Objekte "Kanäle"

Eine Gruppe von Grafikobjekten "Kanäle".

Dieser Abschnitt enthält die technischen Details der Arbeit mit einer Gruppe von Klassen von Grafikobjekten "Kanäle" und die Beschreibungen der relevanten Komponenten der Standardbibliothek MQL5.

Klassenname Objekt CChartObjectChannel Grafisches Objekt "Äquidistantkanal" CChartObjectRegression Grafisches Objekt "Linearer Regressionskanal" CChartObjectStdDevChannel Grafisches Objekt "Standardabweichung-Kanal" CChartObjectPitchfork Grafisches Objekt "Andrews Forke"

Sehen Sie auch

Objekttypen, Grafische Objekte