Die norwegische Arbeitslosenquote spiegelt den Anteil der derzeit arbeitslosen Einwohner an der gesamten zivilen Erwerbsbevölkerung wider. Die Erwerbstätigen sind definiert als Personen im Alter zwischen 15 und 74 Jahren, die im Berichtszeitraum mindestens eine Stunde lang erwerbstätig waren, sowie als Personen, die zwar eine Arbeit hatten, aber wegen Krankheit, Urlaub, Streiks usw. der Arbeit fernblieben.

Der Indikator wird vom norwegischen Statistikamt (Statistics Norway, SSB) auf der Grundlage der vierteljährlich durchgeführten Telefonumfrage bei den Arbeitskräften berechnet. Die Stichprobe umfasst 12.000 Familien oder 24.000 Personen. Die Befragten beantworten während der Erhebungswoche Fragen zu ihrer Erwerbstätigkeit. Jede Familie aus der Stichprobe erhält die Fragebögen alle 3 Monate, also zwei Jahre lang, d.h. sie nimmt 8 Mal an der Studie teil. Danach wird die Auswahl aktualisiert.

Arbeitslose sind die Personen, die während der Erhebungswoche nicht gearbeitet haben. Für den endgültigen Indikator wird ein Dreimonatsdurchschnitt der Antworten berechnet, während die Daten saisonbereinigt sind und mit einmonatiger Verzögerung veröffentlicht werden. Außerdem werden Informationen über die Arbeitslosigkeit an Eurostat geschickt, das allgemeine europäische Statistiken erhebt und erstellt.

Die Arbeitslosenrate ist sowohl vom sozialen als auch vom wirtschaftlichen Standpunkt aus wichtig. Das Wachstum der Arbeitslosigkeit führt zu einem Rückgang der Einkommen der Menschen und damit zu einem Rückgang der Konsumtätigkeit. Zudem erhöht sie den Druck auf den Staatshaushalt und reduziert die Steuereinnahmen. Daher werden über den Prognosen liegende Werte als negativ für die norwegische Wirtschaft und für die Notierungen in der Landeswährung angesehen.

Grafik der letzten Werte: