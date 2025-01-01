DokumentationKategorien
Objekte "Kanäle"

Eine Gruppe von Grafikobjekten "Kanäle".

Dieser Abschnitt enthält die technischen Details der Arbeit mit einer Gruppe von Klassen von Grafikobjekten "Kanäle" und die Beschreibungen der relevanten Komponenten der Standardbibliothek MQL5.

Klassenname

Objekt

CChartObjectChannel

Grafisches Objekt "Äquidistantkanal"

CChartObjectRegression

Grafisches Objekt "Linearer Regressionskanal"

CChartObjectStdDevChannel

Grafisches Objekt "Standardabweichung-Kanal"

CChartObjectPitchfork

Grafisches Objekt "Andrews Forke"

