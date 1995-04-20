Doji breakout pattern mr
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex-Indikator „Doji-Ausbruchsmuster“ für MT4.
- Der Indikator „Doji-Ausbruchsmuster“ ist reines Price-Action-Trading: Kein Neuzeichnen, keine Verzögerung;
- Der Indikator erkennt den Ausbruch des Doji-Musters in die Trendrichtung, wobei sich die Doji-Kerze in der Mitte des Musters befindet und die letzte Kerze der Ausbruch ist:
- Bullisches Doji-Ausbruchsmuster – Blaues Pfeilsignal auf dem Diagramm (siehe Bilder).
- Bärisches Doji-Ausbruchsmuster – Rotes Pfeilsignal auf dem Diagramm (siehe Bilder).
- Mit PC-, Handy- und E-Mail-Benachrichtigungen.
- Der Indikator „Doji-Ausbruchsmuster“ lässt sich gut mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus kombinieren.
Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.