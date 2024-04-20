ADX Crosses Signals

Der Indikator liefert Kauf- und Verkaufssignale auf den Charts, sobald ADX DI- und DI+ sich kreuzen. Blauer Pfeil für Aufwärtstrend (DI+>DI-). Roter Pfeil für einen Abwärtstrend (DI->DI+).

Dieses technische Analyseinstrument kann für verschiedene Handelsstrategien eingesetzt werden. DerADX Crosses Signals Indicatorbasiert auf dem Average Directional Index Metatrader Indicator.

Der ADX ist ein nachlaufender Indikator, d.h. es muss sich bereits ein Trend etabliert haben, bevor der Index sein Signal erzeugen kann.





Eingaben

PERIOD;

AlertOn - Alarme aktivieren;

Alarme aktivieren; EmailAlert - aktiviert E-Mail-Benachrichtigungen;

aktiviert E-Mail-Benachrichtigungen; PushAlert - Push-Benachrichtigungen aktivieren;



