SelectByIndex

SelectByIndex

Wählt einen Deal nach den Index aus um mit ihm weiter zu arbeiten.

bool SelectByIndex(
   int  index      // Index des Deals
   )

Parameter

index

[in] Index des Deals.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, oder false wenn kein Deal ausgewählt ist.