselbe Kernlogik an verschiedene Handelsansätze angepasst werden kann.

Der Nova-Ansatz

Viele automatisierte Handelssysteme sind darauf ausgelegt, auf eine bestimmte Art und Weise zu arbeiten, mit begrenzter Konfiguration und festen Annahmen über das Marktverhalten.

Nova ALG Trader basiert auf der gegenteiligen Idee: ein transparenter, regelbasierter Kern, kombiniert mit umfangreichen Konfigurationsoptionen, die es dem Händler erlauben, zu entscheiden, wie sich das System verhält, anstatt sich auf eine versteckte Logik zu verlassen.

Der Expert Advisor versucht nicht, Märkte vorherzusagen oder sich selbstständig anzupassen. Alle Entscheidungen werden von klar definierten Regeln und benutzergesteuerten Parametern abgeleitet.

Zentrale Handelslogik

Das System verwendet den Alligator-Indikator, um die Marktstruktur anhand der Beziehung zwischen geglätteten gleitenden Durchschnitten zu bewerten. Diese Beziehungen werden genutzt, um direktionale Phasen zu identifizieren und Perioden herauszufiltern, in denen die Struktur unklar ist.

Trades werden nur dann in Betracht gezogen, wenn die internen Ausrichtungsbedingungen erfüllt sind. Wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind, bleibt der Expert Advisor inaktiv.

Dieses Verhalten ermöglicht es dem System, sich auf strukturierte Trendphasen zu konzentrieren, anstatt auf isolierte Kursbewegungen zu reagieren.

Konfiguration und Flexibilität

Nova ALG Trader verfügt über eine breite Palette von Eingabeparametern, die Einstiegsfilter, Handelsmanagement und Risikoverhalten steuern.

Dadurch kann ein und derselbe Expert Advisor für unterschiedliche Ziele konfiguriert werden, wie z.B.:

  • Trendteilnahme mit geringerer Häufigkeit
  • Moderate, ausgewogene Handelsaktivität
  • Höhere Aktivität mit strengeren Regeln für das Handelsmanagement

Zur Vereinfachung der Ersteinrichtung sind vordefinierte Voreinstellungen enthalten, während fortgeschrittene Benutzer das Verhalten durch manuelle Konfiguration vollständig anpassen können.

Handelsmanagement

Sobald eine Position eröffnet ist, folgt die gesamte Handelsabwicklung deterministischen Regeln, die durch die ausgewählten Einstellungen definiert sind.

Das System unterstützt die Funktionen Stop Loss, Take Profit und optional Trailing Stop.

Es werden keine Grid-Trading-, Martingale-, Averaging-Down- oder Recovery-Mechanismen verwendet. Jeder Handel wird unabhängig bewertet.

Risiko und Ausführung

Die Positionsgröße wird durch Benutzereingaben definiert. Der Expert Advisor ändert das Handelsvolumen nicht auf der Grundlage früherer Handelsergebnisse.

Das Gesamtrisiko hängt von der Kontogröße, der Hebelwirkung, den Symbolcharakteristika und den Konfigurationsentscheidungen ab.

Unterstützte Instrumente und Zeitrahmen

Nova ALG Trader kann auf verschiedene vom Broker angebotene Instrumente angewendet werden, darunter Forex-Paare, Kryptowährungen und CFD-Instrumente mit ausreichender Liquidität.

Das System unterstützt mehrere Zeitrahmen. Höhere Zeitrahmen können für eine breitere Trendermittlung verwendet werden, während mittlere Zeitrahmen häufigere Handelsmöglichkeiten bieten können.

Transparenz und Auswertung

Der Expert Advisor verwendet ausschließlich MetaTrader-Standardindikatoren und interne Berechnungen. Es werden keine externen Datenquellen oder Fernverbindungen verwendet.

Das gesamte Handelsverhalten kann direkt im Chart beobachtet und mit dem MetaTrader Strategy Tester ausgewertet werden.

Für wen ist dieses System gedacht?

Nova ALG Trader ist für Trader gedacht, die:

  • eine strukturierte, regelbasierte Ausführung bevorzugen
  • die Freiheit der Konfiguration einem festen Verhalten vorziehen
  • ein System an ihre eigenen Risikopräferenzen anpassen wollen

Der Expert Advisor ist nicht als Einzweck- oder vollständig selbststeuerndes System konzipiert.

Wichtige Informationen

Der automatisierte Handel ist mit Risiken verbunden, und die Marktbedingungen können sich im Laufe der Zeit ändern. Das während der Tests beobachtete Verhalten in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Nova ALG Trader bietet einen konfigurierbaren Rahmen für trendbasierte Ausführung, aber die Ergebnisse hängen von den Marktbedingungen, der Brokerumgebung und den benutzerdefinierten Einstellungen ab.

Empfohlene Produkte
Quad Rotation Stochastic Bitcoin EA
Csaba Horvath
Experten
QuadRotation Stochastic BTC/ETH Expert Advisor Überblick: QuadRotation Stochastic ist ein hochspezialisierter Trading-Bot, der für den Präzisionshandel auf den BTC- und ETH-Märkten entwickelt wurde. Unter Verwendung einer fortschrittlichen Stochastik-Oszillator-Logik in mehreren Konfigurationen identifiziert dieser EA dynamisch optimale Handelsmöglichkeiten und nutzt überkaufte/überverkaufte Bedingungen zur Maximierung der Erträge. Er arbeitet mit einem Zeitrahmen von M15 für eine verfeinert
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Hallo Händler! Ich stelle die "Duende"-Strategie vor, Duende ist ein Algorithmus, der Muster unterschiedlicher hoher und niedriger Niveaus erkennt, bei denen sie konstant bleiben, um gute Einträge zu machen, mit einem Wiederherstellungssystem, das verschiedene Dinge wie Breakeven und Kreuzungen zwischen Peers abfragt Es hat sich als problemlos erwiesen, mehrere Währungen zu kontrollieren, mit einer starken Kontrolle der Nachrichten während des Marktes Es ist möglich, es mit allen Symbolen zu v
Synergy EA MT5
Jamal El Alama
Experten
Synergy EA MT5 verwendet eine Kombination aus drei Schlüsselindikatoren, um optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte für den Handel zu bestimmen. Diese Indikatoren sind der Relative Strength Index ( RSI ), die Bollinger Bänder und der gleitende 200-Perioden-Durchschnitt . Im Folgenden wird erläutert, wie jeder Indikator zum Entscheidungsprozess beiträgt: Relative Strength Index ( RSI ) : Der RSI ist ein Momentum-Oszillator, der die Geschwindigkeit und Veränderung von Kursbewegungen misst. Er h
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experten
BlueBird EA - Dynamisches adaptives Grid-Hedge-System BlueBird EA repräsentiert eine neue Ära der gitterbasierten Automatisierung - eine Kombination aus Volatilitätsbewusstsein, adaptiver Trendverfolgung und intelligentem Kapitalmanagement. Wenn Sie ein völlig autonomes, dynamisches Grid-System suchen , das sowohl Trends als auch Korrekturen erfassen kann , ist BlueBird EA Ihr ultimativer Handelsbegleiter. Überblick BlueBird EA ist ein adaptives Grid-Handelssystem der nächsten Generation, das f
Custom Range Breakout EA
Alex Merino I Bello
Experten
Custom Range Breakout EA (CRB) ist ein hochgradig konfigurierbares Breakout-Handelssystem, mit dem Sie eine beliebige Preisspanne definieren und Trades auf der Grundlage Ihrer Strategie automatisieren können. Ganz gleich, ob Sie die Londoner Eröffnung, die New Yorker Sitzung oder ein benutzerdefiniertes Intraday-Niveau anpeilen, CRB gibt Ihnen die vollständige Kontrolle darüber, wie und wann Sie in den Handel einsteigen, mit fortschrittlichen Risikotools und präzisen Timing-Filtern. Der EA umfa
Grid Following Robot MT5
Songkiet Manoharn
Experten
Grid-Trading Kauf- und Verkaufsoptionen: Sie können das System so einstellen, dass es Kaufaufträge unterhalb des Marktpreises und Verkaufsaufträge oberhalb des Marktpreises erteilt. Dies sichert Gewinne bei Kursbewegungen in beide Richtungen. Einstellbare Parameter: Maximale und minimale Preisniveaus: Definieren Sie den Bereich, in dem das Raster arbeitet. Rasterabstand: Legen Sie den Abstand zwischen den einzelnen Kauf- und Verkaufsaufträgen fest, so dass Sie die Häufigkeit des Handels steuern
Harmonic ABCD Wizard
Mihail Matkovskij
Experten
Automatischer/halbautomatischer Handelsroboter, der auf AB = CD-Mustersignalen arbeitet. Er kann als Indikator arbeiten. Unterstützt das Senden von Signalen in Benachrichtigungen, an ein mobiles Gerät, sowie E-Mail. Die Suche nach Mustern wird durch den universellen Zigzag, Peak ZigZag, durchgeführt, der speziell für die Arbeit in diesem EA angepasst wurde. Durch die Verwendung des Trace-Modus (beim Scannen von Mustern werden mehrere Zig-Zags mit unterschiedlichen Peak-Distanzwerten verwendet, s
Restea
Ivanvielle Bonifacio Dupaya
Experten
Restea - Volatilitätsadaptiver RSI Expert Advisor Restea ist ein automatisiertes Handelssystem, das die Indikatoren MA für den Trend, Price Action für die Marktstruktur und RSI für die Trenddynamik kombiniert. Trade-Levels werden automatisch auf Basis der ATR-basierten Volatilität berechnet. Es handelt für Sie und gibt Ihnen dennoch die volle Kontrolle, indem Sie die Einstellungen verändern. Ich hoffe, Sie haben ein tolles und positives Feedback bei der Verwendung von Restea. Wenn Ihnen Restea
FractalScalper
Ivan Simonika
Experten
