KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Norwegen, Einzelhandelsumsätze m/m (Norway Retail Sales m/m)

Land:
Norwegen
NOK, Norwegische Krone
Quelle:
Statistikbehörde Norwegens (SSB) (Statistics Norway (SSB))
Sektor:
Verbraucher
Niedrig 1.3% 0.0%
0.1%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
0.5%
1.3%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Der Einzelhandelsumsatz m/m ist ein monatlicher Indikator für eine prozentuale Veränderung des Einzelhandelsumsatzes von Waren und Dienstleistungen im gemeldeten Monat im Vergleich zum Vormonat. Sie spiegelt eine Änderung des tatsächlichen Wertes, einschließlich der Mehrwertsteuer wider. Für diese Indikatorversion wird eine saisonbereinigte Datenreihe verwendet, Wochenenden und Feiertage werden ebenfalls berücksichtigt.

Um den Indikator zu berechnen, führt Statistics Norway eine monatliche Umfrage unter etwa 16.000 Einzelhändlern durch, die als Mehrwertsteuerzahler registriert sind. Die Stichprobe umfasst zusätzlich eine Unterstichprobe von Ladenketten, deren Daten von ihren Zentralstellen übermittelt werden. Die Unternehmen sind nach der Anzahl der Beschäftigten geschichtet.

Der Index spiegelt die Dynamik der Einzelhandelsumsätze wider, wie sie von Unternehmen gemeldet werden, die neue und gebrauchte Waren (ohne den Verkauf von Kraftfahrzeugen) an private Haushalte verkaufen. Die Statistiken umfassen Verkäufe, die von einer festen oder beweglichen Verkaufsstelle, einem Marktplatz oder über das Internet getätigt werden. Verkäufe verschiedener Waren sind im Index enthalten, wie z.B. Nahrungsmittel, Getränke, Kleidung, Schuhe, Elektrogeräte, Möbel, Baumaschinen und andere.

Der Indikator der monatlichen Einzelhandelsumsätze beteiligt sich an der Berechnung des BIP und seiner Komponenten, die für die Überwachung der Wirtschaftslage und die Entwicklung der Geldpolitik verwendet werden. Die erhaltenen Daten ermöglichen auch die Analyse der vergleichenden Wirksamkeit des Einzelhandels. Darüber hinaus dient der norwegische Einzelhandelsumsatzindikator als Hauptdatenquelle für die Berechnung des Haushaltsverbrauchsindex.

Das Wachstum der Einzelhandelsumsätze deutet auf eine Zunahme der Verbraucheraktivitäten hin und kann sich positiv auf die Notierungen der norwegischen Krone auswirken.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Norwegen, Einzelhandelsumsätze m/m (Norway Retail Sales m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
1.3%
0.0%
0.1%
Okt 2025
0.1%
0.1%
-0.5%
Sep 2025
-0.5%
0.0%
0.1%
Aug 2025
0.2%
-0.1%
0.7%
Jul 2025
0.6%
0.0%
0.1%
Jun 2025
0.0%
-2.0%
0.1%
Mai 2025
0.0%
-1.1%
0.6%
Apr 2025
0.7%
-1.5%
0.6%
Mär 2025
0.6%
-0.2%
-0.1%
Feb 2025
-0.1%
-1.0%
1.1%
Jan 2025
1.1%
-0.6%
0.1%
Dez 2024
-0.1%
-3.0%
0.4%
Nov 2024
0.3%
-0.9%
0.3%
Okt 2024
0.2%
1.7%
-0.3%
Sep 2024
-0.3%
2.2%
0.1%
Aug 2024
0.1%
-0.3%
1.2%
Jul 2024
1.2%
-4.6%
-5.1%
Jun 2024
-5.1%
2.9%
4.7%
Mai 2024
3.2%
-0.1%
0.2%
Apr 2024
-0.3%
-0.2%
0.3%
Mär 2024
0.3%
0.0%
0.2%
Feb 2024
0.1%
0.3%
0.0%
Jan 2024
-0.1%
0.2%
-1.1%
Dez 2023
-0.9%
-0.6%
0.4%
Nov 2023
0.4%
0.4%
0.4%
Okt 2023
0.6%
-0.4%
-0.3%
Sep 2023
-0.3%
0.4%
-0.3%
Aug 2023
-0.3%
-0.4%
-0.9%
Jul 2023
-0.8%
0.5%
0.2%
Jun 2023
0.3%
-0.7%
1.2%
Mai 2023
1.2%
0.9%
-0.1%
Apr 2023
-1.2%
-0.8%
-0.2%
Mär 2023
0.0%
0.7%
-0.6%
Feb 2023
0.2%
-1.1%
1.3%
Jan 2023
1.3%
1.1%
-4.2%
Dez 2022
-3.6%
-0.5%
0.8%
Nov 2022
0.9%
0.7%
-0.2%
Okt 2022
-0.3%
-1.1%
0.0%
Sep 2022
0.1%
0.7%
0.6%
Aug 2022
0.7%
-1.0%
-2.0%
Jul 2022
-2.1%
1.7%
0.1%
Jun 2022
0.0%
-1.4%
-0.9%
Mai 2022
-0.9%
1.6%
-1.3%
Apr 2022
-0.9%
-1.9%
3.0%
Mär 2022
3.3%
1.0%
-1.1%
Feb 2022
-1.1%
-1.0%
0.4%
Jan 2022
0.4%
-0.3%
-3.0%
Dez 2021
-3.1%
0.1%
0.9%
Nov 2021
0.9%
0.4%
0.9%
Okt 2021
1.0%
-1.1%
0.4%
1234
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen