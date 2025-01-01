- OrderCalcMargin
PositionGetTicket
Die Funktion gibt das Ticket der Position nach dem Index in der Liste offener Positionen zurück und wählt diese Position für die weitere Arbeit mit den Funktionen PositionGetDouble, PositionGetInteger und PositionGetString automatisch aus.
ulong PositionGetTicket(
Parameter
index
[in] Der Index der Position in der Liste offener Positionen, von 0.
Rückgabewert
Das Ticket der Position. Wenn die Ausführung fehlgeschlagen ist, liefert die Funktion Null.
Hinweis
Im Netting Mode (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING und ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) kann nur eine Position pro Symbol vorhanden sein, die das Ergebnis eines oder mehrerer Handelsgeschäfte darstellt. Man darf Positionen und aktuelle Pending Orders, die auch im Tab Handel in der Werkzeugleiste angezeigt werden, nicht miteinander verwechseln.
Bei einer unabhängigen Verrechnung von Positionen (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) können gleichzeitig mehrere Positionen für ein Symbol existieren.
Um aktuelle Details zu einer Position zu erhalten, sollte man unmittelbar davor die Funktion PositionSelect() aufrufen.
Beispiel:
//+------------------------------------------------------------------+
Sieh auch
PositionGetSymbol(), PositionSelect(), Eigenschaften der Position