Dieser Bot basiert auf der Analyse von adaptiven gleitenden Durchschnitten. Der Experte zeichnet sich durch stabile Signale aus, die als genaue kurzfristige Signale verwendet werden können. Dies ist ein Semi-Scalping-System, das den Markt mit zuverlässigen Indikatoren analysiert. Ob Scalper ein System ist oder nicht, hängt von den Parametern TakeProfit und StopLoss ab. Mit diesem Berater, müssen Sie verstehen, dass dieser Bot erfordert Optimierung. Der Bot funktioniert sowohl auf Netting-Konten
WaterstriderFTMOGold
Helgie Mogi
Experten
Dieser EA wurde speziell für FTMO mit Swing-Konto entwickelt, um die Propfirm-Herausforderung zu bestehen. Dieser EA verwendet maximal 3 Trades und maximal 2 Einträge an einem Tag (eröffnet am nächsten Tag, wenn der Saldo immer noch negativ ist). Verwendung mit XAUUSD-Zeitrahmen M1. Passen Sie den Kontostand an Ihre eigenen Bedürfnisse an, normalerweise beträgt die Losgröße 0,1 für ein 10.000-Dollar-Konto. Bitte verwenden Sie es auf eigenes Risiko, ich übernehme keine Garantie für den Verlust
Revivalist
Faith Wairimu Kariuki
Experten
Revivalist - Gold Breakout EA Übersicht Revivalist ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Revivalist wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Fokus wünschen, und führt Breakout-basierte Strategien mit fortschrittlicher Risiko- und Positionsmanagement-Logik aus. Wichtige Fakten (MQL5-kompatibel) Vollständig an die MQL5-Marktregeln angepasst - keine Gewinnversprechen oder garantierte Ergebnisse. Warnung vor hohem Risiko:
Adaptative Trend System
Pol Lazaro Porta
Experten
Adaptive Trend System (ATS) - Professionelles Multi-Strategy Averaging System mit Telegrammsteuerung Adaptive Trend System (ATS) ist ein professioneller Expert Advisor, der intelligente Trendsignale mit einem progressiven Mittelwertbildungssystem (Martingale oder Linear) kombiniert. Im Gegensatz zu traditionellen Grids, die schwebende Orders platzieren, eröffnet ATS Positionen dynamisch nur dann, wenn sich der Preis gegen Sie bewegt, so dass Sie Ihren Einstiegspreis bei vollständiger Risikokont
AwS Mt5
Marta Gonzalez
4 (1)
Experten
AwS Algorithmus mit Stocastic: Es ist ein Algorithmus-System, das das Stocastic-Signal als Referenz für den Einstieg in den Markt verwendet. Das System erkennt die wichtigen Punkte und betreibt den Trend oder den Pulback, Sie chosse die Richtung Sie können die Demo herunterladen und sie selbst testen. Sehr stabile Wachstumskurve als Ergebnis intelligenter Mittelungstechniken. "Safety first"-Ansatz in der Entwicklung. Stresstests mit historischen Daten für mehrere Paare. Vollständig automatis
IRB Scalper Original
Ahmed Alaoui Chrifi
Experten
IRB Scalper Original Die Originalversion von IRB Scalper Pro (V3.0) Die Strategie: EA-Strategie ist inspiriert von einer profitablen Strategie von Herrn Rob Hoffman (einer der besten Trader der Welt mit mehreren Preisen auf manuellem Handel) . 1.Einstieg: Der EA sucht nach IRB-Balken (Inventory Retracement Bar) und platziert eine schwebende Verkaufsorder oder eine schwebende Kauforder entsprechend dem Trend, der durch die Berechnung eines 20 EMA Steigungsgrades bestätigt wird. Wir glauben, dass
Infinite Storm EA MT5
Radek Reznicek
4 (1)
Experten
Infinite Storm EA ist ein sicherer und vollautomatischer Expert Advisor, der Markttrends und Preisbewegungen analysiert und dadurch eine hohe Gewinnrate erzielt. Jede Order hat einen StopLoss (entweder real oder virtuell) und der EA hat fortschrittliche Filterfunktionen zusammen mit Spread- und Slippage-Schutz implementiert. Dieser EA verwendet KEINE der gefährlichen Strategien wie Martingale, Grid oder Arbitrage. Dieser EA ist vom Benutzer vollständig anpassbar. Dieser EA ist nicht auf ein Han
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Experten
Benutzerpolitik für REX MT5 EA Mietpläne --- 1. REX MT5 Beschreibung: REX MT5: Fortschrittliche algorithmische Handelslösung für XAUUSD Wo technische Präzision auf effektives Risikomanagement trifft - REX MT5 ist ein professionell gestalteter Expert Advisor für den automatisierten Handel mit dem XAUUSD (Gold) Paar. Er verwendet ein mehrstufiges Bestätigungssystem, um Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, wobei die Kernphilosophie auf Kapitalerhalt und nachhaltig
Sentinel Heikin Ashi
Daniel Eduardo San Martin
Experten
