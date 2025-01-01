PositionClosePartial

Schließt einen Teil der Position mit dem angegebenen Symbol im Hedging-Modus.

bool PositionClosePartial(

const string symbol,

const double volume,

ulong deviation=ULONG_MAX

)

Schießt einen Teil der Position mit dem angegebenen Ticket im Hedging-Modus.

bool PositionClosePartial(

const ulong ticket,

const double volume,

ulong deviation=ULONG_MAX

)

Parameter

symbol

[in] Bezeichnung des Symbols, auf welchem ein Teil der Position geschlossen werden soll. Wenn für die Schließung eines Teils der Position ihr Symbol (nicht das Ticket) angegeben wurde, wird die erste nach dem Symbol gefundene Position ausgewählt, die die angegebene MagicNumber hat (Identifier des Expert Advisors). Aus diesem Grund ist es in einigen Fällen besser, PositionClosePartial() mit der Angabe des Tickets der Position zu verwenden.

volume

[in] Volumen, um welches die Position reduziert werden muss. Wenn dieser Wert größer als das Volumen des zu schließenden Teils ist, wird die Position komplett geschlossen. Es wird keine neue Position in die Gegenrichtung eröffnet.

ticket

[in] Ticket der zu schließenden Position.

deviation=ULONG_MAX

[in] Maximale Abweichung vom aktuellen Preis (in Punkten).

Rückgabewert

true - wenn die Basisprüfung von Strukturen erfolgreich ist, andernfalls false.

Hinweis

Wenn die Methode PositionClosePartial(...) erfolgreich beendet wurde, bedeutet dies nicht immer, dass ein Trade erfolgreich ausgeführt wurde. Man muss das Ergebnis der Ausführung einer Handelsanfrage (Rückgabewert des Handelsservers) durch den Aufruf der ResultRetcode() Methode überprüfen.

Im Netting-Modus (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING und ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) kann nur eine Position pro Symbol vorhanden sein, die das Ergebnis eines oder mehrerer Abschlüsse darstellt. Man darf Positionen und aktuelle Pending Orders nicht verwechseln, die auch im Reiter "Handel" auf der Werkzeugleiste angezeigt werden.

Im Hedging-Modus (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) können gleichzeitig mehrere Positionen auf einem Symbol eröffnet werden. In diesem Fall schließt PositionClose die Position mit dem kleinsten Ticket.