Apache MHL Moving Average MT5

Signal (GOLD/XAUSD) - 12 Monate aktiv und über 5.000 Trades: https: //www.mql5.com/pt/signals/2278431

Produkt für MetaTrader4: https: //www.mql5.com/pt/market/product/159627

Produkt für MetaTrader5: https: //www.mql5.com/pt/market/product/160313


Apache MHL Moving Average Expert Advisor oder einfach "Apache MHL" ist ein Roboter, der mit dem Vermögenswert GOLD/XAUUSD handelt und dabei Strategien verwendet, die auf gleitenden Durchschnitten und Martingale-Risikomanagement basieren. Der Benutzer kann den RSI anpassen, um die Stärke des Vermögenswertes zu bestätigen.

Er kombiniert mehrere gleitende Durchschnitte, um potenzielle Ausbruchspunkte auf dem Markt zu identifizieren. Der Roboter prüft die Preisbedingungen und eröffnet automatisch Kauf- oder Verkaufsaufträge, wenn er Ausbrüche nach oben oder unten feststellt, wobei er stets die vom Benutzer festgelegten Abstandsparameter einhält.

Hauptmerkmale und Vorteile: Gleitende Durchschnitte und Ausbruchsstrategien:

    • Verwendet einfache gleitende Durchschnitte (SMA) auf der Grundlage von Kurshöchst- und -tiefstständen, um Scalper-Gelegenheiten zu erkennen;
    • Führt Aufträge aus, wenn die Kurse die Niveaus der gleitenden Durchschnitte um eine vordefinierte Spanne (Abstand in Punkten) überschreiten.

  • Risikomanagement mit Martingale:

    • Implementiert eine Martingale-Strategie, die die Losgröße für nachfolgende Aufträge nach Verlusten erhöht, begrenzt durch eine konfigurierbare maximale Anzahl von Wiederholungen;
    • Martingale-Strategien werden auf der Grundlage bestimmter Abstände und Multiplikatoren der ursprünglichen Losgröße angewendet.

  • Kumulativer Gewinn Abschluss:

    • Überwacht den Gesamtgewinn der vom Roboter eröffneten Aufträge und schließt automatisch alle Positionen, wenn der kumulierte Gewinn das konfigurierte Ziel erreicht.

  • Flexible Einstellungen:

    • Hohes Maß an Benutzerkontrolle mit einstellbaren Parametern wie Lot-Multiplikator, gleitender Durchschnitt, Handelszeiten, Begrenzung der Auftragsmenge, Breakout- und Martingale-Distanzen, Take-Profit, Stop-Loss, RSI-Indikator und maximale Anzahl von Martingales.

  • Chart-Informationen:

    • Zeigt nützliche Informationen auf dem Chart an, wie z.B. die Anzahl der offenen Trades und Details über den Betriebsstatus des Roboters.

Der Apache MHL Moving Average Expert Advisor wurde entwickelt, um den Handel auf dem Goldmarkt zu vereinfachen, indem er die hohe Volatilität des GOLD/XAUUSD-Vermögenswertes ausnutzt und gleichzeitig konsistente Methoden des Risiko- und Gewinnmanagements anwendet. Er ist ideal für Händler, die ihre Breakout-Strategien mit einem Hauch von Martingale und dem Einsatz von Grid-Orders automatisieren möchten.

In der fürGOLD (XAUUSD) konfigurierten Standardeinstellung wurde der Abstand so kalibriert, dass die natürliche Volatilität des Vermögenswerts herausgefiltert wird. Dabei wird eine progressive Skala verwendet, die bei100 Punkten beginnt und bis zu700 Punkten reicht, je nach Relevanz der vom Benutzer definierten Zeitrahmen. Diese "Layering"-Strategie sorgt dafür, dass der Roboter den Hauptauftrag nur dann ausführt, wenn der Kurs eine bedeutende technische Barriere in mehreren Zeitrahmen gleichzeitig durchbricht. Was die Erholung betrifft, so verwendet das System ein Management von bis zu10 Martingale-Levels mit einem Multiplikatorfaktor von2,0 und einem Abstand von700 Punkten zwischen den Korrekturaufträgen. Diese Kombination ermöglicht eineschnelle Anpassung des Ausstiegspunktes an den aktuellen Kurs, um die Handelszyklen auch bei kleinen Goldkorrekturen mit einem kumulierten Gewinn zu beenden (das Ziel in diesem Standard-Setup liegt bei 100 Punkten, im Falle von Martingale-Gruppierungsaufträgen bei nur 10 Punkten).

Wichtiger Hinweis: Obwohl Apache MHL technisch in der Lage ist, eine hohe Trefferquote zu erzielen, handelt es sich um ein Automatisierungstool, und der Zweck dieses Materials besteht nicht darin, ein vordefiniertes Setup anzubieten oder Gewinne zu garantieren. Jeder Anleger sollte versuchen, die Technologie mit seinen eigenen manuellen Operationen und Analysen zu kombinieren. Es ist wichtig, die Software bewusst und auf der Grundlage früherer Studien und eines rigorosen Risikomanagements einzusetzen und dabei stets die individuellen Toleranzgrenzen für das Marktengagement zu beachten.

Warnung: Wie bei allen Handelsrobotern wird empfohlen, den Apache MHL Moving Average zunächst auf Demokonten zu testen, bevor er auf realen Konten eingesetzt wird. Das Risikomanagement liegt in der alleinigen Verantwortung des Benutzers und muss vorrangig behandelt werden, um erhebliche Verluste zu vermeiden.

Wir betonen, dass das in MQL5/MetaQuotes verfügbare Handelssignal ausschließlich alstechnisches Schaufenster fungiert, mit dem Ziel, die Konsistenz und Effektivität der Roboterstrategien in Echtzeit zu demonstrieren. Der Hauptzweck besteht nicht darin, Signale auf der Plattform zu verwalten oder zu überwachen, sondern darin, eine solide technische Grundlage und detaillierte Berichte zu liefern, die die Wirksamkeit des Systems auf dem Goldmarkt (XAUUSD) beweisen. Das Signal bleibt jedoch verfügbar und der Benutzer muss selbst entscheiden, ob er es verwenden möchte oder nicht, wobei er auch das Vorhandensein von Slippage und langsamen Servern berücksichtigen muss.

Daher sollten Verhandlungen über den Erwerb, die Lizenzierung oder differenzierte Partnerschaften über MQL5 hinaus direkt über eineprivate Nachricht mit dem Entwickler oder seinen offiziellen Vertretern geführt werden. Unser Schwerpunkt liegt auf dem Angebot von spezialisiertem technischem Support und der Bereitstellung der notwendigen Daten für Investoren, um vollständige Sicherheit und Unterstützung bei ihrem Forex-Handel zu erhalten. Daher ist die Hauptempfehlung, den Roboter zu kaufen, damit der Benutzer seine eigenen Strategien konfigurieren kann.

Entwickler und Vertreter, die zur Unterstützung befugt sind: Jose Sandro Oliveira - jsoliveiraa - Händlerprofil - MQL5 Algo Trading community


Wir danken Ihnen im Voraus für Ihr Interesse und wünschen Ihnen viel Erfolg beim Trading!


Mit freundlichen Grüßen,

Paulo Roberto Da Costa - pacosta - Händlerprofil - MQL5 Algo Trading Gemeinschaft
