NAV Norwegen, Änderung der Arbeitslosigkeit (NAV Norway Unemployment Change)

Land:
Norwegen
NOK, Norwegische Krone
Quelle:
Norwegen Arbeits- und Wohlfahrtsbehörde (Norway Labour and Welfare Administration, NAV) (Norway Labour and Welfare Administration (NAV))
Sektor:
Arbeit
Niedrig 22.714 K 6.455 K
23.206 K
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
45.631 K
22.714 K
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Die Veränderung des Nettoinlandsprodukts der Arbeitslosigkeit spiegelt die Dynamik der Arbeitslosigkeit in Norwegen wider, die auf der Grundlage der von der norwegischen Arbeits- und Wohlfahrtsverwaltung (NAV) bereitgestellten Daten gemessen wird.

Arbeitslose sind definiert als Personen mit Wohnsitz in Norwegen im Alter zwischen 16 und 65 Jahren, die bereit waren, eine Arbeit aufzunehmen, aber in der Berichtswoche nicht gearbeitet haben, die innerhalb der letzten vier Wochen eine Beschäftigung gesucht haben, indem sie sich direkt bei einer Arbeitsvermittlung oder einem Arbeitgeber beworben oder auf eine Stellenanzeige geantwortet haben.

Die norwegische Behörde für Arbeit und Wohlfahrt (NAV) erhebt Arbeitslosenzahlen auf der Grundlage von Anträgen, die von Arbeitssuchenden beim NAV eingereicht werden. Nur Anträge, die in den vorangegangenen zwei Wochen eingereicht oder aktualisiert wurden, werden in den Bericht aufgenommen.

Diese Version des Indikators spiegelt absolute Zahlen wider. Der Indikator wird verwendet, um den Zustand des Arbeitsmarktes des Landes zu beurteilen. Er ist kein Prognose-Indikator, obwohl sein Wachstum oder Rückgang auf Veränderungen der Wirtschaftslage zurückzuführen ist.

Die Arbeitslosigkeit ist sowohl aus sozialer als auch aus wirtschaftlicher Sicht wichtig. Das Wachstum der Arbeitslosigkeit führt zu einem Rückgang der Einkommen der Menschen und damit zu einem Rückgang der Konsumtätigkeit. Zudem erhöht sie den Druck auf den Staatshaushalt und reduziert die Steuereinnahmen. Daher können höher als erwartete Indikatorwerte für die Notierungen der Norwegischen Krone als negativ angesehen werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "NAV Norwegen, Änderung der Arbeitslosigkeit (NAV Norway Unemployment Change)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Dez 2025
22.714 K
6.455 K
23.206 K
Nov 2025
23.267 K
51.784 K
22.816 K
Okt 2025
64.696 K
17.185 K
64.482 K
Sep 2025
64.482 K
49.698 K
64.304 K
Aug 2025
64.304 K
63.426 K
Jul 2025
63.426 K
50.550 K
64.096 K
Jun 2025
64.096 K
63.409 K
Mai 2025
63.409 K
77.571 K
61.071 K
Mär 2025
78.061 K
77.698 K
77.494 K
Feb 2025
77.452 K
78.269 K
77.437 K
Jan 2025
77.475 K
78.420 K
78.311 K
Dez 2024
78.396 K
78.177 K
77.986 K
Nov 2024
77.940 K
77.848 K
77.304 K
Okt 2024
77.249 K
78.041 K
77.254 K
Sep 2024
77.263 K
78.151 K
75.896 K
Aug 2024
75.851 K
77.795 K
76.316 K
Jul 2024
76.572 K
76.024 K
75.055 K
Jun 2024
75.005 K
74.169 K
74.222 K
Mai 2024
74.260 K
70.101 K
71.772 K
Apr 2024
71.217 K
71.639 K
71.241 K
Mär 2024
71.564 K
71.634 K
71.002 K
Feb 2024
71.076 K
70.179 K
70.096 K
Jan 2024
69.837 K
69.297 K
69.511 K
Dez 2023
69.463 K
69.332 K
68.824 K
Nov 2023
68.815 K
68.392 K
67.814 K
Okt 2023
67.776 K
67.940 K
66.507 K
Sep 2023
66.385 K
66.984 K
65.749 K
Aug 2023
66.031 K
64.162 K
64.660 K
Jul 2023
64.244 K
62.466 K
62.495 K
Jun 2023
62.083 K
62.069 K
61.604 K
Mai 2023
61.426 K
60.518 K
61.441 K
Apr 2023
61.638 K
59.682 K
60.349 K
Mär 2023
59.822 K
59.471 K
59.764 K
Feb 2023
59.985 K
58.865 K
59.518 K
Jan 2023
59.400 K
57.960 K
59.027 K
Dez 2022
58.777 K
57.960 K
58.517 K
Nov 2022
58.007 K
58.534 K
58.540 K
Okt 2022
58.375 K
59.010 K
59.201 K
Sep 2022
59.156 K
59.229 K
59.845 K
Aug 2022
59.323 K
61.014 K
60.176 K
Jul 2022
59.596 K
63.256 K
62.479 K
Jun 2022
62.901 K
65.391 K
64.542 K
Mai 2022
64.053 K
68.486 K
67.037 K
Apr 2022
67.166 K
71.472 K
70.110 K
Mär 2022
70.211 K
77.331 K
75.331 K
Feb 2022
73.099 K
80.969 K
81.520 K
Jan 2022
81.894 K
80.062 K
81.457 K
Dez 2021
80.178 K
82.610 K
81.422 K
Nov 2021
80.125 K
87.344 K
85.173 K
Okt 2021
85.281 K
91.729 K
89.737 K
