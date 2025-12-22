Nova ALG Trader ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf dem Alligator-Indikator-Framework aufbaut und mit einer anderen Philosophie als viele Einzweck-Handelssysteme entwickelt wurde.

Anstatt einen vordefinierten Handelsstil zu erzwingen, ist das System so strukturiert, dass es dem Benutzer die Kontrolle darüber gibt, wie Trades gefiltert, verwaltet und ausgeführt werden, so dass dieselbe Kernlogik an verschiedene Handelsansätze angepasst werden kann.

Der Nova-Ansatz

Viele automatisierte Handelssysteme sind darauf ausgelegt, auf eine bestimmte Art und Weise zu arbeiten, mit begrenzter Konfiguration und festen Annahmen über das Marktverhalten.

Nova ALG Trader basiert auf der gegenteiligen Idee: ein transparenter, regelbasierter Kern, kombiniert mit umfangreichen Konfigurationsoptionen, die es dem Händler erlauben, zu entscheiden, wie sich das System verhält, anstatt sich auf eine versteckte Logik zu verlassen.

Der Expert Advisor versucht nicht, Märkte vorherzusagen oder sich selbstständig anzupassen. Alle Entscheidungen werden von klar definierten Regeln und benutzergesteuerten Parametern abgeleitet.

Zentrale Handelslogik

Das System verwendet den Alligator-Indikator, um die Marktstruktur anhand der Beziehung zwischen geglätteten gleitenden Durchschnitten zu bewerten. Diese Beziehungen werden genutzt, um direktionale Phasen zu identifizieren und Perioden herauszufiltern, in denen die Struktur unklar ist.

Trades werden nur dann in Betracht gezogen, wenn die internen Ausrichtungsbedingungen erfüllt sind. Wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind, bleibt der Expert Advisor inaktiv.

Dieses Verhalten ermöglicht es dem System, sich auf strukturierte Trendphasen zu konzentrieren, anstatt auf isolierte Kursbewegungen zu reagieren.

Konfiguration und Flexibilität

Nova ALG Trader verfügt über eine breite Palette von Eingabeparametern, die Einstiegsfilter, Handelsmanagement und Risikoverhalten steuern.

Dadurch kann ein und derselbe Expert Advisor für unterschiedliche Ziele konfiguriert werden, wie z.B.:

Trendteilnahme mit geringerer Häufigkeit

Moderate, ausgewogene Handelsaktivität

Höhere Aktivität mit strengeren Regeln für das Handelsmanagement

Zur Vereinfachung der Ersteinrichtung sind vordefinierte Voreinstellungen enthalten, während fortgeschrittene Benutzer das Verhalten durch manuelle Konfiguration vollständig anpassen können.

Handelsmanagement

Sobald eine Position eröffnet ist, folgt die gesamte Handelsabwicklung deterministischen Regeln, die durch die ausgewählten Einstellungen definiert sind.

Das System unterstützt die Funktionen Stop Loss, Take Profit und optional Trailing Stop.

Es werden keine Grid-Trading-, Martingale-, Averaging-Down- oder Recovery-Mechanismen verwendet. Jeder Handel wird unabhängig bewertet.

Risiko und Ausführung

Die Positionsgröße wird durch Benutzereingaben definiert. Der Expert Advisor ändert das Handelsvolumen nicht auf der Grundlage früherer Handelsergebnisse.

Das Gesamtrisiko hängt von der Kontogröße, der Hebelwirkung, den Symbolcharakteristika und den Konfigurationsentscheidungen ab.

Unterstützte Instrumente und Zeitrahmen

Nova ALG Trader kann auf verschiedene vom Broker angebotene Instrumente angewendet werden, darunter Forex-Paare, Kryptowährungen und CFD-Instrumente mit ausreichender Liquidität.

Das System unterstützt mehrere Zeitrahmen. Höhere Zeitrahmen können für eine breitere Trendermittlung verwendet werden, während mittlere Zeitrahmen häufigere Handelsmöglichkeiten bieten können.

Transparenz und Auswertung

Der Expert Advisor verwendet ausschließlich MetaTrader-Standardindikatoren und interne Berechnungen. Es werden keine externen Datenquellen oder Fernverbindungen verwendet.

Das gesamte Handelsverhalten kann direkt im Chart beobachtet und mit dem MetaTrader Strategy Tester ausgewertet werden.

Für wen ist dieses System gedacht?

Nova ALG Trader ist für Trader gedacht, die:

eine strukturierte, regelbasierte Ausführung bevorzugen

die Freiheit der Konfiguration einem festen Verhalten vorziehen

ein System an ihre eigenen Risikopräferenzen anpassen wollen

Der Expert Advisor ist nicht als Einzweck- oder vollständig selbststeuerndes System konzipiert.

Wichtige Informationen

Der automatisierte Handel ist mit Risiken verbunden, und die Marktbedingungen können sich im Laufe der Zeit ändern. Das während der Tests beobachtete Verhalten in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Nova ALG Trader bietet einen konfigurierbaren Rahmen für trendbasierte Ausführung, aber die Ergebnisse hängen von den Marktbedingungen, der Brokerumgebung und den benutzerdefinierten Einstellungen ab.