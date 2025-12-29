Der norwegische Kern-Verbraucherpreisindex (Kern-VPI) m/m spiegelt die Preisänderungen eines Korbes von Konsumgütern und Dienstleistungen in dem betreffenden Monat im Vergleich zum Vormonat wider. Der Index spiegelt Preisveränderungen aus der Sicht der Haushalte wider, die die Endverbraucher von Waren und Dienstleistungen sind.

Der CPI wird anhand von Daten aus verschiedenen Quellen berechnet: Online-Umfragen, Umsatzinformationen aus dem Unternehmensregister von Statistics Norway, Statistiken zum Warenhandel und Budgetanteile aus der Haushaltsbudgeterhebung. Die Daten des norwegischen Verbraucherpreisindex werden zusätzlich an Eurostat übermittelt und sind in der europäischen Statistik enthalten.

Der Verbraucherpreisindex wird als Veränderung des Wertes von Waren und Dienstleistungen aus dem festen Verbraucherkorb, der 650 Waren und Dienstleistungen umfasst, berechnet. Der Kernverbraucherpreisindex enthält aufgrund ihrer hohen Volatilität keine Nahrungs-, Alkohol-, Tabak- und Energiepreise. Der Kernindex ignoriert Waren und Dienstleistungen, die nicht zu den Endverbraucherausgaben der Haushalte gehören, sowie einige Ausgabenkategorien, die nicht in das einheitliche System einbezogen werden können, wie Glücksspiel, unterstellte Wohnungsmieten, Lebensversicherungen, staatliche Krankenversicherungen, indirekt gemessene Finanzdienstleistungen usw.

Der Verbraucherpreisindex ist einer der Schlüsselindikatoren zur Messung der Inflation. Der Verbraucherpreisindex wird als Grundlage für Zahlungsrevisionen sowie als Deflator bei der Berechnung des Einzelhandelsumsatzes verwendet. Werte über den Erwartungen der VPI gelten für NOK-Notierungen als positiv, während niedrigere Werte als negativ bewertet werden.

Grafik der letzten Werte: