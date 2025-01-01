- Datenstruktur
- Struktur der Eingabeparameter des Anzeigers
- Struktur der historischen Daten
- DOM Struktur
- Struktur der Handelsanforderung
- Struktur der Ergebnisse der Prüfung der Handelsanforderung
- Struktur des Ergebnisses der Handelsanfoderung
- Struktur der Handelstransaktion
- Struktur fuer Erfassung der laufenden Preise
- Struktur des Wirtschaftskalenders
Struktur der Ergebnisse der Prüfung der Handelsanforderung (MqlTradeCheckResult)
Bevor Sie dem Handelsserver Anforderung auf eine Handelsoperation senden, muss man es prüfen. Die Prüfung wird mittels der Funktion OrderCheck() durchgeführt, der die geprüfte Anforderung und die Variable des Typs Strukturen MqlTradeCheckResult ubertragen werden. In diese Variable wird das Ergebnis der Prüfung geschrieben.
struct MqlTradeCheckResult
{
uint retcode; // Antwortkode
double balance; // Bilanz nach Dealabschluss
double equity; // Equity nach Dealabschluss
double margin; // Margenanforderungen
double margin_free; // Freie Marge
double margin_level; // Level der Marge
string comment; // Kommentar zum Antwortkode (Beschreibung des Fehlers)
};
Beschreibung der Felder
|
Feld
|
Beschreibung
|
retcode
|
balance
|
Wert der Bilanz nach Ausführung der Handelsoperation
|
equity
|
Wert der Eigenmittel nach Ausführung der Handelsoperation
|
profit
|
Wert des fließenden Gewinns nach Ausführung der Handelsoperation
|
margin
|
Grösse der Marge, die für die erforderliche Handelsoperation notwendig ist
|
margin_free
|
Grösse der freien Eigenmittel, die nach Ausführung der erforderlichen Handelsoperation bleiben
|
margin_level
|
Levekl der Marge nach Ausführung der erforderlichen Handelsoperation
|
comment
|
Kommentar zum Antwortkode, Beschreibung des Fehlers
Sehen Sie auch
Struktur der Handelsanforderung, Struktur für Erhaltung der laufenden Preise, OrderSend, OrderCheck