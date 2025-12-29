Die norwegischen Einzelhandelsumsätze y/y sind ein monatlicher Indikator, der eine prozentuale Veränderung der Einzelhandelsumsätze des Landes mit Waren und Dienstleistungen während des jeweiligen Monats im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres misst. Sie spiegelt eine Änderung des tatsächlichen Wertes, einschließlich der Mehrwertsteuer wider.

Um den Indikator zu berechnen, führt Statistics Norway eine monatliche Umfrage unter etwa 16.000 Einzelhändlern durch, die als Mehrwertsteuerzahler registriert sind. Die Stichprobe umfasst zusätzlich eine Unterstichprobe von Ladenketten, deren Daten von ihren Zentralstellen übermittelt werden. Die Unternehmen sind nach der Anzahl der Beschäftigten geschichtet.

Der Index spiegelt die Dynamik der Einzelhandelsumsätze wider, wie sie von Unternehmen gemeldet werden, die neue und gebrauchte Waren (ohne den Verkauf von Kraftfahrzeugen) an private Haushalte verkaufen. Die Statistiken umfassen Verkäufe, die von einer festen oder beweglichen Verkaufsstelle, einem Marktplatz oder über das Internet getätigt werden. Verkäufe verschiedener Waren sind im Index enthalten, wie z.B. Nahrungsmittel, Getränke, Kleidung, Schuhe, Elektrogeräte, Möbel, Baumaschinen und andere.

Der Indikator der monatlichen Einzelhandelsumsätze beteiligt sich an der Berechnung des BIP und seiner Komponenten, die für die Überwachung der Wirtschaftslage und die Entwicklung der Geldpolitik verwendet werden. Die erhaltenen Daten ermöglichen auch die Analyse der vergleichenden Wirksamkeit des Einzelhandels. Darüber hinaus dient der norwegische Einzelhandelsumsatzindikator als Hauptdatenquelle für die Berechnung des Haushaltsverbrauchsindex.

Das Wachstum der Einzelhandelsumsätze deutet auf eine Zunahme der Verbraucheraktivitäten hin und kann sich positiv auf die Notierungen der norwegischen Krone auswirken.

Grafik der letzten Werte: