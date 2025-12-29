Der norwegische Verbraucherpreisindex m/m spiegelt die Dynamik der Verbraucherpreise für Waren und Dienstleistungen wider, die von privaten Haushalten gekauft werden. Der Index zeigt eine Veränderung im gegebenen Monat im Vergleich zum vorherigen. Der Index schätzt die saisonal bereinigten Preisveränderung aus der Sicht der Verbraucher in dem betreffenden Monat im Vergleich zum Vormonat. Diese Indikatorvariante ist saisonbereinigt, um eine korrektere Bewertung von Veränderungen im Zeitverlauf zu ermöglichen.

Die Berechnung deckt jedes Segment des privaten Verbrauchs ab, wie Nahrungsmittel, alkoholische und alkoholfreie Getränke, Kleidung, Mieten, routinemäßige Haushaltsführung, Gesundheitsfürsorge, Telekommunikationsdienste, Freizeit und andere Waren und Dienstleistungen. Nicht als Verbrauch gelten: direkte Steuern, Sozialversicherungsbeiträge einschließlich der gesetzlichen Krankenversicherung sowie Ausgaben für Investitionen und Ersparnisse. Die Statistiken spiegeln die von den Verbrauchern gezahlten realen Preise wider, wobei alle direkten und indirekten Steuern, Zuschläge, Subventionen und Rabatte berücksichtigt werden.

Der VPI wird anhand von Daten aus Online-Umfragen, Warenhandelsstatistiken und Haushaltsbudgeterhebungen berechnet. Preisänderungen werden anhand einer Stichprobe von 650 Waren und Dienstleistungen berechnet, die den typischen Verbrauch der norwegischen Haushalte repräsentieren. Der Großteil der Stichprobe ist konstant, die Stichprobe wird jedoch von Zeit zu Zeit überprüft, um Veränderungen im Konsumverhalten widerzuspiegeln. Die Preise für die VPI-Berechnung werden in Einzelhandelsgeschäften auf der Grundlage einer Stichprobe von etwa 2.000 Unternehmen erhoben, wobei ein Sechstel dieser Stichprobe jährlich aktualisiert wird. Die Statistiken enthalten zusätzlich Daten über Mietzahlungen, die auf Informationen von 2.500 Mietern basieren.

Der CPI wird von Statistics Norway (SSB) am 10. jedes Monats veröffentlicht. Die Daten des norwegischen Verbraucherpreisindex werden zusätzlich an Eurostat übermittelt und sind in der europäischen Statistik enthalten.

Der Verbraucherpreisindex ist ein Schlüsselindikator zur Messung der Inflation. Der Verbraucherpreisindex wird als Grundlage für Zahlungsrevisionen sowie als Deflator bei der Berechnung des Einzelhandelsumsatzes verwendet. Werte über den Erwartungen der VPI gelten für NOK-Notierungen als positiv, während niedrigere Werte als negativ bewertet werden.