Möchten Sie Ihre Gewinne maximieren und Risiken minimieren? SENTINEL Heikin-Ashi kombiniert Heikin-Ashi-Signale mit dem robusten Risikomanagement des SENTINEL-Moduls, optimiert, um Ihnen fortschrittliche, aber benutzerfreundliche Tools bereitzustellen. Ausgangspunkte (Backtest 2024): EURUSD M15 , XAUUSD M12 , USDJPY M5 · Anpassbar an verschiedene Vermögenswerte und Zeitrahmen Präzise Chancen identifizieren : Ergreifen Sie profitable Handelsmöglichkeiten durch die Kombination von Heikin-Ashi-Si
Ai Corporal EA MT5
Indra Maulana
5 (1)
Experten
Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und produziert zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risikoärmsten Marktstrategie, ohne gefährliche Strategien wie Martingale und Hedges, etc. zu verwenden. Ein Spezialist, der seit Jahren von einer künstlichen Intelligenz trainiert wurde, um Trends korrekt zu erkennen (mit den neuesten Methoden der Welt) Die künstliche Intelligenz dieses Exper
GOLD M1 Nonnoi for MT5
Phichak Anuma
Experten
Hinweis: Mindestinvestition 1000 usd oder (100 usd ist Account Cent (10000 Cent)) Start bei 0,01 Lot. Der Handel mit einem Expert Advisor (EA) auf dem M1-Zeitrahmen (1-Minuten-Chart) kann aufgrund der schnellen Kursbewegungen und des erhöhten Rauschens in solch kurzen Zeitrahmen eine ziemliche Herausforderung darstellen. Es ist jedoch nicht unmöglich, und einige Händler verwenden EAs im M1-Chart für bestimmte Strategien. Im Folgenden finden Sie einige Überlegungen zum Handel mit einem EA auf dem
TugOfWar MT5
Erwin Rustandi
2.5 (2)
Experten
Expert Advisor Beschreibung EA TugOfWar öffnet sowohl Kauf- als auch Verkaufspositionen zu verschiedenen Zeiten entsprechend dem ausgelösten Signal, die meisten Positionen und in Übereinstimmung mit der Marktrichtung, die gewinnen und profitieren wird. Gewinnziel pro Krieg ist 1% bis 5%. Warmode normal = Langfristige Strategie Warmode extrem = Kurzfristige Strategie Parameter Beschreibung StartTrade = Zeitpunkt des Handelsbeginns / der Positionseröffnung EndTrade = Zeitpunkt, um den Handel zu
FREE
CloseAllOrders in a button
ʿMrw Alsyd Mhmd Ywsf Alqrydy
Experten
CloseAllOrders Protected EA Ein-Klick-Trade-Manager mit Lizenzschutz & Konto-Währungs-P/L-Zielen Übersicht Dieser Expert Advisor bietet drei Chart-Schaltflächen, mit denen Sie mit einem einzigen Klick alle Trades, Gewinntrades oder Verlusttrades sofort schließen können. Sie können auch ein gleitendes Gesamtgewinn- oder Verlustziel in der Basiswährung Ihres Kontos festlegen; der EA schließt automatisch alle Positionen, wenn das Ziel erreicht ist, und deaktiviert sich dann selbst, bis Sie ein ne
Monarch Scalper EA MT5
Alberto Boada
1 (1)
Experten
Monarch Scalper Elite Einführungspreis $149, nach 10 Verkäufen steigt er auf $249 Monarch Scalper Elite ist ein Expert Advisor, der eine Handelslogik anwendet, die auf Ausbruchs- und potenziellen Umkehrbedingungen basiert. Das System beinhaltet Volatilitätsfilterung und sitzungsbasierten Betrieb, so dass Trades nur unter benutzerdefinierten Bedingungen ausgeführt werden. Der EA verwendet keine Martingale- oder Grid-Techniken. Alle Trades folgen den vom Benutzer festgelegten Risikoparametern. Sys
Equity Compounder
Mohammadaarif Maqbulh Mansuri
Experten
Equity Compounder ist ein intelligenter, vollautomatischer Expert Advisor. Dieser EA ist so aufgebaut, dass er die Wichtigkeitsebenen in Kombination mit der Preisaktion nutzt, ohne dabei auf Indikatoren zurückzugreifen. Die Strategie, die dahinter steckt, basiert auf den Lehren eines professionellen Händlers und ehemaligen Händlers. Der EA findet ungeprüfte Niveaus, von denen bekannt ist, dass sie für Institutionen von Interesse sind, in der von Ihnen festgelegten Anzahl von Kerzen und wird auf
EA Smart Golden Wolf Scalper MT5
Ruslan Pishun
4.5 (2)
Experten
Der Scalper EA verwendet Strategien, die auf dem Intra-Bar-Handel in den Zeitrahmen H1 und H2 basieren. Außerdem werden viele Filter verwendet, um die richtigen Signale zum Eröffnen einer Order zu finden. Der EA verwendet schwebende Aufträge BuyStop und SellStop. Der EA handelt mit zwei Paaren: EURUSD, USDJPY und zwei Zeitrahmen H1, H2. Der Berater kann auch auf andere Währungen installiert werden, indem Sie die Anweisungen verwenden: https: //www.mql5.com/ru/blogs/post/750726 Der EA platziert e
BlackWasp
Esther Musemwa
Experten
BlackWasp EA Meistern Sie den Markt. Handeln Sie mit Präzision. Entfesseln Sie die Kraft des automatisierten Handels mit BlackWasp, dem Expert Advisor, der entwickelt wurde, um das USD/JPY-Paar zu dominieren. Dieser hochentwickelte Algorithmus arbeitet mit der Geschwindigkeit und Präzision seines Namensvetters und zielt auf hochwahrscheinliche Gelegenheiten durch einen bewährten strategischen Ansatz. Die Kernstrategie: Intelligenz in Aktion BlackWasp basiert auf einer leistungsstarken, dreis
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
AW Three MA MT5
AW Trading Software Limited
4.5 (2)
Experten
Ein Expert Advisor, der am Schnittpunkt zweier gleitender Durchschnitte handelt, verwendet den dritten gleitenden Durchschnitt, um die aktuelle Trendrichtung zu filtern. Es hat flexible, aber gleichzeitig einfache Eingabeeinstellungen. Problemlösung ->   HIER   / MT4-Version ->   HIER   / Anleitung   ->       HIER     Vorteile: Intuitive einfache Einrichtung Geeignet für jede Art von Instrument und jeden Zeitrahmen Hat drei Arten von Benachrichtigungen Steckbares System zur Überlappung der erst
DOW King
Anton Kondratev
4.25 (8)
Experten
DOW KING EA   Es   ist ein       Vollautomatisch zugängliches System   mit allen offenen Optimierungsparametern und einem   Wiederherstellungsmechanismus. Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 245$  Next Price 999 $   DOW King-LEITFADEN Signale Rückerstattung der Maklerprovision Aktualisierung Mein Blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        US30 M15 Jede Position hat immer ein
Bobot Scalper Gold
Richard Tolentino
Experten
BoBot Scalper - Die neue Ära des Trend Scalping ist da. Wenn Sie mit XAUUSD, Indizes oder sich schnell bewegenden Paaren handeln, ist dieser EA für Sie gemacht. BoBot Scalper verwendet eine verfeinerte MACD/LWMA-Engine, um echte Trendfortsetzungs-Einträge vor der Masse zu erkennen. Er reagiert schnell, verwaltet das Risiko sauber und sichert den Gewinn mit einem stufenbasierten Währungs-Trailing-System - einem der intelligentesten Trailing-Stile, die Sie in einem Scalping-EA finden. Er verwendet
Ai Soldier EA MT5
Indra Maulana
Experten
Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und produziert zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risikoärmsten Marktstrategie, ohne gefährliche Strategien wie Martingale und Hedges, etc. zu verwenden. Ein Spezialist, der seit Jahren von einer künstlichen Intelligenz trainiert wurde, um Trends korrekt zu erkennen (mit den neuesten Methoden der Welt) Die künstliche Intelligenz dieses Exper
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (22)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Weitere Produkte dieses Autors
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Experten
Nova MFI Scalper bringt den beliebtesten Oszillator der Buy-Side direkt auf Ihren MT5-Chart. Der EA basiert auf dem Money Flow Index (MFI) - einer volumengewichteten RSI-Variante, die schwache Kursbewegungen herausfiltert - und setzt auf echte Akkumulation und Distribution. Das Ergebnis? Sauberere Einstiege, schnellere Ausstiege und weniger Fake-outs. Warum Händler Nova MFI Trader zu ihrem Werkzeugkasten hinzufügen sollten Volumenbestätigte Signale: MFI kombiniert Preis und Tick-Volumen und fil
Nova FI Trader
Anita Monus
Experten
Nova FI Trader verschafft Ihnen einen Vorteil in volatilen Märkten, indem es die bewährte Stärke des Force Index Indikators nutzt. Entwickelt von renommierten Händler Alexander Elder, der Force Index einzigartig verbindet Preis-Aktion, Volumen und Momentum in einem leistungsstarken Signal. Dieser Expert Advisor erweckt dieses Konzept durch eine reaktionsschnelle, scalpingfreundliche Strategie zum Leben. Egal, ob Sie auf schnelle Bewegungen setzen oder sich an breitere Trends anpassen wollen, Nov
Nova ST Trader
Anita Monus
Experten
Der Nova ST Trader basiert auf einem der bewährtesten Momentum-Indikatoren im Handel - dem Stochastik-Oszillator . Entwickelt von George C. Lane, ist dieser Oszillator bekannt für seine Fähigkeit, überkaufte und überverkaufte Bedingungen mit Präzision zu lokalisieren und Händlern zu helfen, Wendepunkte zu antizipieren, bevor sie passieren. Dieser Expert Advisor wandelt die Rohsignale des stochastischen Oszillators in ein dynamisches und diszipliniertes Handelssystem um. Nova ST Trader wurde mit
Nova DC Trader
Anita Monus
Experten
Nova DC Trader basiert auf einem präzisionsbasierten Ausbruchsmodell, das Preiskompression und -expansion ausnutzt. Durch die Identifizierung von dynamischen Konsolidierungsphasen und sauberen Richtungsbewegungen verwandelt dieser Expert Advisor kontrollierte Kursbewegungen in konsistente Chancen. Anstatt der Volatilität nachzujagen oder sich auf nachlaufende Signale zu verlassen, konzentriert sich der Nova DC Trader auf Struktur, Timing und risikogesteuerte Ausführung. Er wurde für Händler entw
Nova RVI Trader
Anita Monus
Experten
