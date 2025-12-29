KalenderKategorien

Norwegen, Warenhandelsbilanz (Norway Goods Trade Balance)

Land:
Norwegen
NOK, Norwegische Krone
Quelle:
Statistikbehörde Norwegens (SSB) (Statistics Norway (SSB))
Sektor:
Handel
Niedrig Kr​41.315 B Kr​47.050 B
Kr​56.090 B
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Kr​45.698 B
Kr​41.315 B
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Die norwegische Warenhandelsbilanz misst die Differenz zwischen den Exporten und Importen des Landes über einen bestimmten Zeitraum. Ökonomen verwenden die Handelsbilanz, um die Struktur und Intensität der Handelsströme zwischen den Ländern zu bewerten.

Der Außenhandel wird auf der Grundlage des physischen Warenverkehrs über die Grenze erfasst. Das norwegische Wirtschaftsgebiet besteht aus dem norwegischen Festland, Svalbard, Jan Mayen, den norwegischen Kolonien, den Hoheitsgewässern einschließlich des Luftraums darüber usw. Die Außenhandelsstatistik basiert weitgehend auf Informationen, die aus Zollanmeldungen gewonnen werden. Der Zuständigkeitsbereich der norwegischen Zollbehörden erstreckt sich jedoch nur auf das Festland und die Hoheitsgewässer. Andere wichtige Handelsdaten werden zusätzlich von den Territorien mit Hilfe einer Erhebung erhoben.

Ein Handelsdefizit entsteht, wenn mehr Waren und Dienstleistungen importiert als exportiert werden. Wenn die Exporte die Importe übersteigen, deuten Ökonomen das als einen Handelsüberschuss hin. Es ist ein Zeichen für ein hohes Produktionsniveau. Es zeigt auch, dass die Nation mehr Güter und Dienstleistungen produziert, als sie konsumieren kann.

Der Einfluss der Handelsbilanz auf die NOK-Notierungen ist nicht eindeutig und hängt vom Kontext der Konjunkturzyklen und anderen Wirtschaftsindikatoren, wie z.B. der Produktionsdynamik, ab. Zum Beispiel beginnen die Länder unter den Bedingungen der Rezession mehr zu exportieren, um Arbeitsplätze zu schaffen. Umgekehrt, wenn die Wirtschaft schnell wächst, ziehen es die entwickelten Länder vor, Importe zu entwickeln, um einen Preiswettbewerb zu gewährleisten. Dies kann die NOK-Kurse des entsprechend beeinflussen.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Norwegen, Warenhandelsbilanz (Norway Goods Trade Balance)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
Kr​41.315 B
Kr​47.050 B
Kr​56.090 B
Okt 2025
Kr​56.452 B
Kr​45.229 B
Kr​35.033 B
Sep 2025
Kr​36.875 B
Kr​61.773 B
Kr​59.929 B
Aug 2025
Kr​60.066 B
Kr​60.695 B
Kr​54.625 B
Jul 2025
Kr​54.004 B
Kr​58.935 B
Kr​46.184 B
Jun 2025
Kr​47.415 B
Kr​51.782 B
Kr​46.090 B
Mai 2025
Kr​46.117 B
Kr​69.762 B
Kr​54.552 B
Apr 2025
Kr​55.873 B
Kr​81.786 B
Kr​59.359 B
Mär 2025
Kr​60.225 B
Kr​87.585 B
Kr​84.589 B
Feb 2025
Kr​84.662 B
Kr​65.399 B
Kr​94.113 B
Jan 2025
Kr​94.819 B
Kr​63.655 B
Kr​83.187 B
Dez 2024
Kr​83.187 B
Kr​62.968 B
Kr​74.064 B
Nov 2024
Kr​74.240 B
Kr​61.501 B
Kr​62.606 B
Okt 2024
Kr​63.710 B
Kr​58.450 B
Kr​41.732 B
Sep 2024
Kr​42.755 B
Kr​62.858 B
Kr​63.417 B
Aug 2024
Kr​65.972 B
Kr​60.177 B
Kr​58.652 B
Jul 2024
Kr​59.316 B
Kr​61.848 B
Kr​60.934 B
Jun 2024
Kr​61.739 B
Kr​61.880 B
Kr​58.350 B
Mai 2024
Kr​58.653 B
Kr​58.811 B
Kr​65.772 B
Apr 2024
Kr​65.295 B
Kr​55.506 B
Kr​63.298 B
Mär 2024
Kr​63.962 B
Kr​60.999 B
Kr​51.709 B
Feb 2024
Kr​51.796 B
Kr​77.931 B
Kr​65.264 B
Jan 2024
Kr​72.930 B
Kr​84.729 B
Kr​77.273 B
Dez 2023
Kr​77.273 B
Kr​43.730 B
Kr​79.290 B
Nov 2023
Kr​80.110 B
Kr​30.419 B
Kr​85.756 B
Okt 2023
Kr​86.885 B
Kr​20.274 B
Kr​44.043 B
Sep 2023
Kr​45.579 B
Kr​21.634 B
Kr​61.492 B
Aug 2023
Kr​61.369 B
Kr​13.855 B
Kr​61.605 B
Jul 2023
Kr​61.319 B
Kr​14.104 B
Kr​44.107 B
Jun 2023
Kr​44.156 B
Kr​29.892 B
Kr​40.916 B
Mai 2023
Kr​41.068 B
Kr​52.991 B
Kr​74.665 B
Apr 2023
Kr​76.078 B
Kr​65.188 B
Kr​70.359 B
Mär 2023
Kr​71.094 B
Kr​90.070 B
Kr​77.860 B
Feb 2023
Kr​79.288 B
Kr​116.643 B
Kr​99.882 B
Jan 2023
Kr​102.797 B
Kr​126.632 B
Kr​148.775 B
Dez 2022
Kr​148.775 B
Kr​153.254 B
Kr​99.997 B
Nov 2022
Kr​101.115 B
Kr​56.834 B
Kr​81.312 B
Okt 2022
Kr​82.005 B
Kr​158.854 B
Kr​122.180 B
Sep 2022
Kr​122.448 B
Kr​228.383 B
Kr​197.858 B
Aug 2022
Kr​197.697 B
Kr​122.381 B
Kr​153.304 B
Jul 2022
Kr​153.199 B
Kr​80.741 B
Kr​87.709 B
Jun 2022
Kr​87.458 B
Kr​92.392 B
Kr​86.340 B
Mai 2022
Kr​86.617 B
Kr​114.230 B
Kr​92.835 B
Apr 2022
Kr​92.566 B
Kr​151.492 B
Kr​137.436 B
Mär 2022
Kr​138.371 B
Kr​79.427 B
Kr​84.233 B
Feb 2022
Kr​84.182 B
Kr​101.286 B
Kr​91.786 B
Jan 2022
Kr​91.817 B
Kr​117.826 B
Kr​105.954 B
Dez 2021
Kr​105.954 B
Kr​82.086 B
Kr​77.566 B
Nov 2021
Kr​78.675 B
Kr​96.308 B
Kr​83.564 B
Okt 2021
Kr​84.466 B
Kr​47.439 B
Kr​52.554 B
