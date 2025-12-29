Die Arbeitslosenquote NAV n.s.b. (nicht saisonal bereinigt) spiegelt eine Veränderung des Anteils der derzeit arbeitslosen Einwohner an der gesamten zivilen Erwerbsbevölkerung wider. Die Arbeitslosenquote NAV in Norwegen wird auf der Grundlage der von der norwegischen Arbeits- und Wohlfahrtsverwaltung (NAV) bereitgestellten Daten gemessen.

Arbeitslose sind definiert als Personen mit Wohnsitz in Norwegen im Alter zwischen 16 und 65 Jahren, die bereit waren, eine Arbeit aufzunehmen, aber in der Berichtswoche nicht gearbeitet haben, die innerhalb der letzten vier Wochen eine Beschäftigung gesucht haben, indem sie sich direkt bei einer Arbeitsvermittlung oder einem Arbeitgeber beworben oder auf eine Stellenanzeige geantwortet haben.

Die norwegische Behörde für Arbeit und Wohlfahrt (NAV) erhebt Arbeitslosenzahlen auf der Grundlage von Anträgen, die von Arbeitssuchenden beim NAV eingereicht werden. Nur Anträge, die in den vorangegangenen zwei Wochen eingereicht oder aktualisiert wurden, werden in den Bericht aufgenommen.

Der Indikator wird zur Beurteilung der Lage auf dem Arbeitsmarkt verwendet. Er ist kein Prognose-Indikator, obwohl sein Wachstum oder Rückgang auf Veränderungen der Wirtschaftslage zurückzuführen ist.

Die Arbeitslosigkeit ist sowohl aus sozialer als auch aus wirtschaftlicher Sicht wichtig. Das Wachstum der Arbeitslosigkeit führt zu einem Rückgang der Einkommen der Menschen und damit zu einem Rückgang der Konsumtätigkeit. Zudem erhöht sie den Druck auf den Staatshaushalt und reduziert die Steuereinnahmen. Daher können höher als erwartete Indikatorwerte für die Notierungen der Norwegischen Krone als negativ angesehen werden.

Grafik der letzten Werte: