X_Offset (Get-Methode)

Erhält die Eigenschaft "X-Koordinate des Gültigkeitsbereichs" (der oberen linken Ecke) des grafischen Objekts CChartObjectBitmap.

int X_Offset() const

Rückgabewert

Ein Wert der EIgenschaft "X-Koordinate des Gültigkeitsbereichs" eines Objekts, das an eine Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird 0 zurückgegeben.

X_Offset (Set-Methode)

Setzt die Eigenschaft "X-Koordinate des Gültigkeitsbereichs" (der oberen linken Ecke) des grafischen Objekts CChartObjectBitmap. Der Wert wird in Pixel relativ zur oberen linken Ecke des Originalbildes gegeben.

bool X_Offset(

int X

)

Parameter

X

[in] Der neue Wert der Eigenschaft "X-Koordinate des Gültigkeitsbereichs".

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Eigenschaft nicht geändert werden konnte.