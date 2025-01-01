DokumentationKategorien
CheckResultRetcode

Gibt den Wert des retcode-Felds der MqlTradeCheckResult-Struktur zurück, die während der Abfrageüberprüfung gefüllt war.

uint  CheckResultRetcode() const 

Rückgabewert

Den Wert des retcode-Felds (Fehlercode) der MqlTradeCheckResult-Struktur zurück, die während der Abfrageüberprüfung gefüllt war.