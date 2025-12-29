Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Norwegens y/y spiegelt den Geldwert aller Waren und Dienstleistungen wider, die im Inland während eines bestimmten Quartals im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres produziert wurden.

Für die Berechnung des BIP gibt es drei Ansätze: aus Sicht der Produktion, der Einnahmen und der Ausgaben.

Der Produktionsansatz zur Berechnung des BIP basiert auf der Berechnung der Wertschöpfung (Zwischenkosten werden vom Gesamtwert der hergestellten Güter abgezogen).

Der Einkommensansatz umfasst die Summe der Wertschöpfung aus vier Teilen: Arbeitnehmerentgelt, Produkt- und Produktionssteuern abzüglich Subventionen, Bruttobetriebsüberschuss und sonstiges Einkommen.

Ausgabenansatz ist die Summe aller Endausgaben innerhalb der Wirtschaft. Dazu gehören die Konsumausgaben, die Bruttoinvestitionen und die Nettoexporte von Waren und Dienstleistungen.

Alle drei Ansätze werden bei der Berechnung des norwegischen BIP angewandt. Die Quelldaten für die BIP-Berechnung stammen aus den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, die Erzeuger- und Verbraucherpreisindizes, Einzelhandelspreisdaten, Daten zur Produktionsmenge, Arbeitsmarktindikatoren, Daten zum Haushaltseinkommen usw. umfassen. Um die reale Veränderung des BIP von inflationären Prozessen zu trennen, wird zusätzlich ein Deflator verwendet.

Das BIP ist das wichtigste Maß für die Wirtschaftskraft des Landes. Ein stabiles BIP-Wachstum deutet auf die Nachhaltigkeit sowohl des Wirtschafts- als auch des Finanzsystems hin. Daher kann es als positiv für die Notierungen der norwegischen Krone angesehen werden.

