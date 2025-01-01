DokumentationKategorien
Struktur der Ergebnisse der Prüfung der Handelsanforderung (MqlTradeCheckResult)

Bevor Sie dem Handelsserver Anforderung auf eine Handelsoperation senden, muss man es prüfen. Die Prüfung wird mittels der Funktion OrderCheck() durchgeführt, der die geprüfte Anforderung und die Variable des Typs Strukturen MqlTradeCheckResult ubertragen werden. In diese Variable wird das Ergebnis der Prüfung geschrieben.

struct MqlTradeCheckResult
  {
   uint         retcode;             // Antwortkode
   double       balance;             // Bilanz nach Dealabschluss 
   double       equity;              // Equity nach Dealabschluss 
   double       margin;              // Margenanforderungen 
   double       margin_free;         // Freie Marge
   double       margin_level;        // Level der Marge 
   string       comment;             // Kommentar zum Antwortkode (Beschreibung des Fehlers)
  };

Beschreibung der Felder

Feld

Beschreibung

retcode

Rückgabekode

balance

Wert der Bilanz nach Ausführung der Handelsoperation

equity

Wert der Eigenmittel nach Ausführung der Handelsoperation

profit

Wert des fließenden Gewinns nach Ausführung der Handelsoperation

margin

Grösse der Marge, die für die erforderliche Handelsoperation notwendig ist

margin_free

Grösse der freien Eigenmittel, die nach Ausführung der erforderlichen Handelsoperation bleiben

margin_level

Levekl der Marge nach Ausführung der erforderlichen Handelsoperation

comment

Kommentar zum Antwortkode, Beschreibung des Fehlers

