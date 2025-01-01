PositionGetTicket

Die Funktion gibt das Ticket der Position nach dem Index in der Liste offener Positionen zurück und wählt diese Position für die weitere Arbeit mit den Funktionen PositionGetDouble, PositionGetInteger und PositionGetString automatisch aus.

ulong PositionGetTicket(

int index

);

Parameter

index

[in] Der Index der Position in der Liste offener Positionen, von 0.

Rückgabewert

Das Ticket der Position. Wenn die Ausführung fehlgeschlagen ist, liefert die Funktion Null.

Hinweis

Im Netting Mode (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING und ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) kann nur eine Position pro Symbol vorhanden sein, die das Ergebnis eines oder mehrerer Handelsgeschäfte darstellt. Man darf Positionen und aktuelle Pending Orders, die auch im Tab Handel in der Werkzeugleiste angezeigt werden, nicht miteinander verwechseln.

Bei einer unabhängigen Verrechnung von Positionen (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) können gleichzeitig mehrere Positionen für ein Symbol existieren.

Um aktuelle Details zu einer Position zu erhalten, sollte man unmittelbar davor die Funktion PositionSelect() aufrufen.

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- in einer Schleife durch die Liste aller Positionen des Kontos

int total=PositionsTotal();

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- Abrufen des Tickets der nächsten Position, durch die automatische Auswahl einer Position, um auf ihre Eigenschaften zuzugreifen

ulong ticket=PositionGetTicket(i);

if(ticket==0)

continue;



//--- Abrufen des Positionstyps und Ausdruck der Beschreibung der ausgewählten Position im Journal

string type=(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE ? "Buy" : "Sell");

PrintFormat("[%d] Selected position %s #%I64u", i, type, ticket);

}

/*

Ergebnis:

[0] Selected position Sell #2810802718

[1] Selected position Buy #2810802919

*/

}

