ADX Crosses Signals

Der Indikator liefert Kauf- und Verkaufssignale auf den Charts, sobald ADX DI- und DI+ sich kreuzen. Blauer Pfeil für Aufwärtstrend (DI+>DI-). Roter Pfeil für einen Abwärtstrend (DI->DI+).

Dieses technische Analyseinstrument kann für verschiedene Handelsstrategien eingesetzt werden. DerADX Crosses Signals Indicatorbasiert auf dem Average Directional Index Metatrader Indicator.

Der ADX ist ein nachlaufender Indikator, d.h. es muss sich bereits ein Trend etabliert haben, bevor der Index sein Signal erzeugen kann.


Eingaben

  • PERIOD;
  • AlertOn - Alarme aktivieren;
  • EmailAlert - aktiviert E-Mail-Benachrichtigungen;
  • PushAlert - Push-Benachrichtigungen aktivieren;


ProTrading Arrow
Nedyalka Zhelyazkova
5 (1)
Indikatoren
"DAS ULTIMATIVE HANDELSGEHEIMNIS - GEWINNE SCHNELL FREISETZEN!" Ein neues Handelssystem. Ein erstaunlicher Handelsindikator. Bonus: Sie erhalten den Forex Trend Commander Indicator absolut kostenlos! Die meisten Händler verschwenden Monate damit, Strategien und endlosen Charts hinterherzujagen - nur um Chancen zu verpassen und sich selbst in Frage zu stellen. Hier ist das Geheimnis: Sie müssen sich nicht abmühen. Sie brauchen keine jahrelange Ausbildung. Alles, was Sie brauchen, ist das richt
Pinbar MT5
Nedyalka Zhelyazkova
Indikatoren
Pin-Bar-Muster sind gekennzeichnet durch einen langen oberen oder unteren Docht mit einem kleinen Körper im Verhältnis zur Größe des Dochts und wenig bis gar keinem unteren oder oberen Schatten. Pin-Bars dürfen nicht isoliert gehandelt werden , sondern müssen im größeren Kontext der Chartanalyse betrachtet werden. Ein Pin-Bar-Einstiegssignal kann in einem Trendmarkt einen sehr wahrscheinlichen Einstieg und ein gutes Risiko-Ertrags-Verhältnis bieten. Eingaben Multiplikator ; AlertOn - Alarme akt
FREE
BB Engulfing Bar V2 MT5
Nedyalka Zhelyazkova
Indikatoren
Der Indikator definiert den Bullish und Bearish Engulfing Bar. Das Muster ist zuverlässiger, wenn der Eröffnungskurs der einbindenden Kerze deutlich über dem Schlusskurs der ersten Kerze liegt, und wenn der Schlusskurs der einbindenden Kerze deutlich unter dem Eröffnungskurs der ersten Kerze liegt. Damit ein engulfing bar gültig ist, muss er mindestens einen vorangegangenen Balken oder eine vorangegangene Kerze vollständig verschlingen - einschließlich des gesamten Körpers und des Dochts. Der "e
FREE
Inside Bar Indicator MT5
Nedyalka Zhelyazkova
Indikatoren
Dieser MT5-Indikator ist geeignet, wenn Sie den Handel mit inneren Balken betreiben. Also, was diese MT5 innen bar Indikator tut, ist identifiziert innen Bars für Sie, wie sie auf Ihren Charts bilden. Inside Bar ist ein berühmtes Handelsmuster, bei dem der Balken ein höheres Tief und ein niedrigeres Hoch im Vergleich zum vorherigen Balken aufweist, auch bekannt als Mother Bar. Bei einem kleineren Zeitrahmen wie dem 1-Stunden-Chart ähnelt der tägliche Inside-Bar-Chart manchmal einem Dreiecksmuste
FREE
Trend Reverting PRO
Nedyalka Zhelyazkova
4.37 (19)
Indikatoren
"SIGNALE, DIE DEM TREND FOLGEN!" " Ein neues Handelssystem. Ein erstaunlicher Handelsindikator. " Bonus: Sie erhalten den Forex Trend Commander Indicator absolut kostenlos! Ein geheimes System, das als automatischer Indikator entwickelt wurde und auf einzigartigem Wissen basiert, das von berühmten Tradern inspiriert wurde. Das System verwendet einen einzigartigen, intelligenten und anpassungsfähigen Algorithmus, um die Schwierigkeiten der Analyse und des Handels zu überwinden. Jeder Handel ist
Best Support Resistance Indicator MT4
Nedyalka Zhelyazkova
Indikatoren
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind die Schlüsselfaktoren, die die Preisbewegung von einer Zone zur anderen bestimmen. Sie sind Ebenen für Trendumkehr-/Ausbruchssignale, auf die Forex-Händler achten, bevor sie eine Handelsentscheidung treffen. Der Unterstützungs- und Widerstandsindikator ist ein benutzerdefiniertes Handelsinstrument für MT4, das entwickelt wurde, um Unterstützungs-/Widerstandszonen anhand vergangener Kursbewegungen darzustellen. Der Indikator hilft dem Händler auch dabei
FREE
Three Soldiers
Nedyalka Zhelyazkova
5 (2)
Indikatoren
Bei den drei weißen Soldaten und den drei schwarzen Krähen handelt es sich um Umkehrmuster, die einen Richtungswechsel eines Trends vorhersagen. Das Muster besteht aus drei aufeinanderfolgenden Kerzen mit langem Körper, die sich innerhalb des realen Körpers der vorherigen Kerze öffnen, und einem Abschluss, der den der vorherigen Kerze übertrifft. Es ist wichtig zu beachten, dass beide Formationen nur dann gültig sind, wenn sie nach einem starken Aufwärts- oder Abwärtstrend auftreten, während ihr
FREE
TrendReverting PRO v25
Nedyalka Zhelyazkova
Indikatoren
Der Indikator definiert die Kauf- und Verkaufspfeile mit hoher Leistung und konsistenten Ergebnissen. Geeignet für den Trendhandel oder das Folgen des Trends. Neujahrsrabatt 40% Automatische Analyse von Marktchancen ; Hilft Händlern, mehr aus ihren Investitionen zu machen; Signale werden nie neu gezeichnet, neu berechnet oder zurückgemalt; This is FREE   demo   version of the indicator and works only on   "EURUSD  M15, M30" .   The demo version does not work on SUFFIX OR PREFIX brokers ! Trend
FREE
MACD Arrows indicator
Nedyalka Zhelyazkova
Indikatoren
MACD Crossover Arrows & Alert ist ein MT4 (MetaTrader 4)-Indikator und kann mit allen Forex-Handelssystemen/-Strategien zur zusätzlichen Bestätigung von Handelseintritten oder -austritten auf dem Aktien- und Devisenmarkt verwendet werden. Dieser mt4-Indikator liefert ein KAUFEN-Signal , wenn die MACD-Hauptlinie über der MACD-Signallinie kreuzt. Er zeigt auch ein Verkaufssignal an , wenn die MACD-Hauptlinie unterhalb der MACD-Signallinie kreuzt . STRATEGIE Händler können die MACD-Signalwarnungen
FREE
BB Engulfing Bar V2
Nedyalka Zhelyazkova
4.57 (7)
Indikatoren
Der Indikator definiert den Bullish und Bearish Engulfing Bar. Das Muster ist zuverlässiger, wenn der Eröffnungskurs der einbindenden Kerze deutlich über dem Schlusskurs der ersten Kerze liegt, und wenn der Schlusskurs der einbindenden Kerze deutlich unter dem Eröffnungskurs der ersten Kerze liegt. Damit ein Engulfing-Balken gültig ist, muss er mindestens einen vorangegangenen Balken oder eine vorangegangene Kerze vollständig verschlingen - einschließlich des gesamten Körpers und des Dochts. Der
FREE
Outside Bar MT4
Nedyalka Zhelyazkova
5 (1)
Indikatoren
Dieser Outside Bar Indikator ist das Gegenteil des Inside Bar Indikators. Was dieser MT4 Outside Bar Indikator also tut, ist die Identifizierung von Outside Bars für Sie, wenn sie sich auf Ihren Charts bilden. Outside Bar ist ein berühmtes Handelsmuster, bei dem der Balken ein höheres Hoch und ein niedrigeres Tief im Vergleich zum vorherigen Balken, auch bekannt als Mother Bar, aufweist. Um auf der Grundlage von Outside Bars zu handeln, platzieren Sie einfach eine Kauf-Stopp-Order über dem hohen
FREE
Inside Bar Indicator MT4
Nedyalka Zhelyazkova
4.89 (9)
Indikatoren
Dieser MT4 Inside Bar Indikator ist geeignet, wenn Sie Inside Bar Handel betreiben. Also, was diese MT4 innen bar Indikator tut, ist identifiziert innen Bars für Sie, wie sie auf Ihren Charts bilden. Inside Bar ist ein berühmtes Handelsmuster, bei dem der Balken ein höheres Tief und ein niedrigeres Hoch im Vergleich zum vorherigen Balken aufweist, auch bekannt als Mother Bar. Bei einem kleineren Zeitrahmen wie dem 1-Stunden-Chart ähnelt der tägliche Inside-Bar-Chart manchmal einem Dreiecksmuster