Der Nova RVI Trader basiert auf den Prinzipien des Relative Vigor Index - ein Indikator, der die Überzeugung hinter den Kursbewegungen misst, indem er die Schluss- und Eröffnungskurse im Verhältnis zu den jüngsten Handelsspannen vergleicht. Dieser oft übersehene Oszillator zeichnet sich dadurch aus, dass er wahre Richtungsmomente und potenzielle Umkehrungen identifiziert, bevor sie für den breiten Markt offensichtlich werden. Mit Nova RVI Trader werden die rohen Erkenntnisse des RVI in ein ratio
Nova ENV Trader
Anita Monus
Experten
Nova ENV Trader basiert auf der Grundlage eines klassischen Trendfolgetools - dem Envelopes-Indikator . Indem obere und untere Bänder um einen gleitenden Durchschnitt gelegt werden, helfen Envelopes Händlern, optimale Einstiegszonen zu identifizieren, wenn der Preis zu weit von seiner Basislinie abweicht, und signalisieren potenzielle Umkehr- oder Fortsetzungs-Setups mit Klarheit. Dieser Expert Advisor nutzt die Einfachheit des Envelopes-Konzepts und verfeinert es zu einem dynamischen Handelssys
Nova DEM Trader
Anita Monus
Experten
Nova DEM Trader nutzt die analytische Tiefe des DeMarker (DEM) Indikators - ein weniger bekanntes, aber sehr effektives Momentum-Tool, das von Tom DeMark entwickelt wurde. Dieser Indikator zeichnet sich bei der Erkennung von potenziellen Markt Tops und Talsohlen durch den Vergleich der jüngsten Preis-Aktion zu identifizieren Erschöpfung, bevor es offensichtlich wird. Nova DEM Trader wandelt diese frühen Signale in eine disziplinierte, regelbasierte Handelsstrategie um. Anstatt auf verspätete Bes
Nova AO Trader
Anita Monus
Experten
Nova AO Trader basiert auf den Grundprinzipien von Marktmomentum und -beschleunigung und nutzt die Kraft des Awesome Oscillators , um hochwahrscheinliche Wendepunkte mit Klarheit und Geschwindigkeit zu identifizieren. Dieser Expert Advisor wandelt rohe Histogrammsignale in strukturierte, risikogeleitete Trades um und beseitigt so Zögern und Emotionen im Momentum-Handel. Anstatt sich auf veraltete gleitende Durchschnitte oder nachlaufende Filter zu verlassen, trifft Nova AO Trader direkt den Kern
Nova VID Trader
Anita Monus
Experten
Der Nova VID Trader basiert auf dem Variable Index Dynamic Average (VIDYA) - einem intelligenten, adaptiven gleitenden Durchschnitt, der in Echtzeit auf die Marktbedingungen reagiert. Dieser Expert Advisor nutzt die Stärke der adaptiven Glättung, um Trends zu folgen, wenn sie stark sind, und zur Seite zu treten, wenn das Rauschen dominiert. Im Gegensatz zu traditionellen MAs, die hinterherhinken oder überschießen, verwendet Nova VID Trader eine dynamische Volatilitätsgewichtung, um seine Sensib
Nova ICH Trader
Anita Monus
Experten
Nova ICH Trader basiert auf der zeitlosen Kraft des Ichimoku-Kinko-Hyo-Systems - überarbeitet zu einer vollautomatischen Handelslösung, die Trend, Momentum und Gleichgewicht in einem zusammenhängenden Rahmen versteht. Dieser Expert Advisor folgt nicht nur dem Preis - er interpretiert Struktur, Raum und Stimmung mit Präzision. Durch die Analyse der Wolkendynamik, der Crossovers und der Entfernung vom Gleichgewicht identifiziert Nova ICH Trader hochwahrscheinliche Chancen, bei denen Trend und Timi
Nova BB Trader
Anita Monus
Experten
Nova BB Trader basiert auf der grundlegenden Kraft der Bollinger Bänder und verwandelt diesen klassischen Volatilitätsindikator in ein modernes, automatisiertes Handelssystem. Durch die Analyse des Kursverhaltens relativ zu den oberen und unteren Bändern versucht dieser Expert Advisor, sowohl Ausbruchsbewegungen als auch Mean-Reversion-Setups zu erfassen - je nach Kontext. Nova BB Trader liest auf intelligente Weise Bandbreiten, Preisinteraktionen und Momentum-Indikatoren, um zu bestimmen, ob di
Nova ADX Trader
Anita Monus
Experten
Der Nova ADX Trader basiert auf der bewährten Stärke des Average Directional Index (ADX ) - ein Trendstärke-Indikator, dem Profis seit Jahrzehnten vertrauen. Anstatt das Momentum zu erraten, misst dieser Expert Advisor es direkt und handelt nur, wenn der Markt Überzeugung und Klarheit zeigt. Durch die Kombination von ADX-Messwerten mit direktionalen Filtern vermeidet der Nova ADX Trader schwache, unentschlossene Bedingungen und konzentriert sich ausschließlich auf hochwertige, direktionale Setup
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Nova TRX Trader
Anita Monus
Experten
Der Nova TRX Trader basiert auf dem Triple Exponential Moving Average (TRIX) - einem Momentum-Oszillator, der Marktgeräusche glättet und so eine echte Tendenz aufzeigt. Dieser Expert Advisor nutzt die einzigartigen Glättungsfähigkeiten von TRIX, um Fehlsignale zu vermeiden und nur die stärksten Trendverschiebungen zu erkennen. Anstatt auf jedes Flackern der Volatilität überzureagieren, konzentriert sich der Nova TRX Trader auf nachhaltige Momentumveränderungen - er kombiniert TRIX-Crossovers, Sl
Nova OSM Trader
Anita Monus
Experten
Nova OSM Trader nutzt die analytische Stärke des OsMA (Moving Average of Oscillator) - ein hybrider Momentum-Indikator, der Veränderungen der Marktstimmung durch die Konvergenz und Divergenz der gleitenden Durchschnitte erfasst. Indem er den Puls der Preisdynamik unter der Oberfläche liest, identifiziert dieser EA optimale Handelszonen mit Präzision und Klarheit. Nova OSM Trader konzentriert sich auf Momente, in denen sich das Momentum synchron zur Preisstruktur aufbaut oder abschwächt. Anstatt
Nova CCI Trader
Anita Monus
Experten
Nova CCI Trader ist ein präziser Expert Advisor, der auf dem Commodity Channel Index (CCI) basiert - einem vielseitigen Oszillator, der Marktzyklen, überkaufte/überverkaufte Zustände und versteckte Momentum-Verschiebungen aufdeckt. Dieser EA verwandelt das rohe Potenzial des CCI in eine disziplinierte Strategie für Swing- und Trend-Following-Händler gleichermaßen. Anstatt auf Rauschen oder willkürliche Überkreuzungen zu reagieren, verwendet Nova CCI Trader eine mehrschichtige Logik, um Richtungs
Nova CHK Trader
Anita Monus
Experten
Nova CHK Trader basiert auf dem Chaikin-Oszillator , einem volumengewichteten Indikator, der die Preisbewegung mit der Geldflussdynamik kombiniert. Indem er die Beziehung zwischen Akkumulation, Verteilung und Kursmomentum ausnutzt, identifiziert dieser EA Momente, in denen das institutionelle Interesse mit dem Ausbruchspotenzial übereinstimmt. Der Nova CHK Trader jagt nicht der Volatilität hinterher - er liest die zugrunde liegende Absicht des Marktes. Mit einer Logik, die auf Chaikin-Momentum-V
Nova CBO Trader
Anita Monus
Experten
Nova CBO Trader basiert auf einer sauberen und taktischen Candle-Breakout-Strategie - eine Methode, die die Preisausweitung nach wichtigen Konsolidierungskerzen erfasst. Durch die Identifizierung von strukturierten Pausen im Preis und den Handel der Pause, diese EA konzentriert sich auf Momentum mit Disziplin, nicht Vermutungen. Egal, ob es sich um Inside Bars, enge Bereiche oder Volatilitätskompressionen handelt, Nova CBO Trader überwacht die Preisstruktur in Echtzeit und schlägt zu, wenn der P
Nova SAR Trader
Anita Monus
Experten
Nova SAR Trader ist ein fokussierter, trendfolgender Expert Advisor, der auf dem klassischen Parabolic SAR-Indikator aufbaut - optimiert zu einer modernen Handelsmaschine für disziplinierte, direktionale Ausführung. Anstatt impulsiv auf jede Veränderung zu reagieren, wendet dieser EA Struktur und Kontext auf seine Eingaben an, filtert Geräusche heraus und isoliert hochwertige Momentum-Bewegungen. Ganz gleich, ob Sie in trendigen Märkten oder in Schwankungsphasen mit Ausbruchspotenzial handeln, N
Nova WPR Trader
Anita Monus
Experten
Nova WPR Trader ist ein präziser Reversal Expert Advisor, der auf dem Williams %R-Indikator basiert. Er wurde überarbeitet, um die Erschöpfung des Momentums zu erkennen und saubere, kalkulierte Einstiege an den Wendepunkten des Marktes zu ermöglichen. Egal, ob der Markt überbewertet ist oder sich in einer Handelsspanne befindet, dieser EA wurde entwickelt, um Umkehrpunkte mit Struktur zu timen, nicht mit Vermutungen. Anstatt auf jedes überkaufte oder überverkaufte Signal zu reagieren, filtert No
Nova MAC Trader
Anita Monus
Experten
Der Nova MAC Trader ist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor, der auf der Synergie zwischen MACD und EMA aufbaut und Momentum und Trendstärke kombiniert, um zuverlässige, regelbasierte Handels-Setups zu liefern. Anstatt auf Geräusche zu reagieren, wartet er auf die Übereinstimmung von gleitenden Durchschnittsübergängen und MACD-Momentumverschiebungen und stellt so sicher, dass der Einstieg sauber, entschlossen und absichtlich erfolgt. Der Nova MAC Trader ist sowohl in Trend- als auch in Üb
Nova SMA Trader
Anita Monus
Experten
Nova SMA Trader ist ein disziplinierter, trendfolgender Expert Advisor, der auf dem klassischen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) basiert - einem bewährten Instrument zur Erfassung von Richtungsmomenten mit Klarheit und Beständigkeit. Während viele komplexe Indikatoren verfolgen, lebt dieser EA von der Kraft der Einfachheit und wartet auf saubere Crossovers und Preisbestätigungen, bevor er aktiv wird. Nova SMA Trader wurde für Händler entwickelt, die an die Stärke einer strukturierten Tren
Nova RSW Trader
Anita Monus
Experten
Nova RSW Trader ist ein Expert Advisor im Contrarian-Stil, der auf dem Reverse Sweep-Konzept basiert - er identifiziert überzogene Marktbewegungen und zielt auf strukturierte Umkehrungen mit Präzision. Anstatt der Herde zu folgen, wartet Nova RSW Trader auf Erschöpfung, Ungleichgewicht und spezifische technische Auslöser, bevor er in Trades einsteigt, die darauf abzielen, Extreme auszublenden und aus der mittleren Umkehr Kapital zu schlagen. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die verstehen,
Nova BBO Trader
Anita Monus
Experten
Nova BBO Trader ist ein auf Ausbrüche fokussierter Expert Advisor, der auf der Box-Breakout-Strategie aufbaut - er identifiziert wichtige Konsolidierungszonen, in denen sich der Preis vor explosiven Bewegungen in engen Bereichen zusammenzieht. Durch das Aufspüren dieser "Boxen" und das Warten auf saubere, entscheidende Ausbrüche versucht dieser EA, aus dem darauf folgenden Momentum Kapital zu schlagen. Nova BBO Trader ist perfekt für Händler, die ein klassisches Preisaktionsmuster automatisiere
Nova DCA Trader
Anita Monus
Experten
Nova DCA Trader ist ein Expert Advisor zur Verwaltung von Trades unter Verwendung der Dollar-Cost Averaging (DCA) Strategie, die eine kontrollierte Skalierung von Positionen in trendigen oder volatilen Märkten ermöglicht. Durch Mittelwertbildung in Positionen auf vordefinierten Niveaus zielt dieser EA darauf ab, den Einstiegspreis zu verbessern und das Gewinnpotenzial zu maximieren, während das Risiko sorgfältig verwaltet wird. Im Gegensatz zu rücksichtslosen Grid- oder Martingale-Systemen wende
Nova AMA Trader
Anita Monus
Experten
Nova AMA Trader ist ein verfeinerter Trend-Erfassungs-Expert Advisor, der auf dem Adaptive Moving Average (AMA) basiert - einem dynamischen Indikator, der sich in Echtzeit an die Marktbedingungen anpasst. Im Gegensatz zu statischen Durchschnitten, die sich in unruhigen Märkten verzögern oder fehlzünden, passt sich Nova AMA Trader präzise an, so dass er aussagekräftige Trends erfassen und gleichzeitig falsche Signale vermeiden kann. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die eine intelligente Au
Nova SD Trader
Anita Monus
Experten
Der Nova SD Trader wurde entwickelt, um Volatilitätsextreme auszunutzen, indem er das grundlegende Konzept der Standardabweichung nutzt - nicht als passiver Indikator, sondern als aktiver Filter für kontrollierte Chancen. Dieser Expert Advisor überwacht die Ausdehnung und Kontraktion der Volatilität, um Trades einzugehen, wenn der Markt zu weit von seiner statistischen Norm abweicht. Anstatt dem Zufall hinterherzulaufen oder zu spät zu reagieren, antizipiert Nova SD Trader die Momente, in denen
Nova BER Trader
Anita Monus
Experten
Nova BER Trader ist ein diszipliniertes Handelssystem, das auf dem Bears Power-Indikator aufbaut und rohen Marktdruck in klare, regelbasierte Entscheidungen umwandelt. Er verwandelt einen klassischen Oszillator in einen vollautomatischen Ansatz, der von Momentum-Verschiebungen und bärischer Kontrolle lebt. Der Nova BER Trader sucht nach echtem Abwärtsdruck, also nach Momenten, in denen die Verkäufer das Kommando übernehmen und die Marktstruktur dies bestätigt, anstatt dem Rauschen oder oberfläch
Nova BUL Trader
Anita Monus
Experten
Nova BUL Trader ist ein präzises Handelssystem, das sich auf den Bulls-Power-Indikator stützt und die Momente erfasst, in denen Kaufkraft die Märkte mit Überzeugung nach oben treibt. Er verwandelt diesen klassischen Oszillator in eine disziplinierte, automatisierte Strategie, die schwache Signale herausfiltert und sich nur auf echte Aufwärtsimpulse konzentriert. Anstatt auf jeden kleinen Tick zu reagieren, wartet Nova BUL Trader auf die richtige Ausrichtung - wenn die bullische Energie den Wider
Nova OBV Trader
Anita Monus
Experten
Nova OBV Trader ist eine fortschrittliche Automatisierung des On-Balance-Volumen-Indikators (OBV) und verwandelt die Dynamik des Rohvolumens in umsetzbare Handelssignale. Es baut auf diesem klassischen Momentum-Tool auf, um zu erkennen, wenn Kursbewegungen durch echte Beteiligung unterstützt werden, nicht nur leere Schwankungen. Anstatt auf oberflächliche Ausschläge oder Scheinrallyes zu reagieren, konzentriert sich der Nova OBV Trader auf den tieferen Fluss des Marktdrucks. Wenn der Preis mit d
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension