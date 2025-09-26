Full Snap

5
Full Snap - Beschreibung

Full Snap basiert auf einem grundlegenden Prinzip: Jedes Währungspaar hat seine eigene Persönlichkeit, Volatilitätsmuster und optimale Handelsbedingungen. Anstatt generische Strategien auf alle Märkte anzuwenden, nutzt Full Snap acht unterschiedliche algorithmische Ansätze, die speziell darauf kalibriert sind, maximale Effizienz aus dem jeweiligen Zielwährungspaar herauszuholen. Dieser Expert Advisor steht für präzise abgestimmte Strategien, bei denen jeder Algorithmus die einzigartigen Eigenschaften eines Währungspaares ausnutzt, um in unterschiedlichen Marktbedingungen profitabel zu handeln.

Bitte stelle sicher, dass du Full Snap sowohl rückwirkend als auch in Echtzeit auf EURUSD H1 testest, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Paar-spezifische Strategiearchitektur

EURUSD - Der institutionelle Flow-Tracker Strategie 

  • Liquiditätsbruch-Erkennung: EURUSD erhält weltweit den höchsten institutionellen Flow. Der EURUSD-Algorithmus von Full Snap identifiziert institutionelle Akkumulationszonen durch Volumen-Preis-Analyse und eröffnet Positionen, wenn Retail-Stops ausgelöst werden und institutionelles Geld beginnt zu fließen. Das System nutzt die Tendenz des Paares aus, wichtige psychologische Niveaus während der Überschneidung der europäischen und New Yorker Sitzungen zu respektieren.

AUDUSD - Der Risiko-Stimmungs-Analysator

  • Strategie: Rohstoffkorrelationshandel. Die Empfindlichkeit des Australischen Dollars gegenüber der globalen Risikostimmung und Rohstoffpreisen schafft vorhersehbare Muster. Das AUDUSD-Modul von Full Snap überwacht Signale aus dem Goldmarkt, Eisenerz-Futures und asiatischen Aktienindizes, um sich vor Zyklen von AUD-Stärke/Schwäche zu positionieren, die durch chinesische Wirtschaftsdaten und geldpolitische Änderungen der Federal Reserve angetrieben werden.

GBPNZD - Das Volatilitäts-Expansionssystem

  • Strategie: Range Breakout Optimierung. GBPNZD weist unter den Haupt-Crosses die höchste durchschnittliche tägliche Spanne auf. Der Algorithmus von Full Snap identifiziert Kompressionszonen, in denen die Volatilität unter historische Normen fällt, und positioniert sich für explosive Ausbrüche. Das System nutzt fortgeschrittene Volatilitätsprognosen, um die Ausbruchsrichtung vorherzusagen und Bewegungen von 150-300 Pips einzufangen, die regelmäßig auf diesem Cross vorkommen.

GBPUSD - Der Session Gap Ausnutzer

  • Strategie: London-New York Übergangshandel. Das Verhalten von GBP/USD ändert sich dramatisch zwischen dem Londoner Morgen, den Überschneidungsphasen und dem New Yorker Nachmittag. Der GBP-Algorithmus von Full Snap nutzt Sitzungs-spezifische Einstiegskriterien und profitiert vom vorhersehbaren Gap-Filling-Verhalten während der Übergänge sowie von der Tendenz des Paares, bei nordamerikanischen Wirtschaftsdatenveröffentlichungen Umkehrungen zu zeigen.

NZDUSD - Das Carry Trade Momentum System

  • Strategie: Zinsdifferenzialhandel. Die starke Korrelation des Neuseeland-Dollars mit globalen Carry-Trade-Strömen schafft Momentum-Muster. Das NZD-Modul von Full Snap verfolgt Veränderungen der Zinsdifferenziale und positioniert sich vor Carry-Trade-Auflösungen oder -Aufbauten, insbesondere während der asiatisch-pazifischen Sitzungen, wenn die NZD-Liquidität optimal und die institutionellen Flüsse am vorhersehbarsten sind.

