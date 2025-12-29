Wirtschaftskalender
Norwegen, Warenhandelsbilanz (Norway Goods Trade Balance)
|Niedrig
|Kr41.315 B
|Kr47.050 B
|
Kr56.090 B
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|Kr45.698 B
|
Kr41.315 B
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die norwegische Warenhandelsbilanz misst die Differenz zwischen den Exporten und Importen des Landes über einen bestimmten Zeitraum. Ökonomen verwenden die Handelsbilanz, um die Struktur und Intensität der Handelsströme zwischen den Ländern zu bewerten.
Der Außenhandel wird auf der Grundlage des physischen Warenverkehrs über die Grenze erfasst. Das norwegische Wirtschaftsgebiet besteht aus dem norwegischen Festland, Svalbard, Jan Mayen, den norwegischen Kolonien, den Hoheitsgewässern einschließlich des Luftraums darüber usw. Die Außenhandelsstatistik basiert weitgehend auf Informationen, die aus Zollanmeldungen gewonnen werden. Der Zuständigkeitsbereich der norwegischen Zollbehörden erstreckt sich jedoch nur auf das Festland und die Hoheitsgewässer. Andere wichtige Handelsdaten werden zusätzlich von den Territorien mit Hilfe einer Erhebung erhoben.
Ein Handelsdefizit entsteht, wenn mehr Waren und Dienstleistungen importiert als exportiert werden. Wenn die Exporte die Importe übersteigen, deuten Ökonomen das als einen Handelsüberschuss hin. Es ist ein Zeichen für ein hohes Produktionsniveau. Es zeigt auch, dass die Nation mehr Güter und Dienstleistungen produziert, als sie konsumieren kann.
Der Einfluss der Handelsbilanz auf die NOK-Notierungen ist nicht eindeutig und hängt vom Kontext der Konjunkturzyklen und anderen Wirtschaftsindikatoren, wie z.B. der Produktionsdynamik, ab. Zum Beispiel beginnen die Länder unter den Bedingungen der Rezession mehr zu exportieren, um Arbeitsplätze zu schaffen. Umgekehrt, wenn die Wirtschaft schnell wächst, ziehen es die entwickelten Länder vor, Importe zu entwickeln, um einen Preiswettbewerb zu gewährleisten. Dies kann die NOK-Kurse des entsprechend beeinflussen.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Norwegen, Warenhandelsbilanz (Norway Goods Trade Balance)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
