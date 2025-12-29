Der Zinsentscheid der Norges Bank ist eines der Schlüsselereignisse, die die Notierungen der norwegischen Krone beeinflussen. Sie ist das Hauptinstrument der Norwegischen Bank zur Kontrolle der Inflationsstabilität und der Entwicklung der norwegischen Wirtschaft. In Norwegen ist der Zinssatz (Policy Rate) ein Zinssatz für täglich fällige Einlagen bei der Norges Bank.

Der Zinssatz wirkt sich in erster Linie auf die Interbanksätze und die Banksätze für Kundeneinlagen und -kredite aus. Außerdem kann der Zinssatz der Norges Bank die Inflationserwartungen und die wirtschaftliche Entwicklung beeinflussen.

Die Entscheidung über den Zinssatz wird vom geldpolitischen Ausschuss der Norges Bank getroffen. Die Aufsichtsbehörde kann den Zinssatz senken, um die Inflation auf ein Zielniveau zu bringen. Umgekehrt würde die Norges Bank, wenn die Inflation das Zielniveau übersteigt, versuchen, die Norwegische Krone zu verteuern, wofür (zusätzlich zu einem Komplex anderer Maßnahmen) der Zinssatz angehoben wird.

Händler beobachten die Zinsänderungen genau, da kurzfristige Zinssätze der Hauptfaktor bei der Währungsbewertung sind. Eine Entscheidung, den Wert zu erhöhen, wird normalerweise als ein Faktor angesehen, der zum Anstieg der NOK-Notierungen führt.

Grafik der letzten Werte: