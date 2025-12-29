Das norwegische Wirtschaftsgebiet besteht aus dem norwegischen Festland, Svalbard, Jan Mayen, den norwegischen Abhängigkeiten, den Hoheitsgewässern einschließlich des Luftraums über ihnen usw. Für das norwegische Festland wird ein separates BIP berechnet — das BIP Festland, das eine Veränderung des Wertes aller im Inland produzierten Waren und Dienstleistungen misst (Inlandsprinzip). In diesem BIP sind die weitgehend erdölbasierten Offshore-Bereiche und die Logistik nicht enthalten. Die Preise sind inflationsbereinigt. Diese Indexvariante spiegelt das Wachstum des vierteljährlichen BIP im Vergleich zum Vorquartal wider.

Für die Berechnung des BIP gibt es drei Ansätze: aus Sicht der Produktion, der Einnahmen und der Ausgaben.

Der Produktionsansatz zur Berechnung des BIP basiert auf der Berechnung der Wertschöpfung (Zwischenkosten werden vom Gesamtwert der hergestellten Güter abgezogen).

Der Einkommensansatz umfasst die Summe der Wertschöpfung aus vier Teilen: Arbeitnehmerentgelt, Produkt- und Produktionssteuern abzüglich Subventionen, Bruttobetriebsüberschuss und sonstiges Einkommen.

Ausgabenansatz ist die Summe aller Endausgaben innerhalb der Wirtschaft. Dazu gehören die Konsumausgaben, die Bruttoinvestitionen und die Nettoexporte von Waren und Dienstleistungen.

Alle drei Ansätze werden bei der Berechnung des norwegischen BIP angewandt. Die Quelldaten für die BIP-Berechnung stammen aus den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, die Erzeuger- und Verbraucherpreisindizes, Einzelhandelspreisdaten, Daten zur Produktionsmenge, Arbeitsmarktindikatoren, Daten zum Haushaltseinkommen usw. umfassen. Um die reale Veränderung des BIP von inflationären Prozessen zu trennen, wird zusätzlich ein Deflator verwendet. Darüber hinaus werden die Daten saisonbereinigt, um saisonale Effekte zu glätten, die die Daten über kurzfristige Veränderungen des BIP stark verzerren können.

Das BIP ist das wichtigste Maß für die Wirtschaftskraft des Landes. Der Indikator hat oft einen starken Einfluss auf Marktbewegungen. Ein stabiles BIP-Wachstum auf dem Festland bedeutet die Nachhaltigkeit sowohl des Wirtschafts- als auch des Finanzsystems. Daher kann es als positiv für die NOK-Kurse angesehen werden.