USDCAD - Die Energie-Korrelations-Engine

  • Strategie: Öl-Dollar-Inverse-Beziehungshandel. USD/CAD weist eine der stärksten negativen Korrelationen zu Rohölpreisen auf. Der CAD-Algorithmus von Full Snap integriert Echtzeit-Daten vom Energiemarkt, positioniert sich basierend auf Ölbestandsberichten, der Performance des kanadischen Energiesektors und Nachrichten zur nordamerikanischen Energieinfrastruktur, um die systematischen Reaktionen des Paares auf Energiemarktschwankungen auszunutzen.

USDCHF - Das Safe-Haven-Flow-System

  • Strategie: Risk-Off-Momentum-Trading. Der Status des Schweizer Frankens als sicherer Hafen erzeugt vorhersehbare Ströme in Zeiten von Marktunsicherheit. Das CHF-Modul von Full Snap überwacht globale Risikoindikatoren – VIX-Werte, europäische Schuldenspreads, geopolitische Ereignisse – und positioniert sich vor Safe-Haven-Flows in den CHF während Risk-Off-Perioden und erfasst Umkehrungen, wenn sich die Risikostimmung normalisiert.

USDJPY - Der Zentralbank-Politik-Tracker

  • Strategie: Handel mit geldpolitischen Divergenzen. Die Sensibilität von USD/JPY gegenüber den geldpolitischen Maßnahmen der Federal Reserve und der Bank of Japan schafft langfristige Trendchancen. Der JPY-Algorithmus von Full Snap analysiert Bewegungen der Zinskurven, Mitteilungen der Zentralbanken und Interventionsandrohungen, um sich für mehrwöchige Trends zu positionieren, die durch geldpolitische Divergenzen zwischen den USA und Japan angetrieben werden.

Erweitertes Risiko-Verteilungsmatrix

Das Risikomanagement von Full Snap basiert auf der Analyse von Währungspaar-Korrelationen. Das System überwacht kontinuierlich die Korrelationskoeffizienten zwischen aktiven Positionen, um eine Überbelastung durch USD-Stärke/-Schwäche oder Cluster von Rohstoffwährungen zu verhindern. Wenn die Korrelation zwischen AUDUSD und NZDUSD über 0,8 steigt, passt sich die Positionsgröße automatisch an, um das Portfolio im Gleichgewicht zu halten.

Integration wirtschaftlicher Ereignisse

Jeder Algorithmus enthält verhaltensspezifische Muster für bestimmte Ereignisse:

  • EURUSD: EZB-Sitzungen, deutsche Produktionsdaten, US-Beschäftigungsberichte

  • GBPUSD: Bank of England Mitteilungen, britische Inflationsdaten, Brexit-Entwicklungen

  • AUDUSD: RBA-Entscheidungen, chinesischer Produktions-PMI, australische Beschäftigungsdaten

  • USDJPY: Signale der Federal Reserve, Interventionsandrohungen der Bank of Japan, US-Staatsanleihenrenditen

  • USDCAD: Bank of Canada Sitzungen, Ölbestandsberichte, kanadische Beschäftigungsdaten

  • USDCHF: Mitteilungen der Schweizerischen Nationalbank, Entwicklungen in der europäischen Schuldenkrise, Safe-Haven-Flows

  • NZDUSD: RBNZ-Sitzungen, neuseeländische Milchauktionen, chinesische Wirtschaftsdaten

  • GBPNZD: UK-Neuseeland Zinsdifferenzen, Rohstoffpreisschwankungen

Algorithmische Koordinations-Engine

Die acht Strategien von Full Snap arbeiten nicht unabhängig voneinander. Der Master-Koordinationsalgorithmus sorgt für optimales Timing über alle Paare hinweg:

Sitzungssynchronisierung: Priorisiert Paare während ihrer optimalen Handelszeiten bei gleichzeitiger 24-Stunden-Marktüberwachung.
Korrelationsüberwachung: Verhindert widersprüchliche Positionen, wenn die Korrelationen zwischen den Paaren bestimmte Schwellen überschreiten.
Volatilitätsausgleich: Passt die Positionsgrößen basierend auf der aktuellen Volatilität im Vergleich zu historischen Normen an.
Gewinnverteilung: Stellt sicher, dass kein einzelnes Paar das Konto dominiert, um eine gleichmäßige Multi-Währungs-Performance zu gewährleisten.

Performance-Architektur

  • Kontowachstumsmodell: Ziel von 0,3% Kontowachstum pro Handelszyklus über alle acht Paare kombiniert, um konsistentes, exponentielles Wachstum durch diversifizierte Chancen zu erzielen.
  • Drawdown-Verteilung: Maximal 70% Drawdown-Grenze für das Konto, mit individuellen Begrenzungen pro Paar, um zu verhindern, dass ein einzelnes Währungspaar das Gesamtrisiko dominiert.
  • Positionsmanagement: Konstante Losgrößen beibehalten, um disziplinierte Positionsgrößen unabhängig von der letzten Performance sicherzustellen und emotionales Skalieren zu verhindern.

Technische Umsetzung

  • Mindestanforderungen: $1.000 Kontostand für den optimalen Betrieb mit allen acht Paaren und korrekter Risikoverteilung.
  • Plattformoptimierung: MetaTrader 5 mit stabiler Verbindung erforderlich für Echtzeit-Analysen und Koordination aller acht Algorithmen.
  • Ausführung: Alle Strategien arbeiten zwischen 00:10 und 23:00 Uhr, um optimale Liquiditätsbedingungen für präzise Ein- und Ausstiege sicherzustellen.

Strategischer Vorteil

Der acht-Strategien-Ansatz von Full Snap bedeutet, dass du nie von der Performance eines einzelnen Währungspaars oder einer Marktbedingung abhängig bist. Während EURUSD konsolidiert, könnte GBPNZD ausbrechen. Während USD-Stärke Rohstoffwährungen belastet, könnten CHF-Safe-Haven-Flows aktiviert oder JPY-Carry-Trade-Momentum aufgebaut werden.
Dies ist kein Korrelations- oder Basket-Trading – es ist eine präzise entwickelte algorithmische Diversifizierung, bei der jede Strategie die einzigartigen Gewinnchancen ihres Paares nutzt und gleichzeitig zur Stabilität des gesamten Portfolios beiträgt.

Full Snap: Acht Währungen. Acht Strategien. Ein koordiniertes System.
Bewertungen 1
cyberhiga
1104
cyberhiga 2025.10.03 06:28 
 

I purchased Full Snap. The author, Elzbieta Furyk, was also very kind. The backtest results were excellent, and I resonated with the author's EA concept. I will run it for a while and report the results.

Weitere Produkte dieses Autors
Euro Star
Elzbieta Furyk
Experten
Bitte kontaktiere mich direkt, damit ich dich meiner Telegram-Gruppe hinzufügen kann Wenn du hier geklickt hast, weil du einen weiteren EA erwartest, der mit schicken Backtests wirbt und verspricht, dass du in sechs Monaten in Rente gehst – dann ist das hier nicht der richtige. Wenn du auf Martingale-Magie hoffst, die $100 im Schlaf in $10.000 verwandelt, dann spar uns beiden ehrlich gesagt die Zeit und geh weiter. Euro Star wurde für Trader entwickelt, die lange genug im Markt sind, um zu wiss
Lumeris
Elzbieta Furyk
5 (2)
Experten
Bevor wir überhaupt anfangen, muss ich vollkommen ehrlich mit dir sein. Wenn du nach einem EA suchst, der dich über Nacht reich macht, ist Lumeris nichts für dich. Wenn du erwartest, 500 $ in einem Monat in 50.000 $ zu verwandeln, dann such bitte woanders. Dieser EA wurde für geduldige Trader entwickelt, die verstehen, dass echter, nachhaltiger Wohlstand im Forex Schritt für Schritt aufgebaut wird – Trade für Trade, Tag für Tag, Monat für Monat. Forex-Trading – egal ob manuell oder algorithmisc
