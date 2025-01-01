Struktur der Ergebnisse der Prüfung der Handelsanforderung (MqlTradeCheckResult)

Bevor Sie dem Handelsserver Anforderung auf eine Handelsoperation senden, muss man es prüfen. Die Prüfung wird mittels der Funktion OrderCheck() durchgeführt, der die geprüfte Anforderung und die Variable des Typs Strukturen MqlTradeCheckResult ubertragen werden. In diese Variable wird das Ergebnis der Prüfung geschrieben.

struct MqlTradeCheckResult

{

uint retcode; // Antwortkode

double balance; // Bilanz nach Dealabschluss

double equity; // Equity nach Dealabschluss

double margin; // Margenanforderungen

double margin_free; // Freie Marge

double margin_level; // Level der Marge

string comment; // Kommentar zum Antwortkode (Beschreibung des Fehlers)

};

Beschreibung der Felder

Feld Beschreibung retcode Rückgabekode balance Wert der Bilanz nach Ausführung der Handelsoperation equity Wert der Eigenmittel nach Ausführung der Handelsoperation profit Wert des fließenden Gewinns nach Ausführung der Handelsoperation margin Grösse der Marge, die für die erforderliche Handelsoperation notwendig ist margin_free Grösse der freien Eigenmittel, die nach Ausführung der erforderlichen Handelsoperation bleiben margin_level Levekl der Marge nach Ausführung der erforderlichen Handelsoperation comment Kommentar zum Antwortkode, Beschreibung des Fehlers