FREE
PinBarV1
Nedyalka Zhelyazkova
2 (1)
Indikatoren
Pin-Bar-Muster sind gekennzeichnet durch einen langen oberen oder unteren Docht mit einem kleinen Körper im Verhältnis zur Größe des Dochts und wenig bis gar keinem unteren oder oberen Schatten. Pin-Bars dürfen nicht isoliert gehandelt werden , sondern müssen im größeren Kontext der Chartanalyse betrachtet werden. Ein Pin-Bar-Einstiegssignal kann in einem Trendmarkt einen sehr wahrscheinlichen Einstieg und ein gutes Risiko-Ertrags-Verhältnis bieten. Eingaben MinimumTailPips- Mindestgröße des T
FREE
TwoMA Crosses
Nedyalka Zhelyazkova
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator TwoMA Crosses zeigt Pfeile an, die darauf basieren, ob der kurzfristige gleitende Durchschnitt über oder unter dem langfristigen gleitenden Durchschnitt kreuzt. Ein gleitender Durchschnitt sagt nicht die Kursrichtung voraus. Stattdessen definiert er die aktuelle Richtung. Trotzdem verwenden Anleger gleitende Durchschnitte, um das Rauschen herauszufiltern. Händler und Investoren neigen dazu, den EMA-Indikator zu verwenden, vor allem in einem sehr volatilen Markt, da er empfindliche
FREE
DayTradingArrow v1
Nedyalka Zhelyazkova
5 (3)
Indikatoren
"WENN SIE EINEN EINZIGARTIGEN HANDELSINDIKATOR SUCHEN... ZU EINEM ERSCHWINGLICHEN PREIS... DANN SIND SIE HIER GENAU RICHTIG!" Zusätzlicher Bonus: Sie erhalten den Forex Trend Commander Indicator absolut kostenlos! Erfolgreiche Trader können jedes nicht so gute Handelssystem in ein profitables verwandeln, indem sie das Geld richtig verwalten! Mit zwei eingebauten Systemen generiert DayTradingArrow v1 einen hohen Prozentsatz an erfolgreichen Trades. Der Indikator gibt jedem, der ihn benutzt, eine
BB Engulfing Bar
Nedyalka Zhelyazkova
3.6 (5)
Indikatoren
Der Indikator definiert den Bullish und Bearish Engulfing Bar. Das Muster ist zuverlässiger, wenn der Eröffnungskurs der einbindenden Kerze deutlich über dem Schlusskurs der ersten Kerze liegt, und wenn der Schlusskurs der einbindenden Kerze deutlich unter dem Eröffnungskurs der ersten Kerze liegt. Damit ein engulfing bar gültig ist, muss er mindestens einen vorangegangenen Balken oder eine vorangegangene Kerze vollständig verschlingen - einschließlich des gesamten Körpers und des Dochts. Der "e
FREE
Forex Trend Commander
Nedyalka Zhelyazkova
5 (3)
Indikatoren
"DAS MILLIONEN-DOLLAR-GEHEIMNIS DES HANDELS!" Alle reden von Wissen. Alle sagen: "Lerne, studiere, analysiere, und eines Tages wirst du Erfolg haben." Klingt edel, nicht wahr? Und ja - es ist wahr. Aber hier ist die Realität, die die meisten Trader nicht wahrhaben wollen: Sie wollen nicht nur lernen - sie wollen Ergebnisse sehen. Sie wollen jetzt Klarheit, Selbstvertrauen und Wachstum, nicht "eines Tages". Und das ist auch gut so. Denn im Handel müssen Sie nicht jahrelang denselben Fehlern
Forex Trend Commander MT5
Nedyalka Zhelyazkova
3 (1)
Indikatoren
"DAS MILLIONEN-DOLLAR-GEHEIMNIS DES HANDELS!" Alle reden von Wissen. Alle sagen: "Lerne, studiere, analysiere, und eines Tages wirst du Erfolg haben." Klingt edel, nicht wahr? Und ja - es ist wahr. Aber hier ist die Realität, die die meisten Trader nicht wahrhaben wollen: Sie wollen nicht nur lernen - sie wollen Ergebnisse sehen. Sie wollen jetzt Klarheit, Selbstvertrauen und Wachstum, nicht "eines Tages". Und das ist auch gut so. Denn im Handel müssen Sie nicht jahrelang denselben Fehlern
Auswahl:
Vincenzo Bisignani
680
Vincenzo Bisignani 2025.04.27 18:43 
 

Per me fa troppo draw down non adatto su conti a leva alta va usato con altri indicatori non da solo .

Antwort auf eine Rezension