Die allgemeine öffentliche Inlandskreditverschuldung y/y spiegelt die Verschuldung der privaten Haushalte gegenüber norwegischen Kreditinstituten in norwegischen Kronen und in Fremdwährung wider. Mit öffentlich sind hier die institutionellen Sektoren des Staates, nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, Haushalte usw. gemeint. Zu den Haushalten gehören auch gemeinnützige Organisationen, die privaten Haushalten dienen.

Die Statistiken erfassen die Schulden aller Kredite, die von inländischen Banken, staatlichen Kreditinstituten, Finanz- und Nichtlebensversicherungsgesellschaften, Hypothekengesellschaften, Pensionsfonds und anderen ausgegeben wurden. Ebenfalls enthalten sind in Norwegen ausgegebene Schuldverschreibungen.

Statistics Norway sammelt Schuldendaten aus Berichten, die von Banken, Hypothekengesellschaften, staatlichen Kreditinstituten und Finanzunternehmen eingereicht werden. Zusätzliche Daten werden von Pensionsfonds, dem Zentralverwahrer und der zentralen Finanzaufsichtsbehörde zur Verfügung gestellt.

Der Indikator der Kreditverschuldung spiegelt direkt die Kreditvergabe des privaten Sektors in Norwegen wider. Die Höhe der an private Haushalte und Privatunternehmen vergebenen Kreditkredite charakterisiert den Entwicklungsstand des Bankensektors, das Wohlbefinden der Verbraucher und zum Teil auch die Einzelhandelsumsätze des Landes. Dieser Indikator ist nicht vorhersehbar: Die Menschen nehmen mehr Kredite auf, wenn der Zinssatz sinkt oder wenn der Arbeitsmarkt steigt (die Haushalte haben mehr Vertrauen in das künftige Einkommen). Diese Zahl wird selten als eigenständiger Indikator interpretiert und wird von Ökonomen in Verbindung mit anderen Indikatoren wie Verbraucherausgaben, Löhne und Zustand des Bankensektors analysiert.

Im Allgemeinen zeigt das Wachstum der Einzelhandelsumsätze eine Zunahme der Verbraucheraktivität an und kann als positiv für die Notierungen der Norwegischen Krone angesehen werden.

Grafik der letzten Werte: