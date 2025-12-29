Wirtschaftskalender
Norwegen, Bruttoinlandsprodukt (BIP) q/q (Norway Gross Domestic Product (GDP) q/q)
|Niedrig
|1.1%
|0.1%
|
1.2%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|0.1%
|
1.1%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Das norwegische Bruttoinlandsprodukt (BIP) misst eine Veränderung des Wertes aller im Inland produzierten Waren und Dienstleistungen (Inlandsprinzip). Die Preise sind inflationsbereinigt. Diese Indexvariante spiegelt das Wachstum des vierteljährlichen BIP im Vergleich zum Vorquartal wider.
Für die Berechnung des BIP gibt es drei Ansätze: aus Sicht der Produktion, der Einnahmen und der Ausgaben.
- Der Produktionsansatz zur Berechnung des BIP basiert auf der Berechnung der Wertschöpfung (Zwischenkosten werden vom Gesamtwert der hergestellten Güter abgezogen).
- Der Einkommensansatz umfasst die Summe der Wertschöpfung aus vier Teilen: Arbeitnehmerentgelt, Produkt- und Produktionssteuern abzüglich Subventionen, Bruttobetriebsüberschuss und sonstiges Einkommen.
- Ausgabenansatz ist die Summe aller Endausgaben innerhalb der Wirtschaft. Dazu gehören die Konsumausgaben, die Bruttoinvestitionen und die Nettoexporte von Waren und Dienstleistungen.
Alle drei Ansätze werden bei der Berechnung des norwegischen BIP angewandt. Die Quelldaten für die BIP-Berechnung stammen aus den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, die Erzeuger- und Verbraucherpreisindizes, Einzelhandelspreisdaten, Daten zur Produktionsmenge, Arbeitsmarktindikatoren, Daten zum Haushaltseinkommen usw. umfassen. Um die reale Veränderung des BIP von inflationären Prozessen zu trennen, wird zusätzlich ein Deflator verwendet. Darüber hinaus werden die Daten saisonbereinigt, um saisonale Effekte zu glätten, die die Daten über kurzfristige Veränderungen des BIP stark verzerren können.
Das BIP ist das wichtigste Maß für die Wirtschaftskraft des Landes. Der Indikator hat oft einen starken Einfluss auf Marktbewegungen. Ein stabiles BIP-Wachstum deutet auf die Nachhaltigkeit sowohl des Wirtschafts- als auch des Finanzsystems hin. Daher kann es als positiv für die Notierungen der norwegischen Krone angesehen werden.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Norwegen, Bruttoinlandsprodukt (BIP) q/q (Norway Gross Domestic Product (GDP) q/q)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
